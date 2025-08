Mookie Betts suena deprimido, pero no se rinde en el plato

Mookie Betts ofreció una nueva perspectiva el martes por la tarde en su caída de la temporada, que es que no fue una depresión de la temporada.

En su opinión, en realidad se extendió de regreso a la temporada pasada.

“Realmente no he tenido razón desde que regresé de mi mano el año pasado”, dijo Betts.

Betts fracturó su mano izquierda a mediados de junio la temporada pasada cuando fue golpeado por una bola rápida de 98 mph. Fue marginado durante casi dos meses.

El campocorto de los Dodgers, Mookie Betts, mira sus guantes de bateo después de volar en la novena entrada contra los Minnesota Twins en el Dodger Stadium el 22 de julio. (Gina Ferazzi/Los Angeles Times)

“Piénselo”, dijo Betts. “Ve a míralo. No he tenido razón desde entonces”.

Betts era un candidato de MVP cuando cayó, bateando .304 en ese momento. Bateó .263 después de su regreso, incluyendo .185 en los últimos 17 juegos de la temporada regular.

Los problemas del año pasado se han llevado a cabo este año, en el que está bateando un .236.

Betts quería aclarar el punto que estaba tratando de hacer.

“No lo estaba culpando de mi mano ni nada”, dijo. “Solo estaba diciendo desde que regresé, no he hecho nada. No es solo esta temporada”.

Betts incluso hizo todo lo posible para minimizar la gravedad de la lesión o cómo lo ha afectado desde entonces.

“No era como si me borrara la mano”, dijo. “Fue una fractura”.

Betts señaló cómo se midió su fuerza de agarre en el entrenamiento de primavera. Las lecturas mostraron que su agarre era más fuerte que el año anterior.

Dodgers Shortstop Mookie Betts hace una jugada durante un juego contra los Cardenales de St. Louis en el Dodger Stadium el 4 de agosto. (Luke Johnson/Los Angeles Times)

“No hay correlación con nada”, dijo. “Desearía poder culpar a algo, pero no”.

Mi visita al Dodger Stadium el martes fue impulsada por lo que Betts dijo a los periodistas después de una serie de fin de semana en Tampa. Los comentarios en cuestión se hicieron cuando Betts fue sin éxito en sus últimos cuatro juegos; La racha se extendió a un máximo de su carrera después de otro juego sin éxito el lunes contra los Cardenales de San Luis.

“He hecho todo lo que pueda hacer”, dijo Betts a los periodistas. “Depende de Dios en este momento”.

En forma impresa, al menos, sonaba derrotado. Sus citas, le dije, eran deprimentes.

“No sé si estás mirando lo que está pasando, pero es deprimente”, dijo Betts con una sonrisa.

Entonces todavía tenía sentido del humor.

Lo que no quiere decir que no está desconcertado o frustrado por su falta de producción.

“Es inexplicable”, dijo Betts. “No lo sé. Apesta. Sabes cómo en Space Jam, te quitan a tus superpoderes, como se siente. Nunca he estado allí, nunca he hecho eso, así que para que eso suceda, no sé cómo salir de eso”.

Sin ninguna respuesta específica, se ha duplicado en la filosofía general que lo convirtió en uno de los mejores jugadores del béisbol.

Él ha trabajado.

“Eso es lo único que puedo hacer”, dijo. “Lo único que puedo controlar es mi esfuerzo y mi actitud”.

Cuando Betts dice que es hecho Todo lo que podría hacer para recuperar su vieja magia, lo que realmente está diciendo es que es haciendo todo lo que puede.

“Golpeé durante tres o cuatro horas al día”, dijo. “En algún momento, tu cuerpo se descompone, pero prefiero descomponer que no dar el esfuerzo”.

Betts apareció en el Dodger Stadium antes de la 1:30 p.m. del lunes para la apertura de la serie contra los Cardenales, que comenzó a las 7:10. Golpeó en las jaulas de bateo, trabajó en su defensa en el campo y participó en la práctica de bateo. Regresó a las jaulas de bateo alrededor de las 4:30 y se quedó allí hasta las 6:15.

“Solo trato de volver a aprender, ir a lo básico, volver a aprender a mí mismo”, dijo. “Tuve que volver y pensar en lo que solía hacer en las ligas menores, [those] tipos de cosas “.

Es posible que Betts aún no haya descubierto los ajustes requeridos de él que salgan de su depresión, pero tampoco está fuera de ideas. Reconoció que ha sonado deliberadamente más de lo que realmente es para evitar discutir los cambios que está tratando de implementar.

“Hay un montón de cosas en las que estoy trabajando”, dijo. “Eso es algo que, no hay ofensa para ustedes, pero ustedes no lo entenderían”.

El ex jardinero derecho no creía que la carga de trabajo en el campocorto fuera la fuente de sus problemas, y no creía que su batspeed hubiera disminuido en los últimos años, como lo habían indicado los datos del sistema de seguimiento del béisbol.

“No he golpeado la pelota sólida”, dijo Betts. “Naturalmente, disminuyes la velocidad porque intentas golpear la pelota sólida”.

Mientras que el experimento de desplegar a Betts como un bateador inicial terminó después de solo dos semanas, el manager Dave Roberts dijo que estaba comprometido a golpearlo cerca de la parte superior de la alineación.

“Si eso no es la confianza de un gerente a un jugador”, dijo Roberts, “no sé qué es”.

Betts recompensó la fe de Roberts el martes en una victoria de 12-6 sobre los Cardenales el martes, ya que tenía tres por cuatro con un doble, una caminata y tres carreras. El juego de tres hits fue el primero en casi dos meses.

Betts se negó a leer demasiado en la actuación.

“Es bueno obtener los resultados, pero es un juego”, dijo. “Cada vez que hablamos de [a good game]Voy 0 por 20 después. Así que veremos mañana “.

Partió del estadio incierto de cuáles serían los resultados al día siguiente, pero sabía cuál sería el proceso. Continuaría trabajando y continuaría buscando respuestas.