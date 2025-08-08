Seahawks bloquea el gol de campo para forzar el empate con los asaltantes liderados por Pete Carroll

No hubieras esperado nada menos de un equipo Coached Pete Carroll.

En su regreso tanto a Seattle como a la NFL, Carroll vio a su nuevo equipo, los Raiders de Las Vegas, se quedaron atrás temprano y senden por 13 en el medio tiempo contra los Seahawks el jueves por la noche en el primer partido de pretemporada para ambos equipos.

Pero los Raiders recuperaron, ya que su equipo de Seahawks tenía muchas veces antes en el mismo césped de campo Lumen, y empataron el juego con 1:12 restantes en un gol de campo de 51 yardas de Daniel Carlson.

Cuando Jalen Milroe no pudo llevar a Seattle por el campo, Las Vegas pudo moverse en posición para un intento de 55 yardas de Carlson en la jugada final y parecía que Carroll dejaría a Seattle con algo para celebrar.

En cambio, el novato de Seattle, Jalan Gaines, bloqueó la patada y el juego terminó allí en un empate 23-23: la NFL se deshizo de el tiempo extra de pretemporada en 2021.

“Nunca quieres empatar un partido de fútbol”, dijo el entrenador de los Seahawks, Mike MacDonald. “Eso apesta. Pero muchas cosas geniales en ambos lados del balón, también equipos especiales”.

Seattle tomó una ventaja de 16-3 gracias a una defensa sofocante que atrapó dos intercepciones y algunas grandes jugadas en la ofensiva, así como un juego de carrera que ganó 68 yardas en nueve acarreos en el primer cuarto cuando los Seahawks enfrentaban lo que era la mayor parte de la defensa inicial de los Raiders, incluido el final de Maxx Crosby.

Seattle terminó con 170 yardas por tierra en 32 acarreos, 5.3 por intento.

“Sentiste la línea de scrimmage, sintió la fisicalidad”, dijo MacDonald sobre la línea ofensiva que incluía al novato Gray Zabel tuvieron su primer comienzo en la guardia izquierda. “Pensé que corríamos bien la pelota”.

Seattle jugó cuáles son tres de sus titulares proyectados en la línea ofensiva: Zabel, el tackle derecho Abe Lucas y el guardia derecho Anthony Bradford, para las dos primeras series.

“Pensé que mantuvimos al mariscal de campo limpio en su mayor parte, especialmente en la primera mitad”, dijo MacDonald. “Así que muchas cosas buenas”.

Carroll interpretó a sus titulares ofensivos, incluido Smith, en una serie y se roció en algunos titulares defensivos para una serie de pareja. Pero para el segundo cuarto era un juego para copias de seguridad.

Aquí hay algo más de lo que se destacó:

Milroe ve la primera acción

El regreso de los Raiders de un déficit de 23-13 a principios del cuarto trimestre permitió a Seattle ver cómo Milroe reaccionaría bajo presión.

Con Seattle asumiendo el cargo en sus propios 22 con 1:12 restantes, Milroe lanzó un pase de 14 yardas a Ricky White III para comenzar el viaje. Pero estaba incompleto en los siguientes dos y luego despidió en tercer y 10 y Seattle tuvo que despejar.

“Hubiera sido genial poder cerrarlo”, dijo MacDonald.

La serie final limitó una salida hacia arriba y hacia abajo para la selección de tercera ronda que jugó toda la segunda mitad.

Las dos primeras unidades de Milroe, cada una en el tercer cuarto, se descarrilaron con sanciones, una llamada al ala cerrada Brady Russell que eliminó una aparente ganancia de 45 yardas de Jacardia Wright.

Pero los Seahawks jugaron sin errores en su tercer viaje y movieron 65 yardas en nueve jugadas para anotar en un TD de 1 yarda de Wright que lo hizo 23-13. Seattle lo ejecutó en siete de las obras, muchas cuando Milroe hizo lo que MacDonald dijo que era la decisión correcta sobre las jugadas de lectura de zona para entregarlo en lugar de mantenerlo en función de la forma en que los Raiders estaban jugando sus extremos.

“Tomó algunas buenas decisiones en cuanto a la operación”, dijo MacDonald sobre un viaje cuando Seattle tenía siete acarreos para 36 yardas. “No ser codicioso y entregar la pelota y tener carreras efectivas, pensó que eso era bueno para no prepararlo realmente”.

