Análisis del campamento de otoño de WSU Cougars: 4 estudiantes de primer año que podrían hacer una salpicadura

PULLMAN – Una semana de WSU Fall Camp ha ido y venido. Los Cougars han practicado siete veces, tirando de las almohadillas que comienzan el lunes, incluso moviendo las operaciones al cercano Gesa Field durante los últimos dos días.

En todos los entornos, algunos estudiantes de primer año se han destacado, dándose la oportunidad de ganar fotos significativas esta temporada. Aquí hay cuatro.

Billón de soldado, seguridad

Sorrell entregó sus mejores prácticas el miércoles, a centímetros de una intercepción en dos ocasiones, incluida una que probablemente se habría convertido en una selección. En otra jugada, Sorrell bajó de su lugar de seguridad y le dio un golpe duro al corredor Angel Johnson, que no pudo aferrarse a un pase.

Fue la mejor práctica de los siete para Sorrell, quien formó parte de la clase del entrenador Jimmy Rogers de 2025 en el estado de Dakota del Sur, su escuela anterior. Listado en 6 pies 1 y 170 libras, Sorrell a menudo se ha encontrado coincidente contra los primeros equipos de WSU en la ofensiva, lo que indica que los entrenadores están en lo alto de Sorrell y su potencial, no solo para su salida el miércoles, sino por la forma en que ha llamado la atención en casi todas las prácticas.

“Diría que se está ganando un papel todos los días que está aquí. Y lo diría con todos”, dijo el entrenador de WSU, Jimmy Rogers, después de la práctica del miércoles. “Ha tomado su entrenamiento extremadamente serio, y acaba de crecer. Es extremadamente inteligente a su edad, y hay cosas de las que se equivocará de las que tendrá que aprender a medida que avanza, pero en general, la consistencia de la confianza aparece en cada jugada para él, y es por eso que lo reclutamos”.

Sorrell también eligió un pase en la práctica del sábado, demostrando que es bueno con sus manos, incluso si dejó caer un par de intercepciones recientemente. Sorrell tiene un buen tamaño y mejores instintos, por lo que a pesar de que es parte de un cuerpo de seguridad experimentado, los veteranos Tucker Large, Cale Reeder y Matt Durrance jugarán sobre él, podría subir al campo más temprano que tarde, tal vez incluso esta temporada.

Sullivan Schlimgen, apoyador

En cada una de las siete prácticas de WSU hasta ahora, Schlimgen ha hecho al menos una obra que se ha visto mejor adecuada para un veterano, una lectura embriagadora o un tackle de sonido en el espacio. También parte de la clase de SDSU de 2025 con Rogers, Schlimgen fue codiciado por Texas Tech, que lo atrajo a Lubbock para una visita oficial en junio de 2024.

Pero Schlimgen se mantuvo comprometido con SDSU, dándole la oportunidad de seguir a Rogers a WSU. Schlimgen ha aprovechado al máximo, aprovechando su marco de 6-1 y 220 libras para que coincidan bien con algunos de los jugadores ofensivos más atléticos de los Cougars.

A Rogers le gusta decir que la mejor parte del juego de Schlimgen es la forma en que cree el juego. Es uno de los estudiantes de primer año más nítidos del equipo, si no el más inteligente, que aparece en las rutas que toma y la técnica de abordaje que ha establecido. Schlimgen también juega una posición habitada por algunos de los jugadores más experimentados de WSU, los seniors Keith Brown, Parker McKenna y Caleb Francl probablemente son titulares, pero eso puede no evitar que vea el campo este otoño.

“Es extremadamente, extremadamente inteligente para su edad”, dijo Rogers la semana pasada. “Te recupera un poco la información y entiende a un nivel realmente alto. Tiene una gran velocidad”.

DeMarius Russell y Kyle Peterson, Safeties

El juego de Russell y Peterson en el lugar de seguridad, combinado con el campamento de otoño, Sorrell se está volviendo claro, han dejado en claro una cosa: suponiendo que se queden en Pullman, WSU será bueno en la posición de seguridad en los próximos años.

El primer día del campamento de otoño la semana pasada, Peterson anunció su presencia con una intercepción de buceo de Zevi Eckhaus, el probable líder en la batalla de mariscal de campo de cuatro vías de los Cougs. Unos días después, Russell también tomó una intercepción, esta fuera de un pase con punta.

Russell es un poco más corto que Peterson: el primero figura en 5-11, el segundo 6-0, pero están hechos de cosas similares. Ambos son rápidos para la pelota, rápidamente diagnostican jugadas, colocándolos en posición para hacer las jugadas que tienen. Incluso cuando no han atrapado las intercepciones, ambas han roto pases, insertándose en jugadas y explotándolas.

Debido a la experiencia que WSU tiene en seguridad, no está claro qué tipo de papel podría desempeñar este dúo este año, pero están jugando en instantáneas consistentes, este año o en las próximas.

“DeMarius Russell será un jugador especial”, dijo Rogers. “Creo que. Ya sea que esté listo de inmediato o no, está muy adelante mentalmente en la posición de seguridad que muchas seguridades que hemos encontrado. Tendrá dolores de crecimiento como lo hizo hoy, recogió la pelota, lo corrió de regreso de un touchdown, disfrutando de su gloria. La próxima obra, tomó un disparo sobre su cabeza y lo anotaron. Así que esos son todos momentos para aprender”.