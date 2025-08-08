Nathan Chen no competirá en los Juegos Olímpicos de 2026 Milano Cortina

Con una cámara detrás de cada uno de sus movimientos, Nathan Chen se desliza a través del hielo en el mismo centro de entrenamiento que alimentó sus sueños olímpicos. Cuatro años después de ganar el oro olímpico, Chen sigue siendo la imagen del poder y el arte a medida que se acelera para redondear un giro y rodea un brazo alrededor de su cabeza.

“¿Es esto un regreso?” Jean-Luc Baker, un bailarín olímpico de hielo de 2022, pregunta juguetonamente.

El actual campeón olímpico no ha patinado de manera competitiva desde el 10 de febrero de 2022, cuando Chen aterrizó cinco saltos cuádruples limpios para convertirse en el séptimo hombre estadounidense en ganar una medalla de oro individual de patinaje artístico.

No tiene la intención de cambiar eso pronto.

Seis meses antes de los Juegos Olímpicos de Milano Cortina, Chen confirmó que no defenderá su título olímpico. El dos veces medallista de oro olímpico no se ha retirado oficialmente, pero está listo para embarcarse en una nueva carrera en medicina.

“Solo quiero abrir puertas para ver cuál es el mejor enfoque para mí”, dijo Chen a The Times. “Y, francamente, en este momento de mi vida, ya he logrado lo suficiente en patinar que estoy bastante satisfecho con mi carrera”.

Un seis veces campeón nacional y tres veces campeón mundial, Chen puso un punto de exclamación en su carrera con una actuación dominante en Beijing. Estableció el récord mundial en el programa corto. Conquistó demonios de un desastre de 2018 en el que terminó quinto para ganar su primera medalla olímpica individual. Se convirtió en el primer patinador individual en la historia olímpica con dos medallas de oro en los mismos juegos después de ayudar a Estados Unidos a una victoria en la competencia del equipo.

Luego, Chen volvió a la vida a la vida como estudiante, terminando su licenciatura en Yale, donde comenzó antes de los Juegos. Comenzó a postularse a las escuelas de medicina mientras ayudaba a lanzar su verdadero paso, una serie de seminarios de patinaje con Baker, que ocupó el 11º en la competencia de baile de hielo olímpico de 2022 con su compañero Kaitlin Hawayek y el coreógrafo Sam Chouinard. Después de dar instrucciones dentro y fuera del hielo a aproximadamente dos docenas de atletas jóvenes, la primera pregunta que Chen recibió el jueves durante una sesión de preguntas y respuestas posteriores al campo fue sobre a qué escuela de medicina iba a asistir.

Lo que sea que se quiera, Chen respondió con una sonrisa.

Chen, quien dijo que tomar el examen de admisión de la universidad médica fue aún más estresante que competir en los Juegos Olímpicos, está interesado en cardiología o oncología, específicamente relacionada con la genética. Tiene curiosidad por la cirugía cardiootorácica, pero preocupado por los posibles sacrificios de equilibrio entre la vida laboral y vida.

La preocupación no es que Chen tenga miedo de dedicarse por completo a un trabajo en particular. Solo quiere que su próximo proyecto sea tan satisfactorio como lo fue el patinaje.

“La base de ser médico, creo, es ayudar a las personas”, dijo Chen. “Creo que eso es algo que no necesariamente sentía como atleta, que sentí que era un poco faltante, y tengo un poco de ese sentido haciendo YTS”.

Los campamentos de patinaje, que comenzaron en 2024, han llevado a Chen y Baker a las pistas en Irvine, Boston, Detroit y Seattle. Se les ocurrió la idea mientras asistía a un campamento preolímpico en 2022 para que los amigos de toda la vida pudieran permanecer cerca el uno del otro y el deporte. Baker, de 31 años, sabía que los Juegos de Beijing probablemente serían sus últimos Juegos Olímpicos. Chen no estaba seguro en ese momento.

Nathan Chen escucha el himno nacional mientras se encuentra en el paso superior del podio después de ganar el oro en el patinaje artístico masculino en los Juegos Olímpicos de Beijing 2022. (Jae C. Hong / Associated Press)

Todavía solo 26, Chen podría estar entrando en su mejor momento físico. El deporte se ha mantenido abierto a competidores mayores a medida que avanzó la técnica. Pero la ventana de oportunidad para ganar de manera realista es pequeña, reconoció Chen, ya que los atletas empujan los límites hacia saltos que alguna vez fueron inimaginables.

Antes de los Juegos Olímpicos de 2022, Chen incursionó en un Axel cuádruple durante la práctica, pero dejó de entrenarlo a medida que se acercaban los juegos. Mientras estaba cerca de aterrizarlo, se sentía cómodo sabiendo que nadie más tenía el salto atrevido todavía.

Solo siete meses después de esos juegos, Ilia Malinin consiguió el primer Axel cuádruple del mundo en competencia a los 17 años. Ahora el favorito para el oro olímpico en 2026, el estadounidense de 20 años ha ganado campeonatos mundiales consecutivos.

Mientras que Malinin, quien también entrena en el Gran Parque Ice de Irvine con el ex entrenador de Chen, Rafael Arutyunyan, aterrizó seis saltos cuádruples en el Campeonato Mundial de 2025, Chen observó desde lejos.

El evento tuvo lugar en Boston, donde Chen estaba completando un programa posterior al baccalao. En lugar de sentir que se estaba perdiendo, Chen se sintió aliviado de que no tenía que sentir el estrés de la competencia.

Está contento de disfrutar de lo que podría ser una era dorada de nosotros patinando desde la línea lateral. Estados Unidos reclamó tres de los cuatro campeonatos mundiales en 2025, el más para el país en un solo campeonato mundial. Alysa Liu hizo un retorno improbable de un paréntesis de dos años para convertirse en la primera mujer estadounidense en ganar el campeonato mundial desde 2006. Madison Chock y Evan Bates ganaron su tercer título consecutivo del mundo del hielo. Malinin, conocido como “The Quad God”, se convirtió en el primer hombre estadounidense en ganar campeonatos mundiales de singles consecutivos desde Chen, quien ganó tres.

Chen, el “quad rey” de una sola vez, está feliz de pasar su corona.