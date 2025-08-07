Home Deportes James Maddison, de 28 años, podría perder toda la temporada 2025-26 cuando...

James Maddison, de 28 años, podría perder toda la temporada 2025-26 cuando Tottenham confirma que el mediocampista sufrió una lesión de ACL

James Maddison ha sufrido un ACL desgarrado y se espera que pierda la mayor parte de la temporada.

El talismán del Tottenham sufrió la lesión en un amistoso de pretemporada contra Newcastle la semana pasada.

James Maddison se lastimó en el campo, rodeado de compañeros de equipo y personal médico.

1

James Maddison sufrió un ACL desgarrado contra NewcastleCrédito: AFP

Esta es una historia en desarrollo.

