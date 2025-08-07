Mira Costa se vuelve hacia los gemelos Meeker, los surfistas y los tipos de fútbol

Surfer tipos. Tipos de fútbol.

Esa es la mejor manera de describir a los gemelos idénticos Liam y Luke Meeker, jugadores de fútbol de Mira Costa High.

Liam es el mariscal de campo y Luke el receptor. Se han asociado toda su vida.

“Telepatía gemela”, bromean.

Su padre, George, que era miembro del equipo de surf de Edison durante sus días de secundaria, les enseñó a surfear cuando tenían 9. Luke afirma ser el mejor, pero es fútbol donde están haciendo sentir su presencia.

Ambos son 6 pies 2 y 200 libras. Liam puede lanzar y correr. Luke puede ser físico y protector de su hermano. Son leales y mejores amigos.

“Es un gran mariscal de campo”, dijo Luke.

“Sé dónde está en el campo”, dijo Liam.

Con Mira Costa devolviendo ocho titulares en defensa y jugadores clave de la posición de habilidad como The Meekers y el destacado corredor AJ McBean, los Mustangs tienen la oportunidad de ser competitivos en una liga de Bay Dough que también tiene Palos Verdes, Inglewood, Luzinger, Culver City y Lawndale.

El entrenador Don Morrow, en su 33ª temporada, le gusta la unión de sus jugadores. Hay buenos líderes, como el apoyador/pargo Long Jackson Reach, que ha sido un destacado desde su segunda temporada.

El miércoles por la tarde, fue un agradable 77 grados, con tambores, flautas y platillos que se escuchan alrededor del campus de Manhattan Beach mientras practicaban los miembros de la banda. Las animadoras también trabajaron en sus rutinas. Luego, los jugadores de fútbol tomaron el campo para continuar la preparación para un abridor del 29 de agosto contra St. Francis.

Después, cualquiera podría caminar hasta la playa y surfear. Los mansos han estado pasando veranos en Australia, donde nació y crecieron su madre en una granja. Se han fortalecido con todas las tareas que hacen cada verano.

Cuando se trata de surfear, conocen la jerga y la diversión.

Están “avivados” para la temporada de fútbol por delante.