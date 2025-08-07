Sounders avanzan a los cuartos de final de la Copa de Labues con victorias sobre Tijuana

Al hacer pensamientos sobre cómo podían milagrosamente no avanzar en el torneo de la Copa Ligas, los Sounders optaron por hacer algo más con la cabeza el miércoles.

Danny Musovski y Osaze de Rosario se dirigieron a goles en la segunda mitad para una victoria por 2-1 contra el club Tijuana en el último partido de la fase uno en Lumen Field. Los Sounders aseguraron la clasificación MLS del torneo y fueron el único en el campo de 36 equipos en quedarse invicto en la primera ronda.

Seattle avanzará a los cuartos de final, que probablemente se jugarán el 20 de agosto.

“Quieres hablar de determinación”, dijo el entrenador de los Sounders, Brian Schmetzer. “No solo los dos huelguistas, Moose y Osaze, todo el equipo. Salimos en la segunda mitad y recogimos la energía. Eso es felicitación a la mentalidad de ese grupo. Perseveraron”.

Musovski tuvo el ganador del juego en el 87th minuto fuera de un tiro de esquina. El mediocampista de Sounders, Cristian Roldan, tuvo la asistencia.

Los Xolos jugaron a un jugador cuatro minutos en el tiempo de detención de la segunda mitad. Ramiro Franco tiró de la camiseta de Obed Vargas y se le mostró una tarjeta roja para negar una oportunidad de gol. Seattle solo tenía la ventaja de los números durante unos segundos cuando el árbitro Ekaterina Koroleva explotó el pitido final poco después de su fallido tiro libre.

De Rosario tenía el ecualizador en el 56th minuto. El extremo inglés Ryan Kent corrió por el lado izquierdo de la caja para dar una cruz para que De Rosario se dirigiera junto a Tijuana Keeper Salim Hernández.

Es el tercer gol de De Rosario en sus últimos cuatro partidos.

Los minutos previos al ecualizador fueron agonizantes. Demasiado tiempo para que los fanáticos de los Sounders reflexionen sobre la posibilidad de que su equipo pueda tener un diferencial de gol más oight, ganar dos partidos y no ser uno de los cuatro equipos de la MLS para avanzar a la etapa eliminatoria.

Es un giro que proporcionó la nueva iteración del torneo de la Copa de la Liga. Cuando debutó en 2019, ocho equipos jugaron un formato de eliminación única. Después de un paréntesis debido al inicio de la pandemia en 2021, había 16 equipos jugando una sola eliminación. Los Sounders se convirtieron en el primer equipo de la MLS en llegar a la final, perdiendo ante el Club León.

Hubo un “escaparate” en 2022 para aliviar la congestión del horario con la Copa Mundial de Hombres de la FIFA y los siguientes dos años fueron diseñados del torneo global con equipos que avanzan en función del rendimiento en una fase de grupos. Los Sounders no avanzaron fuera del juego en 2023 y perdieron en los cuartos de final el año pasado.

“Es muy difícil”, dijo Schmetzer sobre el nuevo formato. “Las reglas, la congestión del fijación en la mitad de una temporada ocupada, esas son cosas que no controlan. Simplemente sé que amo la competencia entre Liga MX y MLS. Es emocionante. Estos tres juegos, cada uno diferente, fueron juegos muy emocionantes”.

Los Sounders (3-0) tuvieron la oportunidad de subir al tablero primero en el tiempo de detención de la primera mitad cuando se les otorgó una penalización por una violación del balonmano. Pero Albert Rusnák superó un disparo con el pie derecho y rebotó en el poste.

Los Xolos (1-2) encontraron la parte posterior de la red minutos después de un sellado. El mediocampista Domingo Blanco cortó un pase a Kevin Castañeda en la parte superior de la caja y tocó un disparo a la derecha más allá del portero de los Sounders Andrew Thomas.

“El penal de Albert Miss cambió el juego y les dio vida”, dijo Schmetzer. “Y llegaron directamente y anotaron. Muchos equipos se habrían doblado, pero nuestro equipo no renunció”.

Abajo 1-0 en el descanso, los Sounders estaban por debajo de la línea en la clasificación de la MLS del torneo con seis puntos. Inter Miami fue el único equipo calificado para la ronda de nocaut en ese momento con Orlando, Portland y Columbus un punto sobre Seattle.

“Fue un oponente muy difícil que es láser centrado en el torneo y con un buen equipo”, dijo el entrenador de Tijuana Sebastián Abreu, traducido del español. “Necesitábamos jugar de manera inteligente”.

Hernández aprovechó su suerte en la portería en la primera mitad del partido. Tuvo un experto en un intento de flexión de Rusnák en el 16th minuto. En el tiro de esquina que siguió, el encabezado perfectamente cronometrado de Yeimar llegó al poste y el disparo de rebote de Jesús Ferreira se disparó del travesaño y fue eliminado del peligro.

Thomas tuvo su tiempo de show en gol momentos después, cuando Adonis Preciado tenía un centro de disparo de la caja que salvó en el 21calle minuto. Castañeda reunió rápidamente el rebote y lo envió de regreso a la portería, Thomas se recuperó a tiempo para salvar el alivio de los 17.949 presentes.

Schmetzer hizo cambios al por mayor en su alineación inicial después de la victoria contra Santos Laguna en Lumen el domingo. Entre los siete cambios estaba devolviendo el pulso del centro del campo en Roldan. El veterano se unió a compañeros de equipo en Obed Vargas, Rusnák y Jackson Ragen para formar el núcleo de primera opción que Schmetzer a menudo juega para grandes partidos.

Pero Rusnák y Kent sufrieron lesiones en los isquiotibiales en el partido. Evaluarán y una actualización dada el viernes.

Abreu, cuyo equipo ingresó al partido 11th En la mesa Liga MX del torneo, hizo nueve cambios en su alineación inicial. El más notable fue dejar el mediocampista adolescente Gilberto Mora en el banco.

Los Sounders (10-6-8) regresan a las competiciones de la MLS el domingo con un viaje por carretera contra la Galaxia de Los Ángeles. El equipo de California ganó el campeonato de la liga el año pasado, derrotando a los Sounders en las finales de la Conferencia Oeste.

El Galaxy (3-14-7) es actualmente el último en la conferencia, mientras que los Sounders son cuarto y tendrían ventaja de campo en la ronda de apertura de postemporada, si los playoffs comenzaran hoy.

NOTA: El arquero de Sounders Stefan Frei estaba en el banco el miércoles. Ha estado bajo el protocolo de conmoción cerebral desde un empate contra Columbus el 6 de julio.