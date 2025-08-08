Benjamin Sesko Just Man Utd’s Octavo Ganner y en el salario de menos de la mitad de Casemiro como revelaron los salarios de las estrellas

Benjamin Sesko se unirá al Manchester United como su octavo jugador mejor pagado, a pesar de haber sido comprado para liderar la línea para los Red Devils.

Sesko, de 22 años, llegó a Manchester para su médico antes de completar un acuerdo que vale la pena £ 73.8 millones con RB Leipzig.

5 Benjamin Sesko está programado para ser el octavo ganador de Man Utd cuando complete su movimiento Crédito: Getty

El delantero se unirá a Matheus Cunha y Bryan Mbeumo en el nuevo ataque de Ruben Amorim para la próxima temporada, ya que el jefe de United intenta mejorar la campaña turgente del último término.

Será un golpe de estado para United, que no se esperaba poder atraer a una estrella tan solicitada después de su fracaso para asegurar el fútbol europeo la temporada pasada.

Y parece que no solo han arrojado dinero a la situación en un intento por convencer a Sesko de que desaire a los rivales de transferencia Newcastle United y se dirija a Old Trafford.

Según los informes, Sesko ganará £ 160,000 por semana en United, una suma relativamente modesta en el contexto del vestuario que fluye en efectivo de los Red Devils.

No se equivoquen al respecto, embolsar £ 160,000 cada semana sigue siendo un dinero mega, pero en Man Utd eso significaría que Sesko es solo el octavo mayor ganador.

Sin embargo, se cree que el salario del esloveno está en línea para aumentar a £ 200,000 si Man Utd llega a la Liga de Campeones, una cifra que lo convertiría en el quinto ganador en el club.

Según Spotrac, Casemiro actualmente se lleva a casa el cheque más grande al final de la semana.

El brasileño de 33 años está ganando un ojeroso £ 350,000 por semana para United.

5 Bruno Fernandes y Casemiro están ganando más de £ 300,000 por semana Crédito: AP

5 Mason Mount gana £ 250,000 por semana Crédito: Getty

Mientras tanto, Bruno Fernandes es el segundo ascensor de £ 300,000 por semana.

El extremo Wantaway Jadon Sancho y el Mason Mount con lesiones, que hicieron solo ocho aperturas de liga la temporada pasada, ambos se dirigen justo detrás de la pareja en £ 250,000 por semana también.

Resumen los cinco principales ganadores está Matthijs de Ligt, quien lleva a casa un paquete por valor de £ 195,000 por semana.

Los recién llegados Mbeumo y Cunha tienen £ 150,000 por semana y £ 180,000 por semana respectivamente después de vincular su futuro al Teatro de los Dreams este verano.

Otros salarios notables incluyen el paquete salarial de £ 105,000 de Antony a pesar de ser excedente de los requisitos y los salarios de £ 150,000 por semana de Luke Shaw a pesar de sus propios problemas de lesiones.

Algunos jugadores están ganando mucho menos de lo que se puede esperar por su impacto en el equipo, como el contrato asequible de £ 25,000 por semana de Kobbie Mainoo y las ganancias de Patrick Dorgu de £ 40,000 por semana.

Los salarios relativamente pequeños de £ 50,000 por semana de Alejandro Garnacho podrían ser una razón por la que se lo ve como una perspectiva atractiva para los compradores potenciales este verano.

Según los informes, Garnacho ya ha acordado los términos personales con Chelsea durante un movimiento este verano, con el extremo listo para saltar el barco de United después de un año frustrante.

5 Bryan Mbeumo y Matheus Cunha están entre los 10 mejores ganadores en United después de sus interruptores de verano Crédito: Getty