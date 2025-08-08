Consejos de carreras de caballos: ‘Cae en clase y tiene un gran grito’ – La siesta del viernes de Templegate corre a Thirsk

Las selecciones del viernes de Templegate están debajo.

Paddy the Squire (4.13 Thirsk, siesta)

Este hijo de Golden Horn ha estado en forma de vuelo esta temporada. Comenzó una victoria suave en Chester en un gran campo antes de cerrar concursos en York y luego Haydock la última vez. Esto parece más fácil que esa vieja Copa Newton y debería estar allí nuevamente.

Nibras Gold (6.15 Haydock, NB)

Se unió a James Owen de David Pipe a principios de este año y parece un caballo diferente. Pasó una galleta sobre obstáculos la última vez y fue un ganador fácil en su último giro en el piso. Tiene un piloto superior a bordo para la carrera de estos aficionados y parece difícil de vencer.

Londres (3.10 Thirsk, agudos)

Se cría para ser mucho mejor que una discapacidad de clase 6 y solo tenía un par de longitudes detrás de un futuro ganador en Beverley en junio. Tiene una marca justa para este debut en handicap incluso antes del reclamo de 7 libras de su jinete.

Gloryus (8.14 Newmarket, Lucky 15)

Está buscando un hat-trick después de victorias fáciles en Leicester y Sandown. Ella disfruta este viaje 1M2F y una penalización de 6 libras no se frenará.

Consejos de Templegate

