Eugenio Suárez Homers para respaldar Bryan Woo Gem en la derrota de los marineros de los Medias Blancas

Todavía hay tiempo. Mucho tiempo, de verdad.

Pero si los Marineros están decididos a perseguir a los Astros de Houston y reclamar su título de primera división en casi un cuarto de siglo, deben comenzar a construir un impulso real pronto.

Como en, ahora.

Esta semana presenta la oportunidad perfecta para hacer exactamente eso, y los Marineros generaron cierta tracción hacia ese objetivo final con una victoria limpia de 8-3 sobre los Medias Blancas de Chicago el martes por la noche.

Ahora necesitan ser codiciosos y lo saben.

“Nuestro registro en este momento, es bueno. Pero tenemos que irnos. Vamos por más”, dijo Eugenio Suárez. “Vinimos aquí para intentar ganar la mayoría de los juegos que podemos y ayudar a los Marineros a ganar todo este año”.

Por “WE”, Suárez se refiere a sí mismo y a Josh Naylor, y los dos nuevos sluggers de los Marineros llegaron a un jonrón de dos carreras el martes por la noche para respaldar otro comienzo dominante de Bryan Woo y ayudan a los Marineros (61-53) a mejorar a 4-1 desde la fecha límite del comercio del 31 de julio.

Con 49 juegos restantes, los Marineros permanecen a tres juegos de los Astros (64-50) en el West AL.

“Cuando ves nuestra alineación, es muy profundo. Tenemos la oportunidad de ganar cada juego cuando estamos en la alineación”, dijo Suárez. “Tenemos que continuar y jugar cómo hemos estado jugando y hacer todo lo posible para probar los juegos … [and] No intente ser un héroe o lo que sea. Simplemente haz tu mejor esfuerzo y ponte todo en el campo “.

Aunque han jugado mejor en los últimos tiempos, ganando 10 de 15 desde que el receso All-Star llegó a esta serie de mediados de semana, los Medias Blancas, con 42-71, aún poseen el peor récord en la Liga Americana.

Los caídos de Tampa Bay Rays (56-59) llegan a la ciudad al final de la semana, ofreciendo a los Marineros la oportunidad de solidificar un tramo de juego constante que a menudo los ha eludido esta temporada.

Esperan que su nueva alineación, con Naylor y Suárez en medio de todo, los empuja hacia ese primer título de Al West desde 2001.

“Las piezas que hemos agregado, tener esos grandes murciélagos en la alineación son enormes”, dijo el gerente de M, Dan Wilson. “Y ves lo que hicieron esta noche … estamos empezando a establecernos en lo que puede hacer nuestra ofensiva [with] Las diferentes piezas que tenemos. Y eso es algo que queremos seguir haciendo de manera consistente “.

Los Marineros tuvieron 11 hits el martes, y han anotado 27 carreras (5.4 por juego) en cinco juegos desde la fecha límite de intercambio.

El gigantesco jonrón de dos carreras de Suárez en la cuarta entrada fue su 37º de la temporada, y primero desde su regreso a Seattle el viernes.

Suárez había olfateado en tres lanzamientos consecutivos en su primer turno al bate contra el abridor de los Medias Blancas, David Martin, pero no se perdió el primer lanzamiento en su segundo turno al bate.

Suárez encendió un cortador de Martin y lo tiró a 390 pies al jardín izquierdo, una explosión de 105.9 mph fuera del bate que le dio a los Marineros una ventaja de 3-1.

Fue el primer jonrón de Suárez para los Marineros desde el 30 de septiembre de 2023.

“Se sintió genial”, dijo Suárez. “Me siento muy feliz de contribuir a mi equipo con ese jonrón justo allí y dar la delantera. Para ver las caras de los fanáticos cuando obtuve ese tridente, eso fue divertido. Eso fue muy divertido”.

Naylor agregó su jonrón de dos carreras en la séptima entrada del zurdo de los Medias Blancas Bryan Hudson. Fue el 13º jonrón de la temporada de Naylor y segundo con los Marineros.

Naylor también robó segunda y tercera base en la sexta entrada, con Suárez moviéndose al segundo con un doble robo, y ambos anotaron en un sencillo de Jorge Polanco para extender la ventaja de los Marineros a 5-1.

Naylor tiene 8 de 8 en intentos de base robada en 11 juegos con los Marineros.

El jonrón solitario de Dominic Canzone en la segunda entrada empató el puntaje en 1-1.

Fue su séptimo jonrón de la temporada (primero desde el 3 de julio) y continuó su avance desde que fue retirado de Triple-A Tacoma a principios de junio.

Canzone agregó un doble de campo opuesto en la octava entrada, elevando su promedio a .296 y sus OP a .851 en 139 turnos al bate desde su promoción.

“Sabemos que tiene el poder cuando obtiene un recuento a su favor”, dijo Wilson. “Cuando encuentra el barril, la pelota salta de su bate. Y ha hecho un trabajo realmente agradable como un bateador completo. Ha podido usar el centro del campo; ha podido encender algunas bolas para el poder; pero también capaz de conducir la pelota a veces. Y esa ha sido una gran parte de su crecimiento”.

Woo fue tan bueno como lo ha sido toda la temporada, permitiendo solo dos hits en siete entradas.

Combinó su carrera con nueve ponches, permitiendo solo un jonrón en solitario en la primera entrada. Exploró solo dos hits sin caminatas, retirando los 16 bateadores finales que enfrentó.

Woo ha lanzado al menos seis entradas en sus 22 inicios esta temporada, extendiendo un récord del club.

“Siento que he estado tratando de predicarlo todo el año, solo consistencia, manteniendo las cosas lo más simples como pueda, manteniendo la rutina constante durante toda la semana”, dijo Woo. “Y eso lleva a un comienzo consistente. Así que eso es realmente en lo que más me he centrado”.

La victoria empujó a los Marineros al segundo lugar de comodín de la Liga Americana, por delante de los Yankees (60-54) y 2 1/2 juegos de los Medias Rojas para el primer lugar.

Luis Robert Jr. y Colson Montgomery de Chicago golpearon a solo jonrones de Jackson Kowar en la novena entrada.

