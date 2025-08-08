Sir Alex Ferguson cuenta una historia sorprendente sobre Kath Phipps mientras revela la placa en memoria del muy querido Secretario de Man Utd

Sir Alex Ferguson recordó una historia increíble sobre el difunto Kath Phipps en la presentación del nuevo edificio de Training Ground de Carrington.

United también incluyó un toque especial, revelando una placa en memoria de Kath, que trabajó en el club durante más de medio siglo.

3 Sir Alex Ferguson contó una historia brillante sobre Kath Phipps

3 Estaba en la presentación de una placa que la honraba Crédito: el sol

La querida recepcionista y un elemento básico del United Kath falleció tristemente a la edad de 85 años en diciembre del año pasado.

El ícono del club había trabajado en United desde la década de 1960 y era una figura muy popular.

Prácticamente todos los ex jugadores hablaron sobre su presencia “feliz” cuando ingresaron a los edificios en el campo de entrenamiento del club.

Y ahora Ferguson, quien leyó un elogio en su funeral en la Catedral de Manchester, presentó personalmente un hermoso monumento en su nombre.

Ferguson, de 83 años, retiró las cortinas rojas para mostrar una placa que decía: “En memoria de Kath Phipps.

“El corazón acogedor del Manchester United durante 56 años”.

También incluyó uno de los dichos famosos de Kath: “Trabaja duro y sonríe, estás en el Manchester United”.

Antes de revelar la placa, Ferguson dijo: “Esta era su escritorio. Esta era su vida, todos los días. Era una novia, una novia absoluta.

“Amado por todos y una persona excepcional.

“Así que mi escritorio era un desastre, un desastre dorado. Así que decidió ordenarlo y volví a una gran pila de letras abusivas.

“La segunda pila era cartas de niños en el hospital, y otra con notas de los padres de los jugadores, solo paquetes de cartas.

“¿Y ella dice ‘Jefe, ¿le escribirás a este niño pequeño, ese niño y este padre?'”.

“Y yo diría ‘Pero Kathy hay cientos de ellos’ y ella diría ‘tienes que hacerlo, ese es tu trabajo’.

“Ella era fantástica. Así que cada vez que mi escritorio era un desastre, dependía de Kathy para resolverlo.

“Era una persona fantástica y pasó 55 años en United. No hay nadie que haya estado en este club por ese tiempo.

3 Ella falleció tristemente el año pasado, a los 85 años Crédito: Reuters

“Me sentí honrado de pasar 27 años, la mitad de esa vez. ¿Te imaginas estar aquí durante 55 años?

“Ella era una persona tan devota. Le agradecemos por la maravillosa persona que era y del Manchester United”.

Un fanático de la infancia del United de Irlam, Kath se convirtió en el operador de la centralita de los Rojos en septiembre de 1968 poco después del primer éxito de la Copa Europea de los Rojos.

Pronto estaba forjando amistades con Sir Matt Busby, Jimmy Murphy y el escuadrón repleto de estrellas de United, pasando innumerables horas con el Ballon d’Or ganadores George Best, Bobby Charlton y Denis Law mientras firmaban autógrafos para enviar a sus fanáticos.