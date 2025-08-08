Segunda persona arrestada por tirar juguete sexual en un juego de la WNBA

Un hombre de 18 años fue arrestado después del juguete sexual que supuestamente lanzó durante un juego de la WNBA en Phoenix golpeó a un hombre y posiblemente a una niña sentada frente a él.

Es uno de al menos cinco incidentes recientes de tales objetos lanzados por los fanáticos en un juego de la WNBA y el segundo hasta ahora para resultar en un arresto.

Waddell, Arizona, la residente Kaden López fue reservada bajo sospecha de un delito grave de exhibición pública de materiales obscenos y dos delitos menores de asalto y conducta desordenada. Apareció en la corte el miércoles y fue liberado bajo su propio reconocimiento, con su próxima aparición en la corte programada para el 21 de agosto.

Según una declaración de causa probable presentada por el oficial de arresto del Departamento de Policía de Phoenix y visto por el Times, López asistía al juego de Mercury contra el Sol de Connecticut en el Phx Arena el martes cuando “arrojó un consolador verde hacia los asientos frente a él”.

Inicialmente, la declaración indica que el objeto supuestamente golpeó a una “víctima masculina adulta, así como a la sobrina de 9 años de víctimas”. El documento luego dice que la “víctima masculina” dijo a los oficiales que el objeto lo golpeó en la espalda y “luego cayó al suelo junto a ellos”.

López luego intentó abandonar la arena, se lee en la declaración, pero un voluntario de la arena que presenció el presunto incidente lo siguió, lo abordó y esperó a que llegaran las autoridades.

Según el comunicado, López les dijo a los oficiales que lo arrestaron que compró el juguete el día anterior para llevarlo al juego, pero que no tenía la intención de que “golpeara a nadie” o “caiga al lado de un niño”.

“López declaró que lo sentía mucho, que era solo una broma estúpida que estaba en tendencia en las redes sociales”, agregó el comunicado.

La tendencia de lanzar juguetes sexuales, aparentemente siempre de color verde, en los juegos de la WNBA parece haber comenzado el 29 de julio, cuando uno de los objetos fue arrojado a la cancha mientras los Golden State Valkyries jugaban el sueño de Atlanta en Gateway Center Arena. La WNBA anunció el sábado que “el sujeto involucrado en el incidente en Atlanta ha sido arrestado”.

De acuerdo a Un informe de ESPNDelbert Carver, de 23 años, fue arrestado el sábado por College Park, Georgia, la policía en relación con ese incidente. Carver supuestamente le dijo a la policía que el truco era una broma para volverse viral.

Los registros judiciales muestran que Carver enfrenta cargos de violación criminal, conducta desordenada e indecencia pública. Fue liberado bajo fianza por una cantidad no revelada el domingo y estaba programado para comparecer ante el tribunal al día siguiente.

El 1 de agosto, se arrojó un juguete sexual debajo de la canasta durante un juego entre las Valkyries y el cielo de Chicago. Luego, durante la victoria de los Sparks sobre la fiebre de Indiana en Crypto.com Arena el martes, otro objeto de este tipo aterrizó en la pintura cerca de la guardia de fiebre Sophie Cunningham con 2:05 restantes en la primera mitad.

“Estamos trabajando con el personal de la arena para identificar al individuo responsable y garantizar que se tomen medidas apropiadas”, dijo el jueves Sparks en un comunicado enviado por correo electrónico a The Times. “La conducta de los fanáticos que interrumpe el juego o compromete la seguridad de cualquier persona en la arena no será tolerada”.

Un video de los fanáticos también pareció mostrar que uno de los objetos que se lanzan hacia la cancha y casi golpean a un niño, mientras que los Dallas Wings tocaron el New York Liberty en el Barclays Center el martes.

De acuerdo a Un informe de USA Today El jueves, un grupo de criptomonedas se reclama la responsabilidad de algunos de los incidentes, aunque dice que ni López ni Carver están afiliados al grupo. Según el informe, las “bromas” son parte de una protesta contra el entorno “tóxico” en el mundo criptográfico, y supuestamente se han planeado más acrobacias.

La WNBA declinó hacer comentarios para este artículo y, en cambio, remitió el Times a una declaración que publicó el sábado.

“La seguridad y el bienestar de todos en nuestros arenas es una prioridad para nuestra liga”, declaró la liga. “Los objetos de cualquier tipo arrojados a la cancha o en el área de los asientos pueden representar un riesgo de seguridad para los jugadores, los funcionarios del juego y los fanáticos. En línea con los estándares de seguridad de la arena de la WNBA, cualquier fanático que intencionalmente arroje un objeto a la cancha será expulsado de inmediato y enfrentará una prohibición mínima de un año además de estar sujeto a arresto y enjuiciamiento por parte de las autoridades locales”.