¿Cuándo no es IA no inteligencia artificial? Cuando se refiere a los inhalantes de amoníaco, también conocido como sales de olor.

¿Cuándo están estos AIS en las noticias? Cuando se informó que la NFL prohibió su uso, la estrella de los San Francisco 49ers George Kittle Protestó, y la NFL regresó a la prohibición un día después. La asociación de jugadores de la liga aclaró que los jugadores aún pueden usar AIS siempre que los equipos no los proporcionen.

¿Entiendo?

La NFLPA envió un memorando a los jugadores el miércoles diciendo que la prohibición Solo prohíbe a los empleados del equipo distribuir AIS durante los juegos.

Eso debe haber complacido a Kittle, quien cuando estaba bajo la impresión de que AIS fue prohibido por completo, agarró un micrófono en una transmisión de la red de la NFL para decir: “Sinceramente, solo vine aquí para emitir una queja. Nuestro equipo obtuvo un memorando hoy que las sales y los paquetes de amoníaco se hicieron ilegales en la NFL, y he sido distribuido todo el día”.

El cinco veces ala cerrada All-Pro dijo que usó las sustancias para un impulso de energía antes de cada impulso ofensivo y bromeó diciendo que al enterarse de la prohibición “consideró la jubilación”.

Excepto que no es una prohibición. Kittle solo tendrá que llevar su propio alijo de IA a los juegos de pelota.

“Para aclarar, esta política no prohíbe el uso del jugador de estas sustancias, sino que restringe a los clubes de proporcionarlos o suministrarlos en cualquier forma”, dijo el memorando de la NFLPA. “La NFL nos ha confirmado esto”.

El uso de AIS por parte de los jugadores de la NFL ha estado bajo el radar a pesar de ser una práctica común. Su uso principal es prevenir y tratar el desmayocon la Administración Federal de Aviación requerido US Airlines para llevarlas en caso de que un piloto se sienta débil.

El gas de amoníaco irrita las membranas nasales, causando un reflejo Eso aumenta la respiración y la frecuencia cardíaca. Eso puede evitar que una persona se desmaye, y aparentemente también puede ayudar a una persona a bloquear y abordar.

En resumen, una IA, que se ha descrito como un olor a orina de gato, es una sustancia que mejora el rendimiento.

La NFL, sin embargo, citó un Advertencia de la FDA que AIS puede enmascarar los síntomas de una conmoción cerebral y no se ha demostrado que sean seguros o efectivos simplemente para aumentar la energía.

“En 2024, la FDA emitió una advertencia a las empresas que producen inhalantes de amoníaco disponibles comercialmente (AIS), así como a los consumidores sobre la compra y el uso de AIS, con respecto a la falta de evidencia que respalda la seguridad o la eficacia de AIS comercializadas para mejorar el alerta mental o la energía de impulso”, el Memo de la NFL a los equipos estableció. “La FDA observó posibles efectos negativos del uso de IA.

“Los AIS también tienen el potencial de enmascarar ciertos signos y síntomas neurológicos, incluidos algunos signos potenciales de conmoción cerebral. Como resultado, el Comité de Cabeza, Neck y Spine de la NFL recomendó prohibir el uso de AIS para cualquier propósito durante el juego en la NFL”.

Tampa Bay Buccaneers mariscal de campo Baker Mayfield – quien dice que usa Ais – Dijo que la lógica detrás de la NFL ya no los suministra es complicada.

“Creo que el razonamiento fue que enmascaró los síntomas de conmoción cerebral”. Mayfield dijo en “Up y Adams”. “Pero si te dejas noquear, que es todo el propósito de oler sales, para despertarte, no te permiten volver en el juego.

“Creo que fue un desencadenante rápido prohibirlos, solo para una especie de CYA [cover your ass]. “

Tal vez los funcionarios de la NFL creen que al no suministrar más AIS y obligar a los jugadores a traer su propio lote a los juegos, su responsabilidad en caso de conmociones cerebrales u otras complicaciones médicas se reduce.

“Simplemente tienes que traer tu propio jugo a la fiesta, tener que despertarte listo”, dijo Mayfield.