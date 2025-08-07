Trayendo el jugo, la seguridad de la seguridad de UCLA Lawrence infunde una nueva defensa con pasión

La defensa de UCLA, la mayor desconocida en el equipo hace un año, se enfrenta a aún más preguntas.

Una serie de jugadores pasó a la NFL. No regresa a tiempo completo. El éxito dependerá de varios jugadores con pedigríes prometedores, pero una producción universitaria limitada que se convierte en creadores de juegos.

Cuando salió de un autobús del equipo el miércoles por la tarde en Costa Mesa en medio del día más cálido del campamento de entrenamiento, la temperatura alcanzó 82 grados antes de los estiramientos de calentamiento, Key Lawrence no parecía sentir ningún tipo de calor, literal o figurado. La seguridad de transferencia que hizo paradas universitarias anteriores en Tennessee, Oklahoma y Mississippi estaba tarareando una melodía, saboreando cada momento de esta nueva oportunidad.

Unas horas más tarde, después de que la práctica concluyó, Lawrence se burló de un periodista sobre usar una camisa con cuello dada la temperatura, aunque dijo que le pareció agradable.

“Soy del sur”, dijo Lawrence, originario de Nashville, “así que esto, se siente bastante bien para mí. Me encantó, honestamente. Todos los demás decían que hacía bastante calor; yo era quien los miraba locos. Esto es lo que me encanta”.

Uno de los nueve transferencias defensivas de transferencia, incluidas cuatro que han realizado múltiples paradas universitarias anteriores, Lawrence se ha destacado inmediatamente no solo por su exuberancia sino también de su iniciativa para reunir a todos.

Coordinador defensivo Ikaika Malloe Identificó a Lawrence como un líder en el campo y en las salas de reuniones, diciendo que el senior de la camiseta roja estaba ansiosa por ayudar a los compañeros de equipo a aprender qué equivalía a un nuevo esquema para casi todos en la defensa. Entre los regresadores, linieros defensivos interiores Devin aupiu y Siale Taupaki Cada uno comenzó siete juegos la temporada pasada. Corredor de borde Jacob Busic Hizo cinco aperturas. Nadie más regresó hizo más de dos aperturas.

Pero en un signo de profundidad mejorada, Aupiu, Taupaki y Busic podrían salir del banco esta temporada al regresar de las tacleadas defensivas Gary Smith III y Keanu Williams por una lesión y la posible aparición de varios corredores de borde.

Una vez calificado como el mejor prospecto de la escuela secundaria en Tennessee por 247Sports.com Lawrence ha acumulado la tienda de artículos deportivos de cascos universitarios y camisetas. Jugó en 10 juegos como un verdadero estudiante de primer año en Tennessee en 2020, apareciendo en equipos especiales y como defensivo de reserva.

Después de transferirse a Oklahoma, publicó su mejor temporada universitaria como estudiante de segundo año, haciendo 47 tacleadas y obligando a tres balones sueltos a convertirse en una mención de honor All-Big 12 Selection. Dos temporadas más productivas en las que nunca obtuvo un papel inicial a tiempo completo fue seguido por una transferencia a Ole Miss, donde Lawrence jugó en cuatro juegos en 2024 antes de utilizar una temporada de camiseta roja.

Irradiando la energía en todo lo que hace, incluso si solo es un golpe para el Grupo de Girls de R&B de la década de 1990 mientras se bajaba del autobús, Lawrence parecía ansioso por aprovechar al máximo esta oportunidad de la universidad final.

“Si tengo algo de jugo y algunos chicos pueden no algunos días, especialmente en el campamento, ¿por qué no verlo en otra persona para que también pueda afectarme a mí mismo?” dijo. “¿Sabes lo que estoy diciendo? Solo fingirlo hasta que lo haga, en todo caso. Pero cuando salgo del autobús, estoy emocionado de hacer lo que hago. Simplemente amo lo que hago, hombre. Estoy emocionado”.

El club 700

Mientras recientemente se colocaba debajo de la barra dentro de la sala de pesas de UCLA, esforzándose bajo la carga de ocho placas masivas en cada lado, los compañeros de equipo de Smith empujaban sus brazos al aire mientras cantan: “¡Siéntalo! ¡Levántalo! ¡Levántalo!”

El tackle defensivo cumplió, en cuclillas 700 libras. Era un registro personal y la mayoría de cualquier Bruin.

Sus compañeros de equipo lo pulularon en celebración mientras arrojaban dinero falso al aire. En un posible guiño a la leyenda de la NBA Wilt Chamberlain’s Juego de 100 puntos, alguien le entregó a Smith un pedazo de papel con “700” garabateado para sostenerlo para una foto.

Fue un hito en la recuperación de un jugador que se perdió toda la temporada pasada debido a un tobillo roto.

“Tener a los muchachos allí para celebrar ese momento conmigo”, dijo Smith, “significaba mucho”.

Después de haber caído 20 libras de su cuadro de 6 pies y 2 pulgadas como resultado de una dieta “limpia”, dejándolo de 315 libras relativamente sonas, Smith dijo que sintió una diferencia significativa.

“Me siento más ligero en mis pies, me siento explosivo”, dijo. “Me siento nervioso de nuevo, ya sabes, me siento bien”.

Etc.

Dijo Malloe Jonjon Vaughns, Paredes juju, Isaías chisom y Donavyn Pellot fueron los apoyadores que se destacaban temprano en el campamento. Vaughns podría reemplazar la producción de predecesor estrella Carson SchwesingerDijo Malloe, siempre que mantuviera la creencia y la confianza adecuadas. … Un día después de que no fueron vistos participando durante la ventana de visualización de medios limitados, linieros ofensivos Ford de Courtland y Reuben unije practicado como parte del segundo equipo. Ford tenía ambas manos grabadas y unije los dos codos grabados. La línea ofensiva del primer equipo consistía en tacleadas Garrett Digiorgio y KD Arnoldcentro Sam Yoon y guardias Armella juliana y Oluwafunto Akinshilo. … El traslado de UCLA a las prácticas de la tarde de la tarde esta semana después de practicar exclusivamente por las mañanas, dijo Malloe, fue un cambio de horario implementado por el entrenador Deshaun Foster Para probar la disciplina de los jugadores. … Malloe dijo Jalen Hargroveuna transferencia veterana de Rice que recientemente firmó con UCLA, se había unido a sus nuevos compañeros de equipo y estaba redondeando en forma con trabajos de acondicionamiento.