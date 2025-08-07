Jude Bellingham muestra una nueva figura delgada cuando comienza la rehabilitación después de revelar la desagradable cicatriz de la operación del hombro

El flaco Jude Bellingham mostró su nueva figura de acabado cuando comenzó a rehabilitación después de la cirugía de hombros.

Y está luciendo una nueva cicatriz desagradable después de la operación.

5 Jude Bellingham ha comenzado la rehabilitación del hombro Crédito: Instagram @Judebellingham

5 El futbolista está trabajando en sus ejercicios Crédito: Instagram @Judebellingham

5 Se dislocó su hombro izquierdo en noviembre de 2023 Crédito: Getty

Bellingham, de 22 años, se puso bajo el cuchillo en Londres hace tres semanas.

Había estado luchando con el problema durante más de 18 meses después de dislocar su hombro izquierdo después de una incómoda caída contra Rayo Vallecano en noviembre de 2023.

Pero después de estar harto de jugar con una honda y la necesidad de atar para evitar más daños, la estrella del Real Madrid e Inglaterra optó por hacer el procedimiento.

Lean Bellingham recurrió a las redes sociales para actualizar a los fanáticos sobre su progreso, publicando un video de él haciendo algunos ejercicios de movilidad con una banda mientras está en topless en los pantalones cortos de adidas blancos.

Otro clip lo vio trabajando con un fisio para probar el hombro en recuperación.

Y una gran cicatriz que salió desde su axila arriba y sobre la articulación era claramente visible.

Bellingham subió los videos como parte de una serie de sus vacaciones a Jamaica.

El Instagram Post – subtitulado “One Love” – ha acumulado más de 2 millones de me gusta en menos de 24 horas.

También lo compartió en su historia, con la leyenda: “3 semanas después de la operación”, con un emoji de las manos de alabanza.

Inmediatamente después de la cirugía, Bellingham escribió en Instagram: “Gracias a Andrew Wallace y Susan Alexander, su equipo y todos en Fortius Clinic para la cirugía y la hospitalidad.

“A Ivan Ortega y al Dr. Leyes por viajar para apoyar.

“Y finalmente, a todos los demás por todos los buenos deseos y mensajes de amor.

“El proceso para regresar ya comenzó, nos vemos pronto”.

Bellingham se perderá la primera parte de la temporada 2025-26 mientras continúa su rehabilitación.

El centrocampista podría estar fuera hasta el final de noviembre, pero estará ansioso por comenzar a correr mientras busca agregar a sus medallas de ganadores de la Laliga y la Liga de Campeones de su temporada de debut en el Bernabéu.

Pero puede estar apuntando al choque de la liga del Real con Getafe el 19 de octubre, que se produce después del segundo descanso internacional.

5 La cicatriz corre por la articulación Crédito: Instagram @Judebellingham