Julie Allemand y Dearica Hamby lideran Sparks a la tercera victoria consecutiva

Cuando Julie Vanloo Dibujó su segunda violación de viaje antes del medio tiempo, la desaprobación de la multitud aumentó al unísono.

En el piso, con los temperaturas a fuego lento en el banco de los Sparks, un silbato de retraso del juego atrajo otra ronda de burlas de la multitud de la arena de Crypto.com.

Las llamadas no fueron las únicas fuentes de frustración para los Sparks: el equipo también estaba siguiendo el último lugar de Connecticut Sun por 10 puntos.

Aún así, el brote podría haber sido lo que las chispas necesitaban para reunirse con un 102-91 Victoria sobre el sol para ganar su octava victoria en nueve juegos.

“Desde el comienzo de la temporada, he sido optimista sobre cómo se vería este equipo y por qué quiero estar aquí y por qué quiero seguir estando aquí”, dijo Dearica Hamby. “[This team is] Uno de los equipos más rápidos con los que he estado. … Todavía no hemos terminado, tenemos mucho más que lograr “.

Después de que su déficit aumentó a 13 puntos al final del segundo cuarto, los Sparks (14-15) tuvieron una carrera de 14-0, recortando la ventaja del sol a 51-49 en el medio tiempo.

En el tercer cuarto, Hamby ayudó a los Sparks a mantener el ritmo del sol (5-24). Hamby acumuló seis puntos, una asistencia y un rebote defensivo durante cuatro minutos.

Un triple de Rae Burrell Al final del tercer cuarto le dio a los Sparks una ventaja de 66-64. El sol logró atarlo en el cuarto trimestre antes de un Cameron Brink Tres con 8:06 restantes le dieron a los Sparks la ventaja para siempre.

Los compañeros de equipo de Sparks (desde la izquierda) Rickea Jackson, Cameron Brink y Rae Burrell reaccionan durante el cuarto trimestre del jueves. (Luke Hales / Getty Images)

“Hemos colgado allí y, como he dicho, no perdió de vista el panorama general cuando tuvimos todas esas lesiones y mucha adversidad”, dijo la entrenadora de Sparks, Lynne Roberts. “Hemos tenido mucha adversidad en ese sentido y tomamos algunas pérdidas difíciles. Pero es un gran grupo. Son buenas personas y quieren que este equipo le vaya bien”.

Julie Allemand fue una fuerza constante durante todo el juego, terminando con 10 puntos, 11 asistencias y 11 rebotes para convertirse en el jugador 22 en la historia de la WNBA en registrar un triple doble.

“Ella solo estaba marcando hoy, era realmente buena”, dijo Roberts. “Era imposible en la segunda mitad sacarla del juego … Ella era increíble”.

Desde el primer cuarto: cuando Allemand mostró su manija con una ráfaga de escalones, un regate de entrada y salida y un disco duro antes de dirigir a Rickea Jackson Para un triple en el codo extendido, la Ley de Allemand no cedió.

Ella demostró ser una general del piso esencial para las chispas, ya que el sol tenía al máximo anotador Kelsey Plum hasta solo un punto en la primera mitad.

“KP no tuvo una gran primera mitad ofensiva”, dijo Allemand. “Estoy intentando como armador para ver qué tengo que hacer para ayudar a este equipo, si es anotando, si es rebotado, jugar defensa, ofensiva, dependiendo de cómo [to] Impulsar a mis compañeros de equipo en la cancha, y creo que eso es lo que hice hoy “.

Hamby terminó con 21 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias y Jackson anotó 20 puntos. Plum aumentó en la segunda mitad para terminar con 18 puntos y Burrell tuvo nueve puntos desde el banco.

Con Brink de vuelta demostrando ser fuerte en ambos extremos, terminó con 11 puntos, cinco bloqueos y dos rebotes, los Sparks convirtieron a Crypto.com Arena en todos los vítores al final del juego.