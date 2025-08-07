Josh Naylor, Julio Rodríguez ayudan a los Marineros a acercarse a la ventaja de Al West

“No vencen a los equipos que se supone que deben vencer”.

Es un lamento de fanático común y familiar con respecto a los equipos de los marineros pasados e incluso presentes. La frustración de perder un juego o una serie ante un oponente con un récord peor y menos talento es uno de los rasgos más irritantes de equipos mediocres que coquetean con .500 discos y nunca más allá.

Y aunque los Medias Blancas de Chicago de 2025, que aún perderán al menos 90 juegos esta temporada, todavía mejoran significativamente a partir del incendio del contenedor de registro de la temporada pasada, tampoco son buenos.

Al igual que el primer partido de la serie, los Marineros dejaron pocas dudas de que eran un mejor equipo, el miércoles por la noche en T-Mobile Park, saltando a una ventaja temprana de seis carreras y resistiendo una victoria de 8-6.

Una multitud considerable de 32,756 vio como Seattle (62-53) aseguró una victoria en la serie sobre los Medias Blancas y se movió dentro de dos juegos de los Astros de Houston en la Liga Americana Oeste. Los Marineros irán al barrido de la serie el jueves por la tarde con Logan Gilbert lanzando el comienzo contra el All-Star White Sox Shane Smith.

“Ofensivamente, hicimos muchas cosas geniales, especialmente temprano, con muchas carreras de dos outs”, dijo el gerente Dan Wilson.

Josh Naylor marcó la pauta para el juego en la primera entrada con su mezcla de inteligencia de béisbol y poder crudo.

Enfrentando el abridor de Chicago Jonathan Cannon, Naylor emboscó un cortador de primer lanzamiento, desatando su violento columpio de cuerpo completo en el tono de error elevado, enviándolo al comedor en la cubierta superior del jardín derecho para un jonrón de dos carreras. Según MLB Statcast, los 14 de Naylorth Homer de la temporada dejó el bate a 108 mph y viajó 450 pies antes de aterrizar en la comida de un fanático.

Un jugador cerebral con el que Wilson no pudo encontrar una comparación durante sus días de juego, Naylor golpeó el campo como lo esperaba.

¿Pero él?

Bueno, Naylor se había enfrentado a Cannon la temporada pasada, yendo 1 por 3 con un sencillo y un ponche. Pero una mirada a los números mostró algunas probabilidades evidentes que dejaron el Naylor ultra preparado listo para un cortador. Esta temporada Cannon había arrojado a los cortadores de primer lanzamiento a los bateadores zurdos 85 veces en 207 apariciones en el plato (41%).

“Mira el juego de manera diferente y aprovecha las cosas que ve”, dijo Wilson.

Naylor no se perdió el campo que quedó en la zona.

“Honestamente, solo trato de verlo en mi zona, y si está allí, quiero aprovecharlo y obtener mi ‘A’ Swing Off”, dijo Naylor sobre su enfoque de primer lanzamiento. “Si no es así, voy a tratar de hacer todo lo posible para despedirme. A veces voy a sobresaltar y extrañarlo. A veces voy a asarlo.

Incluso después de que sus compañeros de equipo le consiguieron una racha de apoyo del abridor de Seattle George Kirby, Cannon no salió de la segunda entrada. Con dos outs y corredores en primer y segundo, caminó a Randy Arozarena para cargar las bases para Cal Raleigh.

Era una posición poco envidiable para cualquier lanzador, incluso con Raleigh avanzando en un breve hechizo lento donde solo tuvo tres hits en sus últimos 30 apariciones en el plato con 16 ponches. Pero después de ver bolas golpeadas en el primer partido de la serie, Raleigh aprovechó una bola rápida 1-2 fuera de lugar, tirando un viaje de línea hacia el campo derecho para un sencillo de dos carreras que lo hizo 4-1.

“Siento que ha vuelto a donde ha estado y encontrando barriles”, dijo Wilson. “Cuando entras en ese tipo de carreras, quieres tratar de hacer demasiado. La clave simplemente no está tratando de hacer eso. Y pensé que los últimos juegos, él ha estado de vuelta donde lo hemos visto”.

Los Marineros no terminaron.

Después de oler a un par de barredoras desde cañón para comenzar su turno al bate, Julio Rodríguez no le perdió un tercer barrendero consecutivo para él. En cambio, convirtió el lanzamiento de ruptura en un haz láser del marcador fuera de la ciudad sobre el bullpen de los Marineros para un jonrón de tres carreras y una ventaja de 7-1.

“Cuando te quedas en el medio del campo y obtienes bolas de ruptura en el plato, puedes sacarlas”, dijo Wilson. “Eso es lo que hizo esta noche. Obtuvo algo en lo que pudo obtener una buena extensión y la sacó del estadio”.

Dado mucho apoyo para correr, Kirby le dio a los Marineros una salida sólida. Trabajó seis entradas, permitiendo dos carreras en cinco hits con dos caminatas y nueve ponches para mejorar a 7-5 en la temporada.

Después de la larga y larga entrada de cinco carreras de los Marineros, Kirby luchó con su mando en la parte superior de la tercera. Permitió un sencillo inicial al bateador No. 9 Brooks Baldwin y caminó con Lenyn Sosa con una sola vez, estableciendo el sencillo RBI de Andrew Benintendi. Kirby emitió otra caminata antes de retirar a los dos siguientes bateadores en orden. Lanzó 30 lanzamientos en la entrada, asegurando efectivamente que no lo llegaría a profundizar en el juego.

“Incluso subí a Cal y pensé, ‘Oye, tengamos una entrada rápida aquí’, y, por supuesto, no fue”, dijo Kirby.

Para su crédito, Kirby pudo tambalearse en su creciente recuento de lanzamientos, para darles a los Marineros seis entradas completas, mientras recogía un comienzo de calidad. Permitió solo un corredor base en sus siguientes tres entradas de trabajo, ponchando a cinco de los 10 bateadores que enfrentó.

“Estoy feliz de que Dan me diera la oportunidad de salir por el sexto”, dijo Kirby.

La actuación no fue sin sus verrugas las que ciertamente hablan de preocupaciones futuras.

El relevista Eduard Bazardo, quien reemplazó a Kirby, sirvió a jonrones consecutivos, permitiendo tres carreras en la séptima entrada que redujeron la ventaja a 7-5.

Los Marineros recogieron una carrera de seguro en la parte inferior de la séptima cuando Naylor robó la segunda y tercera base para el segundo juego consecutivo para establecer la mosca de sacrificio de Eugenio Suárez, lo que resultó útil. Naylor ahora tiene 21 bases robadas en la temporada, más que duplicar su máximo de su carrera de 10. Tiene 10 de 10 en sus intentos con los Marineros.

“Solo trato de ir cuando veo una oportunidad y trato de impactar el juego de esa manera”, dijo. “Trato de ser un buen corredor base. Si existe la posibilidad de entrar en una posición de anotación para el próximo tipo detrás de mí, quiero poder hacerlo para quitarse la presión”.

Llamó a recoger el salvamento en el noveno con una ventaja de 8-5, el cercano Andrés Muñoz luchó inicialmente, permitiendo un jonrón inicial a Michael A. Taylor y caminando a los siguientes dos bateadores para poner la carrera de empate en la base. Pero regresó para retirarse a los siguientes tres bateadores para recoger su 26º salvamento.

Puntaje