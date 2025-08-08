El antiguo entrenador de los Seahawks, Pete Carroll, hace su regreso de Seattle con un nuevo equipo

Fue una reunión que Pete Carroll aparentemente no podía esperar para comenzar.

Casi tres horas antes del juego de pretemporada de los Seahawks-Raiders del jueves, el ex entrenador de Seattle caminó al césped en Lumen Field antes de que la mayoría de los demás hubiera llegado.

Y luego, durante las siguientes tres horas antes del inicio, Carroll nuevamente hizo el césped de Lumen su hogar mientras paseaba de zona final a otra y zona lateral a lateral, compartiendo abrazos y apretones de manos con los actuales Seahawks que una vez entrenó, los antiguos Seahawks que alguna vez entrenó, entrenadores y empleados con los que una vez trabajó e incluso con algunos medios de comunicación, una procedimiento interminable de bienvenida.

En un momento desde el principio, se sentó en el banco en la línea lateral de los Raiders por un tiempo hablando con un funcionario del equipo, disfrutando del sol y pareciendo dejarlo que todo se hundiera en que realmente estaba de vuelta en Lumen Field, el estadio que llamó el suyo desde 2010-23.

Carroll inicialmente pasó alrededor de un estadio en su mayoría vacío durante aproximadamente 45 minutos más o menos antes de dirigirse al vestuario durante un tiempo y luego regresar.

Cuando regresó poco después de las 5 p.m., varios jugadores habían comenzado a llegar a los primeros calentamientos.

Carroll en un momento trajo una pelota de fútbol a donde estaban algunos Seahawks y lanzó un pase a Cooper Kupp. Kupp arrojó la pelota de regreso.

En otro, pasó por lo que fue durante los años una de sus tradiciones previas al juego de disparos al margen, solo esta vez en el lado este.

Un poco más tarde, cuando Carroll seguía subiendo y bajando y volviendo al campo, de repente se notó por los esquineros Riq Woolen y Devon Witherspoon, con un puñado de otros defensores seguidos, todos pronto rodearon a Carroll.

En el camino, también salió rápidamente a su sucesor, Mike MacDonald, los dos comparten un breve apretón de manos y un abrazo.

Aproximadamente una hora antes del inicio, Carroll también se encontró con el actual gerente general de los Seahawks, John Schneider, su compañero en la construcción del equipo que ganó el único Super Bowl de la franquicia en 2013, los dos hablan durante unos minutos justo antes de que Schneider condujera su programa de radio previo al juego semanal en la red de buque insignia del equipo.

El presentador Steve Raible le preguntó a Schneider sobre la interacción y Schneider dijo que le dijo a Carroll: “” Esto es extraño, amigo “. Como estar juntos en el estadio como ese, es simplemente salvaje ”.

Schneider dijo que los dos tomaron lo que él llamó “una selfie genial”.

“Le está yendo muy bien”, dijo Schneider. “Es como súper renovado. Dijo que es divertido estar comenzando nuevo ”.

Raible le preguntó a Schneider si Carroll pensaba que era extraño dirigirse al vestuario opuesto después de que 14 años del estadio fuera su hogar.

“Eso es lo que dije”, dijo Schneider. “Dijo: ‘No, todo está bien’. Está emocionado ”.

Luego, como para probarlo, Carroll corrió hacia donde se llevaba a cabo la entrevista y se metió.

“No fue una gran cosa en absoluto”, dijo Carroll sobre ir al otro vestuario. “Me alegra verlo haciendo su programa de radio todavía”.

Entonces Carroll siguió adelante.

“No quiero arruinar tu espectáculo”, dijo a Schneider y Raible. “Solo quería arruinar tu espectáculo”.

Carroll de hecho parecía volver a su elemento entrenando nuevamente, si no de vuelta oficialmente en casa.

Pasó tiempo hablando con el ex Seahawk Michael Robinson, parte del equipo de televisión para los juegos de pretemporada de Seattle, y en otro momento conversó con Michael Bennett y Cliff Avril, cada parte del equipo de radiodifusión.

Carroll también pasó algún tiempo con su nuevo equipo, caminando enérgicamente entre los jugadores de los Raiders mientras realizaban calentamientos previos al juego.

También hubo algunos saludos: un fanático colgó una pancarta de un boleto de Seahawks con la cara de Carroll, otro desplegó un póster que le dijo a Carroll que era “Da Man” mientras salía del campo antes del juego.

No hubo un reconocimiento oficial de Carroll, aunque fue mencionado durante la vista previa del juego del estadio con su nombre haciendo una fuerte alegría.

Carroll no fue el único Raider haciendo algo así como un regreso a casa.

El ex mariscal de campo de Seattle, Geno Smith, el titular del equipo en los últimos tres años y con los Seahawks durante seis, también regresó después de haber sido cambiado por Seattle a los Raiders en marzo.

Smith llegó al campo por primera vez casi tan pronto como Carroll, llevando al césped y lanzando algunos calentamientos aproximadamente 2 1/2 horas antes del inicio.

Smith también fue recibido calurosamente por varios ex jugadores y empleados de los Seahawks.

Smith llevó a los jugadores de los Raiders al túnel y al campo antes del juego y también sirvió como capitán cuando Las Vegas ganó el sorteo.

Smith jugó la primera serie, pero completó solo uno de los tres pases para 15 yardas antes de que los Seahawks forzaran un despeje.

Solo 30 quedan de la época de Carroll

Una revisión de la lista de los Seahawks el jueves por la noche y la última de la era de Carroll muestra qué tan rápido pueden cambiar las cosas en la NFL.

De los 91 jugadores en la lista, solo 30 fueron adquiridos cuando Carroll era entrenador.

Ese número incluye 19 selecciones de draft, incluidas ocho cada una de 2021 y ’22, y 11 adquiridas a través de operaciones o firmadas como agentes libres.

De esos 30, 13 fueron listados como titulares en la tabla de profundidad de Seattle para el juego del jueves. Seattle enumeró a cinco jugadores nuevos en el equipo desde 2023 como titulares ofensivos y cuatro como titulares defensivos.

Notas

– Los capitanes para el juego para los Seahawks fueron el guardia Anthony Bradford, el seguridad Ty Okada y el apoyador Patrick O’Connell.

– El nuevo coordinador ofensivo de los Seahawks, Klint Kubiak, llamó al juego desde la barrera. Su predecesor, Ryan Grubb, trabajó en el stand la temporada pasada.

– Los jugadores que participan en un escaparate de fútbol de bandera de chicas en el medio tiempo levantaron la bandera 12 antes del juego.