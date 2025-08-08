Dentro de la búsqueda de Jayden Maiava para convertirse en un QB completo para USC

Cuando John Beck vio por primera vez a Jayden Maiava lanzar una pelota de fútbol este verano, pudo ver bastante rápido por qué USC podría colgar sus esperanzas en el brazo derecho del cohete de Maiava.

“Él gira la pelota muy bien”, dijo Beck. “El talento está ahí. La habilidad está ahí”.

Pocos están tan calificados como Beck para hacer esa evaluación. Un ex mariscal de campo de la NFL y entrenador de mariscales de campo privados para 3DQBha ayudado a ajustar a algunos de los mejores pasadores del deporte, desde Tom Brady y Drew Brees hasta Matthew Stafford y Justin Herbert. Y este verano, sobre “un puñado” de sesiones en la instalación de entrenamiento de 3DQB en Huntington Beach, Beck dirigió su atención a la mecánica del mariscal de campo titular de los troyanos.

Beck ya tenía una idea general de cómo Maiava había subido al papel inicial. Sabía después de impresionar como estudiante de primer año en Nevada Las Vegas que Maiava había transferido a la USC, donde, la temporada pasada, comenzó como mariscal de campo durante los últimos cuatro juegos. También sabía que USC ganó tres de esos cuatro, mientras que el rendimiento de Maiava osciló entre impresionante e inductivo de ansiedad.

Esa variabilidad es parte de lo que llevó a Maiava a 3DQB, y a Beck.

Mientras veía a Maiava tirar por primera vez, Beck vio ese espectro. Notó que ciertos tipos de pases no estaban maximizando el potencial del brazo de Maiava. Cuanto más tarde en la progresión, menos eficiente será a menudo su mecánica.

“Él haría algunos lanzamientos, y tú irías: ‘Oh, guau, hay un verdadero talento para el brazo allí”, dijo Beck. “Entonces verías a otros, y la pregunta sería: ‘¿Por qué no es ese talento del brazo, esa eficiencia de la misma manera en aquellos lanzamientos específicos? “

El mariscal de campo de la USC Jayden Maiava se calienta durante la práctica el 30 de julio. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

“Simplemente haciendo todo lo que pueda para ser más inteligente y obtener más conocimiento. Porque el conocimiento es poder”. – Jayden Maiava, al prepararse para la temporada

Todos los quarterbacks pasan por ese proceso, dijo Beck. Y aunque Maiava tiene mucho talento natural a su disposición, no había trabajado con un entrenador de mariscal de campo dedicado hasta la primavera pasada. Ese primer entrenador privado, Ryan Porter, le dijo al Times el otoño pasado que Maiava estaba “súper crudo” y que todavía estaba digeriendo la ofensiva de USC al comienzo de la temporada pasada.

Pero cuando Maiava ingresa esta temporada como el titular incuestionable de la USC, su plan era hacer todo para elevar su juego. Eso no se detuvo en trabajar con un entrenador privado. Maiava se dispuso a fortalecerse, a ser más rápido. Devoró cortes de mariscales de campo de Lincoln Riley, como Baker Mayfield y Kyler Murray y Caleb Williams. Comenzó a leer libros motivacionales, recomendado por el nuevo entrenador de fuerza de la USC, Trumain Carroll. Incluso comenzó a meditar.

“Simplemente haciendo todo lo que pueda para ser más inteligente y obtener más conocimiento”, dijo Maiava. “Porque el conocimiento es poder”.

Cuando se trata de su mecánica, Riley insiste en que no hubo “problemas radicales” para la gente de 3DQB para solucionar. Beck dijo que su enfoque con Maiava estaba en gran medida en los puntos más finos de su mecánica; como cómo ser más eficiente con su juego de pies; o cómo transferir su peso para entregar diferentes tipos de lanzamientos con la misma zip.

Hoja informativa ¡Lucha! ¿Eres un verdadero fanático de los troyanos? Obtenga nuestro boletín de Times of Troy para USC Insights, noticias y mucho más. Ingrese la dirección de correo electrónico Inscríbeme Ocasionalmente puede recibir contenido promocional de Los Angeles Times.

Quizás lo más importante es que reprendieron a Maiava en tantos escenarios diferentes como sea posible.

“Simplemente hicieron un gran trabajo al ponerme en situaciones para las que más podría estar preparado”, dijo el mariscal de campo junior. “El fútbol es un juego con muchas posibilidades. Cualquier cosa puede pasar dentro de una jugada”.

Hace una temporada, eso ciertamente sintió el caso con Maiava al frente de la ofensiva de USC. Completó menos del 60% de sus pases y lanzó seis intercepciones. Dos de esas selecciones hundieron las esperanzas de USC de molestar al rival Notre Dame, ya que los irlandeses regresaron a ambos para touchdowns. Un mes después, en el Bowl de Las Vegas, Maiava lanzó tres intercepciones antes de liderar una victoria de regreso salvaje sobre Texas A&M.

El juego de tazón corrió la gama completa para Maiava, lo bueno y lo malo. Pero en el cuarto trimestre, cree que encontró algo que puede ayudarlo a seguir adelante.

Uno de los libros que leyó esta temporada baja, “Ganar: la carrera implacable de la grandeza” de Tim Grover, enfatiza la importancia de mantener una “mentalidad neutral”, nunca permitiéndose ponerse demasiado alto o demasiado bajo emocionalmente.

Los mariscales de campo de la USC Jayden Maiava, a la izquierda, y Husan Longstreet, centro, participan en simulacros de pase en la práctica el 30 de julio. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

Eso resonó con Maiava, que tenía tendencia a detenerse en los errores. Contra Texas A&M, cepilló su actuación en los primeros tres cuartos para liderar USC en tres unidades de touchdown en el cuarto. En el viaje final, Maiava completó ocho de nueve pases para 78 yardas, incluido el touchdown ganador, con ocho segundos restantes.

“Eso es algo en lo que me gusta reflexionar”, dijo Maiava. “Simplemente tener esa mentalidad neutral y salir para ese último viaje”.

Esa es la versión de sí mismo que Maiava espera aferrarse a esta temporada. Hasta ahora, la diferencia en él ha sido distinta, según compañeros de equipo y entrenadores.

“Puedes sentir que Jayden está más cómodo con su propia piel y más cómodo siendo uno de los líderes de este equipo de fútbol y operando esta ofensiva”, dijo Luke HuardCoordinador ofensivo de la USC y entrenador de mariscales de campo. “Simplemente sientes un nivel de confianza mejorado y elevado con la forma en que se dedica a su negocio”.

Ese fue el objetivo cuando Maiava se propuso este verano a tomarse en serio: leer y meditar y perforar los puntos más finos de la posición.

“Esta fue su primera oportunidad de ser entrenado como un profesional”, dijo Beck.

“Ahora, se trata de unirlo todo”.