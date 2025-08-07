Man Utd ha pasado de la advertencia de ‘Bust by Christmas’ a un derroche de £ 200 millones superado por Sesko – ¿Cómo lo ha mudado a Ratcliffe?

Manchester United está a punto de lanzar uno de los ataques más potentes en la Premier League esta temporada, cómo han cambiado los tiempos.

Los Red Devils salpicarán más de £ 200 millones para la tercera ventana recta como huelguista Benjamin Sesko parece que se unirá a Bryan Mbeumo y Matheus Cunha en Old Trafford.

El jefe del Manchester United, Ruben Amorim, ha salpicado el efectivo este verano

Los Red Devils han gastado una firma combinada de £ 133.5 millones Bryan Mbeumo y Mathues Cunha

El Old Trafford Club está a punto de caer £ 74 millones en RB Leipzig Ace Benjamin Sesko

Sesko aterrizó en Manchester el jueves por la noche

Después de que todo esté confirmado, United’s nuevo look Los tres delanteros pueden contar con un asombroso 48 goles entre ellos la temporada pasada.

Por supuesto, no siempre es sensato comparar y el tiempo lo dirá, pero la prolífica línea de Jurgen Klopp de Roberto Firmino, Sadio Mane y Mo Salah anotó 46 durante su campaña de 2020 ganador del título.

Mientras el COMPLETO United Squad anotó solo 49 combinados en el último período de Prem, ya que registraron el final de la Premier League más bajo del club desde el 15 en la mesa.

Pero el esloveno Hotshot Sesko, de 22 años, eligió un traslado a Old Trafford antes de su oferta de £ 65.1 millones más £ 8.7 millones en complementos incluso.

El enfoque de United siguió a una oferta de récord de clubes de Newcastleque tienen los propietarios más ricos del mundo, estaban dispuestos a pagar más en salarios y tener fútbol de la Liga de Campeones que esperar esta temporada.

Pero, ¿cómo ha estado en el lado de Ruben Amorim, que no está en Europa En absoluto, ¿haber podido salpicar el efectivo nuevamente meses después de que el propietario de Sir Jim Ratcliffe reclamara la pobreza?

Ratcliffe reveló que había potencial para que el club fuera “en quiebra por Navidad” sin medidas masivas de reducción de costos, ya que 450 empleados fueron redundantes y se desecharon almuerzos gratis.

Sunsport explica cómo United puede permitirse a Sesko, quien se convertirá en la cuarta firma más cara del club.

10

Man Utd Transferencias

Mbeumo y Cunha se unieron en ofertas por valor de £ 62.5 millones y £ 71 millones respectivamente, pero United’s verano El gasto alcanzará £ 207 millones con Sesko.

Pero los pagos escalonados del trío reducirán el impacto financiero inmediato en los balances, lo que les permite mantenerse dentro de los límites de PSR que restringen las pérdidas a £ 105 millones durante un período de tres años.

Cunha fue comprada antes de la fecha límite de PSR el 30 de junio, por lo que la llegada del brasileño entra en el año financiero 2024/2025.

El préstamo de la temporada de Marcus Rashford se mudó a Barcelonaque tiene una opción de comprar, ha ahorrado £ 14 millones en salarios a pesar de la falta de una tarifa de transferencia, ya que ha ganado más de £ 325,000 por semana.

Y las ventas de ex jugadores Álvaro Carreras, Anthony Elanga y Maxi oyedele También ha depositado a United más de £ 20 millones en tarifas de venta.

United también obtuvo ganancias del 100 por ciento de las ventas de Mason Greenwood y Scott McTominay el verano pasado, y tendrá como objetivo vender varios otros jugadores no deseados antes de que se cierre esta ventana, incluido Alejandro Garnacho.

El club esperas Chelsea Pagará al menos £ 50 millones por el extremo argentino de 21 años.

Mientras tanto, Puente de Stamford Los jefes le deben a United £ 5 millones por volver a su obligación de comprar a Jadon Sancho después de su período de préstamo decente la temporada pasada.

United está desesperado por vender a Sancho, de 25 años, este verano, ya que ahora están atascados con su paquete salarial completo de £ 300,000.

Las salidas de otros miembros del “escuadrón de bombas” Antondeo y Tyrell Malacia ayudará a equilibrar el libros aún más.

En términos de salidas, Christian Eriksen, Jonny Evans y Victor Lindelof Todos han sido lanzados de forma gratuita.

10 La adquisición de Barcelona sobre los salarios astronómicos de Marcus Rashford ha ayudado a Manchester United Crédito: Alamy

10 United espera que la posible venta de £ 50 millones de Alejandro Garnacho también reduzca su desembolso financiero este verano Crédito: Getty

Man utd PSR Presión ‘exagerado’?

El experto en finanzas de fútbol Kieran Maguire dijo BBC Deporte: “Algunas de las historias de miedo quizás fueron un poco exageradas.

