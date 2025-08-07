Son Heung-Min es LAFC Building Block para hacer crecer la marca global

Ya la casa de Shohei Ohtani, Los Ángeles ahora también es el hogar de Shohei Ohtani de Corea del Sur.

Como Ohtani, Hijo heung-min ha sido el atleta más popular en su país de origen por un amplio margen durante casi una década. Al igual que Ohtani, el hijo tiene una disposición agradable que lo ha atraído a las personas de una amplia gama de antecedentes.

Son fue presentado como la última incorporación a LAFC en una conferencia de prensa el miércoles en el estadio BMO, y él era todo lo que estaba hecho.

Se encontró como sincero.

Él era cálido.

Era divertido.

“Estoy aquí para ganar”, dijo Son. “Actuaré y definitivamente te mostraré algo emocionante …

“¿Lo estamos llamando fútbol o fútbol?”

Nada de esto significa que el hijo convertirá a LAFC en los Dodgers durante la noche, por supuesto. En este punto, Major League Soccer y sus equipos entienden que los jugadores de perfil no son figuras transformadoras tanto como son bloques de construcción. Son será el bloque más nuevo y quizás el más sólido que se apilará en la base establecida por el primer jugador designado del club, el ahora retirado Carlos Vela.

Fuera de Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, puede que no haya un jugador en el mundo que pueda tener un valor mayor que Son a LAFC, lo que continúa luchando por la relevancia en múltiples frentes. Hubo una razón por la cual la tarifa de transferencia pagada por LAFC a Tottenham Hotspur de Inglaterra fue la más alta en la historia de la MLS, informó $ 26 millones.

“La llegada del hijo marca un nuevo capítulo, no solo para LAFC sino para la liga y para el fútbol en los Estados Unidos”, dijo el gerente general John Thorrington. “Él trae no solo una calidad increíble en el campo, sino también una presencia magnética, alguien que inspira millones en todo el mundo y ahora lo hará aquí en Los Ángeles”.

La jugadora mexicana más talentosa de su generación, Vela forjó una conexión inmediata con la comunidad, creando un lugar para LAFC en el congestionado mercado deportivo de Los Ángeles. Son hará lo mismo, ya que esta ciudad es el hogar de una gran comunidad coreana.

Los partidarios del equipo nacional de fútbol de México también comparten un aficionado al hijo debido a un gol tardío que marcó contra Alemania en la fase de grupos de la Copa Mundial 2018, que permitió a El Tri avanzar a la ronda de 16.

Más que antecedentes étnicos, el éxito de Vela con LAFC fue impulsado por el rendimiento. Se espera que Son entregue ese frente también. Son podría tener 33 años, pero sigue siendo un atacante de clase mundial. Debería ser uno de los mejores jugadores de la MLS desde el momento en que pisa el campo, si no el mejor después de Messi del Inter Miami.

“Podemos decir que soy viejo, pero todavía tengo buena fisicalidad, buenas piernas y aún así tengo buena calidad”, dijo Son.

El equipo nacional de Corea del Sur, Heung-Min, posa para una foto con su nueva camiseta de LAFC. (Carlin Stiehl / Los Angeles Times)

LAFC se ha convertido en una franquicia modelo en MLS, no solo por cómo se comercializa. El club toma decisiones inteligentes de fútbol y su hijo es lo último.

Lo que distinguirá a Son de Vela es la oportunidad que presentará a LAFC para construir su marca global.

“Desde los primeros días de la construcción de este club, hemos soñado con construir un club que ganara trofeos y tener un gran impacto positivo en nuestra comunidad y Los Ángeles, pero también dejaría una marca en el escenario mundial del fútbol global”, dijo el propietario principal Bennett Rosenthal.

Tanto el éxito como ha disfrutado a nivel nacional, tanta atención como recibió por participar en la reciente Copa Mundial de Clubes, LAFC no tiene tanto reconocimiento de nombres internacionales como el Inter Miami, que emplea a Messi; o la galaxia, para la que jugó David Beckham; O incluso el Cosmos de Nueva York, que se hizo nombre al firmar a Pelé en la década de 1970.

Son jugó 10 temporadas con Tottenham, y por una estimación, el club tenía 12 millones de seguidores en Corea del Sur, o aproximadamente una de cada cuatro personas en el país. Los coreanos viajaron a Londres para ver a Son Play for Tottenham, al igual que muchos japoneses viajan para ver Ohtani en el Dodger Stadium. Las empresas coreanas patrocinaron a los Spurs.

Los ojos de Corea del Sur se han trasladado a LAFC. El equipo programó la conferencia de prensa introductoria del hijo para las 2 pm hora local, o a las 6 de la mañana en Corea del Sur. Se estima que 40 periodistas coreanos recibieron credenciales para cubrir el evento.

Son reconoció que mientras se preparaba para la vida después de Tottenham, LaFC “no era mi primera opción”. Una conversación con Thorrington después de la temporada cambió de opinión.

“Me mostró el destino donde debería estar”, dijo Son.

Son asistió a la victoria de la Copa Leagues de LAFC sobre Tigres de México el martes por la noche y recibió una fuerte ovación cuando se le mostró en el marcador de video.

“Fue una locura”, dijo. “Solo quería encontrarme con el campo”.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, presenta al nuevo hijo de la estrella de LAFC Heung-min con un certificado de reconocimiento durante una conferencia de prensa introductoria el miércoles. (Carlin Stiehl / Los Angeles Times)

Son se reunirá con el portero Hugo Lloris, su ex compañero de equipo en Tottenham.

“Ha vuelto a [being] Mi capitán “, dijo su hijo.” Así que tengo que decir algo bueno sobre él porque de lo contrario en el vestuario, él solo me va a matar “.

Hijo se rió.

Su personalidad jugará en Los Ángeles, tal como lo hizo en Londres. Hará a LAFC un producto conocido en Corea del Sur, tal vez más allá. Mejorará aún más una estructura construida por Vela, asegurando que la próxima estrella del equipo tenga una plataforma aún mayor sobre la cual realizar. No será tan prominente localmente como Ohtani o Luka Doncic, pero no tiene que serlo.