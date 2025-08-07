La destreuning de Josh Naylor es un ajuste perfecto para los marineros

En agosto de 1995, cuando comenzaron su impulso por su primer puesto en los playoffs, los Marineros adquirieron el veterano jardinero Vince Coleman en un intercambio con los Reales de Kansas City.

Coleman, iniciando el liderazgo y el jardín izquierdo, continuaría robando 16 bases (en 23 intentos) en sus 40 juegos con los Marineros, y terminaría su carrera con 752 robos, sexto más en la historia de MLB.

En mayo de 2000, los Marineros firmaron a Rickey Henderson, de 41 años, para batear al principio y jugar al jardín izquierdo. Henderson, el futuro miembro del Salón de la Fama y líder de robos de todos los tiempos, robó 31 bases (en 40 intentos) en 92 juegos con los Marineros, que avanzaron a los playoffs por tercera vez en la historia de la franquicia.

Hace dos semanas, en una oferta reforzar sus oportunidades de playoffs, los Marineros hicieron un intercambio para adquirir otro especialista imparable de robo de bases.

Simplemente no lo sabían en el momento en que cambiaron por Josh Naylor.

Desde que llegó de Arizona, Naylor ha proporcionado una limpieza de bateo de presencia estable y jugando en primera base, y una fuente de la casa club describió a Naylor como la personalidad más intensa que el club ha tenido desde que Kyle Seager se retiró después de la temporada 2021.

Y sí, Naylor también ha sido una fuerza implacable en los Basepaths.

Naylor, listado en 5 pies 11 pulgadas y alrededor de 250 libras, fue 8 de 8 en intentos de base robada en sus primeros 11 juegos con los Marineros, y tiene los 19 mejores robos en 21 intentos esta temporada.

Robó segunda y tercera base en la sexta entrada el martes por la noche, la segunda con un doble robo con Eugenio Suárez, y ambos anotaron en el sencillo de Jorge Polanco en el medio.

Naylor y Suárez también llegaron a jonrones de dos carreras en la victoria de apertura de la serie sobre los Medias Blancas de Chicago.

Naylor ha sido perfecto en los renovados esfuerzos de los Marineros para “empujar el sobre” en las bases aquí en la segunda mitad de la temporada, como dijo el manager Dan Wilson el miércoles por la tarde.

“Es un jugador realmente inteligente, un jugador realmente envejecido, un jugador realmente enfocado y cualquier ventaja que pueda encontrar, lo aprovechará”, dijo Wilson.

Los 19 robos de Naylor lideran a todos los primeros base de la MLB, y él es el primer primera base en la historia de M con múltiples juegos con al menos dos robos.

No, tus ojos no te engañan: Naylor no es rápido, y nadie lo confundirá por Vince Coleman o Rickey Henderson.

Naylor, de hecho, se ubica como uno de los jugadores más lentos en MLB esta temporada, con una velocidad promedio de sprint de 24.5 pies por segundo, según Statcast Metrics. (Julio Rodríguez, en comparación, tiene una velocidad de sprint promedio de 29.3 pies por segundo, el más rápido en el equipo).

De 530 jugadores, la velocidad de sprint promedio de Naylor ocupa el número 516 (aunque alcanzó una velocidad máxima de 27.4 pies/segundo en sus dos robos el martes).

Está demostrando que ser un Baserunner efectivo toma más que velocidad.

“No mira tan rápido”, dijo Suárez, “pero siempre es inteligente. Sabe cuándo irse. Lee el lanzador. Sabe qué tipo de lanzamiento podría estar lanzando en esa situación allí mismo, y él [gets] Un salto realmente bueno cada vez “.

Los Marineros ingresaron el miércoles con 115 robos en 114 juegos, el segundo más en la Liga Americana, y su tasa de éxito del 81.6% se clasifica como la segunda mejor en la historia de la franquicia (después de una tasa de éxito del 83.3% en 2024).

En 30 juegos desde el 1 de julio, los Marineros tienen 36 de 40 en intentos de base robada, y Naylor está ganando una luz “verde” en las bases.

“Estos tipos son increíbles aquí. Fui bienvenido con los brazos abiertos y estoy muy agradecido por eso”, dijo Naylor. “Todos parecían muy emocionados de que yo estuviera aquí. Estoy emocionado de estar aquí. Simplemente me encanta el béisbol. Me encanta ser un buen compañero de equipo. Me encanta jugar duro. Me encanta tratar de marcar la diferencia en el campo, de cualquier manera, ya sea defensa, ofensiva, base. Me encanta el béisbol. Muy, muy agradecido de estar aquí y muy agradecido de que me quieran”.

NOTA:

El derecho de los Marineros Bryce Miller (inflamación del codo) está programado para hacer el segundo inicio de su asignación de rehabilitación con Triple-A Tacoma el jueves en el estadio Cheney.

El juego se transmitirá en Root Sports como parte de la nueva asociación de la red con los Rainiers para transmitir juegos seleccionados. El primer lanzamiento está programado para las 7:05 p.m.