Milroe puso su capacidad de correr cuando fue contratálgido a su derecha para superar la carrera de los Raiders y disparó un pase de 15 yardas a Tyrone Broden que ayudó a establecer el TD y fue 2 por 2 para 29 yardas en el camino.

Después de que los Raiders anotaron nuevamente y Seattle tuvo que comenzar en su propia línea de 6 yardas en su próximo viaje, Milroe sacó a los Seahawks del peligro con una carrera de 27 yardas cuando mantuvo la pelota en una zona leída y corrió por el lado derecho.

Sin embargo, Milroe arrojó incompleto en un lanzamiento algunas jugadas más tarde en un cuarto y 1 dando a los Raiders el balón en el Seattle 45 con 4:12 restantes. Parecía que podría haber obtenido el primero si lo había ejecutado.

Luego derrocó a Broden en el segundo abajo en el viaje final antes de tomar un saco y devolver el balón a los Raiders.

Milroe terminó 6 de 10 pases para 61 yardas y 38 yardas corriendo en tres intentos.

“Pensé que Jalen jugó bien”, dijo MacDonald. “… Hay algunas cosas en las que queremos estar un poco más limpios, pero lanzar la pelota con precisión, arrojándola a tiempo y luego, cuando no fue una extensión de jugadas con sus piernas, pensé que era genial”.

“Para mí fue simplemente increíble estar en Lumen Field”, dijo Milroe. “Ahora lo más importante es seguir construyendo y ver todas las oportunidades para que mejoremos”.

Bloquear las manifestaciones después del inicio lento

El mariscal de campo de respaldo Drew Lock jugó la primera mitad y obtuvo cinco series. Seattle anotó en tres de los últimos cuatro.

El primero terminó en una intercepción cuando Lock intentó golpear al receptor novato Tory Horton profundo en una jugada de tercera y 10. La pelota colgaba en el aire y la seguridad de los asaltantes, Isaiah Pola-Mao, la socava para una intercepción en los Raiders 9.

“Tengo que cuidar la pelota”, dijo Lock, quien asumió la culpa del lanzamiento.

Seattle retuvo y respondió con un TD Drive estimulado por dos sanciones defensivas de los Raiders y un par de grandes jugadas por el corredor George Holani (más sobre él en un momento).

Pero una vez que comenzó el segundo trimestre, y los Raiders también tuvieron solo copias de seguridad en el juego, Lock encontró su paso, completando siete de 10 pases para 93 yardas y un TD de 10 yardas a Horton y una calificación de pasador de 110.8. Lock terminó 12 de 22 para 147 yardas, un TD y una intercepción y una calificación de pasador de 71.6 con Seattle arriba 16-3 en el medio tiempo.

Holani presenta un estuche para el tercer lugar de corredor

Los dos mejores corredores de Seattle, Kenneth Walker III y Zach Charbonnet, se sentaron. Eso dejó los deberes iniciales al veterinario de segundo año George Holani, quien está luchando con el novato Damien Martínez por el tercer lugar de corredor.

Holani aprovechó al máximo apresurando para 61 yardas en siete acarreos solo en el primer cuarto, incluida una carrera de TD de 24 yardas, así como una ganancia de 20 yardas en un pase de pantalla en un tercer y 10.

MacDonald indicó que Holani se ayudó con su juego.

“Él es el tipo que hace todo bien todo el tiempo”, dijo MacDonald.

Holani tuvo una ganancia de 19 yardas en la segunda jugada del juego, ayudada por un bloque del fullback Robbie Ozts, quien mostró cuánto factor esa posición puede estar en la ofensiva de Seattle esta temporada.

En la jugada, Ouzts tuvo que ajustar su asignación de bloqueo planificada y terminar enfrentando a Crosby.

“Oye, esa es tu segunda jugada como jugador de la NFL y simplemente te ejecutas a un alto nivel y hacemos una carrera explosiva”. Dijo MacDonald. “Eso fue genial”.

Holani luego anotó en un 24 yardas en el segundo cuarto en el que cortó hacia el lado izquierdo, nuevamente ayudado por un bloque de Ozts.

“Lo sentiste”, dijo MacDonald sobre Ozts.

Martínez terminó con 10 yardas en seis acarreos y también amortiguó un saque inicial en el último cuarto.

Los esquineros obtienen selecciones oportunas

Cada una de las intercepciones de la primera mitad fue lograda por los esquineros que luchan por los lugares de la lista: Josh Jobe y Nehemiah Pritchett.