“Man Utd no tiene tanto éxito como un negocio Como les gustaría ser, pero todavía tienen éxito. Por ejemplo, su factura salarial es alrededor de la mitad de sus ingresos, lo cual es muy bueno para los estándares de la Premier League “.

Manchester United PLC perdió £ 131 millones en el año financiero 2023-24, con muchos intereses y los costos de la adquisición de INEOS, lo que no cuenta para PSR.

La inmensa marca global de United y la masa de fans masivo lo convierten en una potencia comercial, que generan ingresos significativos a partir de la transmisión, los patrocinios y las ventas de mercancías.

En junio, el club reveló un pronóstico anual de ganancias centrales de £ 180m- £ 190m, por encima de una proyección anterior de £ 145m- £ 160 millones y una reducción de £ 20 millones en los salarios desde el mismo punto en 2024.

Los ingresos totales fueron de £ 160.5m, frente a £ 136.7m en el mismo período, con transmisiones de transmisión de la jornada, comercial y Prem, todo el aumento.

Según el atletismo, United podría perder aproximadamente £ 141 millones en 2025-26 sin incurrir en una violación de PSR.

A finales de abril, el club, que ha enojado a los fanáticos al aumentar los precios de las entradas, pagó £ 50 millones de sus facilidades de crédito giratorias existentes (RCFS).

Eso les ha dado un alcance prestado adicional de £ 140 millones este verano, pero a su vez, los costos de interés adicionales podrían ser un factor en el futuro.

10 Manchester United PLC perdió £ 131 millones en el año financiero 2023-24 Crédito: Getty

El papel de choque de Red Football Ltd.

Red Football Ltd es una compañía subsidiaria clave dentro de la estructura de propiedad de United.

La familia Glazer utilizó esta empresa con sede en el Reino Unido como su vehículo de adquisición para comprar el club en 2005.

Y según el Athletic, el PSR de United se basa en las cuentas de Red Football Ltd en lugar de la entidad que cotiza en bolsa, Manchester United PLC.

Esta distinción es enorme porque las cuentas de Red Football Ltd a menudo muestran pérdidas más pequeñas que las del PLC, que está registrada bajo el Nueva York Bolsa.

Estas son todas las cosas del pasado, nos guste o no, hemos heredado esas cosas y tenemos que resolver eso “. Sir Jim Ratcliffe

Esto se debe en parte a la forma en que se estructuran los préstamos y los costos dentro del grupo corporativo más grande.

La pérdida antes de impuestos de United a nivel PLC fue la friolera de £ 130.7 millones durante la temporada 2023-24 solo, pero Red Football Ltd’s fue de solo £ 36.2 millones.

Según las reglas de la Premier League, los clubes solo pueden enviar las cuentas de una empresa registrada en el Reino Unido para realizar pruebas contra PSR.

Al usar las cuentas de la subsidiaria para el cálculo de PSR, el club puede tener más “margen de maniobra” para gastar en transferencias y salarios mientras se mantiene dentro de los límites financieros de la Prem.

Esta estructura contable ha sido citada como una de las razones por las que el club ha podido asegurar nuevos fichajes a pesar de las preocupaciones financieras reportadas.

10 Los recortes brutales de Sir Jim Ratcliffe en los últimos meses han contribuido a Warchest de United Crédito: Getty

Ratcliffe estaba hablando de efectivo

La falta de efectivo libre es a lo que Ratcliffe se refería en su bomba “No dinero Entrevista de la izquierda en marzo.

El jefe de INEOS reveló que United todavía le debía dinero a la entrega de transferencias para Andre Onana, Sancho, Antondeo, Casemiro y Rasmus Hojlund.

El multimillonario de 72 años dijo: “Estas son todas las cosas del pasado, nos guste o no, hemos heredado esas cosas y tenemos que resolver eso”.

El flujo de efectivo debe administrarse más cuidadosamente en Old Trafford.

Pero una combinación de recortes recientes al personal y la continua capacidad del club para pedir prestado significa que hay vías disponibles para ellos.

Los despidos se ven brutales, pero eso es parte del modelo de negocio de INEOS, lo han hecho en otras compañías.

United puede gastar sin temor a las violaciones de PSR, aunque el gasto en talento ahora está diseñado para devolverlas al fútbol de la Liga de Campeones pronto.

10 El deuda Manchester United se acumulará para su nuevo estadio propuesto no se incluirá en los cálculos de PSR Crédito: Manchester United

¿Qué pasa con el nuevo estadio?

United puede tener dificultades para financiar su nuevo estadio propuesto, con el club responsable de pagar los £ 2 mil millones necesarios para el terreno.

Aunque Ratcliffe ha recibido el respaldo del gobierno para el proyecto de regeneración que rodea el área de Trafford Park, no está claro cuánta financiación proporcionarán.

Pero el estadio probablemente terminará costando más de £ 2 mil millones al final del proyecto y 100,000 asientos parece ambicioso.

Si bien los planes de reurbanización del estadio implicarán asumir la deuda prestada, esta deuda no se incluirá en los cálculos de PSR.