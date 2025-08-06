Real Betis vs Como COMO Desciende al caos con el ex o oponente de la Liga Premier y los golpes lanzados

Un llamado amistoso entre Real Betis y Como descendió al caos después de que los jugadores de ambos lados fueron vistos lanzándose los golpes el uno al otro.

Los clubes españoles e italianos estaban jugando sus penúltimos amistosos antes de que comience la temporada competitiva para ellos.

8 Pablo Fornals se enfrentó con un rival durante un amistoso de pretemporada entre Real Betis y Como

8 Fue visto golpeando a la ex estrella de Man City Maximo Perrone en la cara

8 Eso resultó en que los jugadores de ambos equipos se apresuren

8 Causó un combate cuerpo a cuerpo en masa antes del final de la primera mitad

8 La estrella de Betis, Natan, fue golpeada accidentalmente en la cara por el compañero de equipo Cucho Hernández durante el caos Crédito: Getty

Pero el miércoles por la noche demostró que las dos partes ciertamente habían encontrado su ventaja competitiva en pretemporada.

El equipo de la Serie A de Cesc Fábregas ganó el choque 3-2, pero no antes de intentar ir 12 rondas con sus rivales después de que estalló una impresionante pelea al final de la primera mitad.

La ex estrella del West Ham, Pablo Fornals, estaba en el centro de la pelea mientras intercambiaba golpes con Máximo Perrone.

Los rivales fueron vistos cuadrados entre sí antes de involucrarse en un partido de empuje.

Eso terminó abruptamente cuando Fornals pareció golpear a Perrone, con el argentino que intentaba golpear al hombre de 29 años.

Sin embargo, no pudo hacerlo, ya que los jugadores de Betis y Como se apresuraron a intervenir, antes de que muchos de ellos también terminaran en partidos propios mientras intentaban difundir la situación.

Desafortunadamente, hubo un momento divertido en el combate cuerpo a cuerpo cuando Cucho Hernández entró volando para tratar de obtener un golpe a un rival, solo para golpear a su propio compañero de equipo, Natan, en la cara.

Fornals evitó ser expulsado a pesar de haber logrado el primer golpe, con la misma falta de castigo que también fue a Hernández luego de su intento de volar.

Mientras tanto, la ex estrella de Manchester City, Perrone, no tuvo tanta suerte y fue enviado a una ducha temprana.

Después, el ex estrella de Arsenal, Héctor Bellerin, trató de hablar con el árbitro para controlar la situación.

Pero el español se volvió cada vez más animado a medida que se frustraba con el árbitro después de que también lo había enviado.

El jugador de 30 años fue guiado lejos del funcionario mientras aún protestaba, antes de que los temperaturas entre los equipos estallaran nuevamente por el túnel.

La tarjeta roja de Bellerin se invirtió antes del final de la primera mitad.

Queda por ver si se podría hacer cumplir algún castigo retrospectivo.

Betis, subcampeón de la Liga de la Conferencia de la Europa, se enfrenta a Elche recientemente promovido en su abridor de La Liga.

Por otro lado, Como, que recientemente “desterró” a Dele Alli de su escuadrón, interpretará a Suditrol en la primera ronda de Coppa Italia antes de enfrentar a Lazio en su apertura de la Serie A.

8 Héctor Bellerin fue visto discutiendo con el árbitro después de que fue enviado en la pelea Crédito: editorial de Shutterstock

8 Pero él también se calentó demasiado por la situación, antes de que su tarjeta roja fuera invertida Crédito: Getty

8