La noche de Jobe comenzó en mal estado, ya que fue derrotado por una ganancia de 17 yardas para convertir un tercer y 14 a mitad del primer cuarto y luego la próxima jugada fue llamado las manos a la cara.

Pero en la primera jugada del segundo trimestre, Jobe alcanzó un pase profundo de Aidan O’Connell por la línea lateral izquierda, devolviéndolo desde el Seattle 19 al 47.

Más adelante en el cuarto, Pritchett rompió su cobertura para saltar rápidamente frente a un pase de O’Connell en los Raiders 35, devolviéndolo al 27.

Cada vez, Seattle fue penalizado por conducta antideportiva cuando numerosos jugadores defensivos titulares corrieron en el campo para celebrar.

MacDonald dijo que le gustaba el entusiasmo que mostraron los defensores iniciales y lo llamaron “el costo de hacer negocios”.

Pero dijo que no puede volver a suceder.

“Tenemos que mostrar a esos tipos que esas sanciones nos afectaron en el juego”, dijo. “Cambió la posición de campo. Realmente no podemos permitirnos hacerlo en el futuro. Pero tener el entusiasmo, que los muchachos se enciendan por muchachos que hicieron jugadas, eso fue genial ”.

Jobe está luchando por el tercer lugar de esquinero y recibirá competencia pronto cuando Shaquill Griffin regrese a practicar después de perderse muchas de las últimas dos semanas. Pritchett, una selección de quinta ronda el año pasado, espera ganar un lugar en la lista.

Emmanwori obtiene una breve acción

La selección de segunda ronda, Nick Emmanwori, jugó las dos primeras series para los Seahawks, obteniendo nueve instantáneas, luego se dirigió al banco, el entrenador Mike Macdonald parece querer que le dé una acción lo suficiente para que se mojen los pies.

Emmanwori tuvo un tackle, llegando cuando se alineó en el lado izquierdo de la línea y luego vagó hacia la derecha para perseguir a Raiders Novato, Ashton Jeanty sin ganancia.

“Queríamos que se mojara los pies, afectara el juego lo mejor que pudiera, y pensé que cuando él estaba allí lo sentimos”, dijo MacDonald. “Lo envió a un par de presiones e hizo un buen trabajo”.

Jeanty, la sexta selección general después de una carrera destacada en Boise State, fue retenida a menos un patio en tres acarreos jugando las dos primeras series.

Arroyo, Horton Power Offense temprano

Los receptores veteranos de Seattle Cooper Kupp, Jaxon Smith-Njigba y Márquez Valdes-scantling se sentaron, al igual que el ala cerrada AJ Barner.

Eso dejó muchas fotos y objetivos desde el principio para el receptor novato Tory Horton y el ala cerrada Elijah Arroyo.

Arroyo, el 50th La selección general, atrapó sus dos objetivos para 14 yardas, incluidos un 10 yardas en un tercio y 6 que mantuvo vivo un impulso que condujo al primer TD de Seattle.

Horton, una selección de quinta ronda, tuvo tres recepciones en siete objetivos para 31 yardas y un TD.

El puntaje de Horton llegó en el segundo cuarto y puso a Seattle adelante 13-3. En la jugada, combinó en la ranura en el esquinero Kyu Blu Kelly, quien jugó en cinco juegos para los Seahawks en 2023.

Horton dio un paso sobre Kelly con un corte rápido a la izquierda. Lock disparó el pase y Horton lo atrapó alrededor de los 5 y corrió a la zona de anotación para su primer TD de la NFL, si solo el tipo de pretemporada, y luego un salto a las gradas.

“Simplemente lo sentiste en esas situaciones, lo cual fue una continuación de lo que estamos viendo en la práctica”, dijo MacDonald. “Así que fue genial verlo en una configuración de juego”.

Morris, Smith lidera a otros destacados

Algunos otros que se destacaron incluyeron:

-El liniero defensivo de tercer año Mike Morris ayudó a su caso con un golpe de quarterback, un tackle de Jeanty para una pérdida de 4 yardas y dos tacleadas en general. Fue positivo que Morris incluso estaba jugando cuando dejó la práctica temprano el martes con una lesión en la parte inferior del cuerpo.

-El final de tercer año Tyreke Smith terminó con tres tacleadas, un pase con propina y un golpe de mariscal de campo y también obtuvo una penalización de tenencia que anuló una aparente ganancia de los Raiders de 24 yardas.

– Junto con algunos ozts de bloqueo sólido también atrapó un pase en dos objetivos para 17 yardas.

Puntaje