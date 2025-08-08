Las batallas de posición en la línea ofensiva continúan furiosa en el campamento de otoño de WSU

PULLMAN – Ashton Tripp necesitaba aproximadamente medio segundo para describir el estilo de entrenamiento de Taylor Lucas.

“Intenso”, dijo Tripp sobre Taylor Lucas, el nuevo entrenador de línea ofensiva del estado de Washington.

A Tripp, en posición de ganar el trabajo de tackle izquierdo inicial de los Cougars, le gusta eso sobre Lucas. Durante el campamento de otoño de WSU, que concluyó su octavo día el jueves por la tarde, Lucas ha aprovechado esa calidad para su ventaja, trabajando para integrar una gran cantidad de nuevos linieros ofensivos, todos los cuales han estado girando dentro y fuera con las principales unidades.

Después de un año de camiseta roja y una temporada baja en el tiempo de juego, Tripp ha tomado las riendas de la posición del tackle izquierdo, donde se siente más cómodo. Listado a 6 pies 7 y 303 libras, el tamaño de Tripp desmiente su velocidad, por lo que se calla un tackle. Con la ayuda de Lucas, ha hecho un esfuerzo concertado para acelerar su salto de su set, que ha desbloqueado un mejor golpe: el movimiento de los linieros ofensivos que usan para eliminar corredores opuestos.

“Nuestro juego de carrera ha sido bastante sólido”, dijo Tripp, “pero nuestro pase (protección), has visto un poco de fuga, así que definitivamente llegar a nuestro lugar, llegar a nuestro golpe rápido”.

Armar el mejor grupo inicial ha sido un acto de equilibrio para Lucas, que tiene varias opciones para alternar. Tiene dos veteranos que son shoo-ins para comenzar los trabajos, el centro de Brock Dieu y el tackle derecho Christian Hilborn, pero otros conciertos están en juego. La transferencia estatal de Nuevo México AJ Vaipulu y el regresador Noah Dunham han estado girando en el punto de guardia derecho, y la transferencia del Estado del Gran Valle de la División II Jaylin Caldwell ha obtenido algunos looks de los tackle izquierdo junto a Tripp.

El compañero de regreso Johnny Lester parece tener el trabajo de la guardia izquierda de WSU, casi encerrado, lo que significa que probablemente se llenen tres de los cinco puestos en la línea ofensiva de los Cougars. Pero la competencia continúa en el tackle izquierdo y el guardia derecho, donde Dunham recibió representantes del primer equipo en la práctica del jueves. Vaipulu, un veterano de tres temporadas con los Aggies, había estado recibiendo aquellos en los últimos días de práctica.

“Todavía estamos compitiendo”, dijo Lucas. “Ambos saben, y los estamos rotando, realmente, entre días, serie de equipo, oportunidades en vivo. Es similar a nuestra batalla de tackle izquierdo”.

¿Cuáles son los casos para Vaipulu y Dunham? El mejor lanzamiento para Vaipulu probablemente se centre en la experiencia. En tres años en el estado de Nuevo México, el guardia de 6 pies 2 registró 37 aperturas en 39 juegos, todo en los lugares de guardia (comenzó un juego en el centro). La temporada pasada, obtuvo un honor del segundo equipo de toda la conferencia de EE. UU., Permitiendo solo un saco en 20 presiones.

También está claro que Vaipulu comparte una fuerte conexión con Mike Iupati, el entrenador de línea ofensiva asistente de Cougs, que está trabajando en su primer concierto de entrenamiento. Después de concluir la práctica del jueves, el dúo salió del césped de Gesa Field y se dirigió a un banco cercano, donde se sentaron y conversaron. Comparten la herencia polinesia, que es quizás una parte discreta del beneficio de Iupati para WSU, un desarrollador de talento de Samoa desde hace mucho tiempo.

“AJ realmente me ha sorprendido”, dijo Dieu la semana pasada. “Sabía que iba a ser bueno, pero es fuerte, y es rápido allí”.

El mejor caso para Dunham es probablemente sobre el tamaño, lo que importa en qué cifras son un delito de WSU centrado en la carrera. Dunham figura en 6-5 y 289 libras, tres pulgadas llenas más altas que Vaipulu. Lo ha usado para convertirse en un bloqueador efectivo, limpiando el camino para corredores como Angel Johnson y Kirby Vorhees, una habilidad crítica en esta nueva ofensiva de pumas.

Puede que Dunham no tenga la experiencia de Vaipulu: el primero aún no ha jugado una temporada completa, Redshirting en 2023 antes de jugar tres juegos en 2024, pero si los entrenadores valoran lo que Dunham puede hacer con su marco, podrían buscar la posición de guardia correcta.

En el tackle izquierdo, Caldwell ha estado corriendo principalmente con la unidad del segundo equipo de WSU, pero también ha visto su parte justa de oportunidades del primer equipo. Un titular de dos años en Grand Valley State, que se encuentra en Michigan, Caldwell, figura en 6 pies 6 y 325 libras, lo que le da al marco más grande de cualquier liniero ofensivo de la WSU en una consideración seria para los deberes iniciales esta temporada.

Para Caldwell, la pregunta es si está listo para ese tipo de trabajo este otoño, o en los que vendrán. Tiene el tamaño, las herramientas, pero no la experiencia en el nivel de la División I. Es posible que lo haga sin sentido con una floritura para el campamento de otoño, pero de cualquier manera, es una historia notable para Caldwell, cuyos entrenadores le gustaban lo suficiente como para llevarlo a una división entera.

“He entrenado en todos los niveles de fútbol universitario, he sido afortunado y el buen fútbol es un buen fútbol”, dijo Lucas. “Ves a un buen jugador en la cinta y se traslada. Comenzamos a reunirnos, tuvimos que conocerlo a través del proceso de reclutamiento. Realmente amaba su personalidad, sabía que iba a ser un trabajador, y realmente nos ayudó a tomar esa decisión”.