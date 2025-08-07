Consejos de carreras de caballos: “Corre una marca atractiva” – La siesta del jueves de Templegate corre en Chepstow

Las selecciones del jueves de Templegate están a continuación.

Apache Outlaw (7.00 Chepstow, NAP)

El entrenador Ado McGuinness se acercó a este niño de cinco años en Galway la semana pasada y puede ir mejor en esta discapacidad en siete furlongs. La pista galesa tiene un poco en común con BallyBrit, ya que ambos son una especie de montaña rusa con sus ondulaciones.

La semana pasada tuvo más que un poco de mala suerte en Irlanda cuando estaba lleno de corriendo a casa, pero tuvo que esperar una eternidad para que se abriera una brecha. Para cuando lo hizo, el ganador había ido demasiado claro.

Pero ese fue un excelente esfuerzo y él viene aquí con la misma marca de solo 78. Estaba ganando en el clima de 94 en Navidad, así que se ve bastante bien tratado en un viaje que se adapta a los que se adapta.

Dangerman (7.15 Sandown, NB)

Realmente disfrutó volver a esta distancia para la última vez de Gosden y ganó. El hecho de que se quede más allá es siempre positivo en Sandown y un aumento de 4 libras en los pesos es más que justo.

Tadreeb (8.20 Sandown, agudos)

Mejor conocido como un caballo para todo clima, pero se acercó en buena compañía en Ascot en su regreso de césped la última vez. Terminó fuertemente sobre el viaje de siete horas, por lo que este movimiento hasta una milla debería pagar los dividendos de una marca de discapacidad humilde.

Regalmente Blonde (5.15 Yarmouth)

Completa el Lucky 15. Apenas ha puesto un pie mal esta temporada y el handicapper ha sido justo con un aumento de 1 lb para su cuello en segundo lugar en Nottingham.

Consejos de Templegate

