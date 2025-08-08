El efectivo juego de carrera de los Seahawks y más de la apertura de pretemporada | Análisis

El mantra de los Seahawks durante la pretemporada es que correr el balón este año será “no negociable”, como dijo el tackle derecho Abraham Lucas.

O, como dijo el receptor Jake Bobo después del empate 23-23 del jueves con Pete Carroll y los Raiders de Las Vegas para abrir la pretemporada: “Bueno, vamos a decirle cuándo lo vamos a pasar por su garganta y luego vamos a pasarlo por su garganta.

En su primer juego, los Seahawks intentaron hacer exactamente eso, y principalmente lo hicieron.

Los Seahawks corrieron para 66 yardas en ocho carreras diseñadas en el primer cuarto cuando los Raiders tuvieron varios titulares defensivos en el campo y corrieron para 170 yardas en 32 acarreos.

¿Y cómo es esto para el equilibrio? También lo arrojaron 32 veces, completando 18 para 208 yardas.

Eso está en marcado contraste con hace un año cuando los Seahawks lo arrojaron más del 62% del tiempo, quinto más en la NFL, y fueron 29th en intentos apresurados y 28th en yardas por tierra.

“Consiguieron algunos buenos jugadores en las primeras unidades de unidades”, dijo Drew Lock, quien jugó la primera mitad en el quarterback para los Seahawks. “Para que podamos ejecutar la pelota, comunicarnos en diferentes frentes, diferentes miradas, saldrás a los juegos de pretemporada del año pasado y el año anterior a los juegos de pretemporada, y obteniendo un par de apariencia diferente para que puedan comunicarse y mantener vivo el juego de carrera. Eso es realmente impresionante”.

Aquí hay tres pensamientos más del día después:

Zabel da una buena primera impresión

La selección de primera ronda Gray Zabel comenzó y jugó las dos primeras series en la guardia izquierda, al igual que Lucas y Anthony Bradford, el líder por el momento en el guardia derecho.

Zabel pasó gran parte del juego coincidente con el tackle defensivo de los Raiders, Jonah Laulu, una selección de la séptima ronda de los Colts hace un año que fue renunciado y recogido por los Raiders y comenzó siete juegos y está compitiendo por un lugar inicial este año.

Zabel se salió con la suya con Laulu y obtuvo un brillante grado de 81.2 de Pro Football Focus, 79.0 en bloqueo de pases y 68.5 carreras de bloqueo.

Laulu, que jugó durante la primera mitad y tuvo 26 instantáneas, entregó los 40th Grado más bajo de 41 defensores de los Raiders a 28.7.

“Fue bien”, dijo Zabel. “Siendo un novato, debes entender que habrá victorias, y luego hay experiencias de aprendizaje. Entonces, aprendí cada jugada. Pensé que tuvimos algunas buenas unidades, y pudimos mover la pelota un poco y proteger al mariscal de campo”.

Lucas, quien pasó gran parte de la primera serie coincidió con el destacado final de los Raiders, Maxx Crosby, tuvo el grado más alto de cualquier Seahawks que inició O-Lineman con 81.5. Bradford fue calificado a 53.8, 25th de 32 jugadores ofensivos de Seahawks.

Los corredores hacen su parte

Las dos carreras más grandes del juego temprano debieron gran parte de su éxito al corredor George Holani y el fullback Robbie Ozts.

Holani ganó 19 yardas en la segunda jugada del juego, una carrera sobre el lado izquierdo cuando recibió ayuda de un bloque de Ozts, quien se alineó frente a él en la jugada. Ozts tuvo que adaptarse rápidamente y enfrentarse a Crosby cuando los Raiders trajeron un corredor adicional a ese lado.

Holani lo leyó bien y se deslizó alrededor de la pila de bloqueadores por el lado izquierdo.

Holani anotó en el siguiente camino, un 24 yardas cuando volvió a correr sobre el lado izquierdo y se zambulló al pilón para obtener el touchdown.

Como Holani explicó más tarde, los Raiders tenían ocho hombres en la caja en lo que era una jugada tercera y una.

“Esa jugada, fue una locura volver y mirarla”, dijo. “Todos estaban en la caja, y estoy como, dang, estoy mirando afuera, podría predeterminar esto, y lo reboté. Estaba claro desde allí”.

De hecho, los Raiders parecían empujar por el medio. Pero Holani tuvo una lectura inteligente y OUZTS arrojó otro buen bloque, ayudando a aclarar el seguridad de respaldo Chris Smith II.

Holani ganó 43 de sus 61 yardas en esas dos jugadas, obteniendo 18 en sus otros cinco intentos.

Los Seahawks tuvieron solo 10 yardas en cuatro carreras en su segundo viaje hasta el TD de Holani. Lock completó tres pases para 29 yardas para cerrarlos, ayudado por dos penalizaciones defensivas de los Raiders, ambos en Laulu.

Ozts, que jugó ocho instantáneas, obtuvo una calificación sólida de 72.2 de PFF.

Aquí estaba la evaluación de Carroll del éxito de los Seahawks: “Hicimos algunos errores realmente evidentes. Hicimos errores. Un par de veces cuando estábamos presionando, simplemente no golpeamos las cosas lo suficientemente limpias. Pero a medida que el juego continuamos, jugamos mucho mejor. Pensé que hicieron un buen trabajo dirigiendo el fútbol. Pensé que era una parte realmente obvia de su juego. En el final necesitamos mejorar”.

MacDonald y Kubiak en alineación

Uno de los comentarios más reveladores de MacDonald’s después del juego se produjo cuando notó lo bien que pensó que él y el nuevo coordinador ofensivo Klint Kubiak trabajaron juntos.

Lo que parece haber sido una razón tan grande como cualquier otra para el despido de Ryan Grubb fue que MacDonald sintió que él y Grubb no estaban cada vez más alineados a medida que pasaba el año.

“Siento que estamos en una buena buena cantidad de Cadence Communication”, dijo MacDonald. “Es genial escuchar la comunicación sobre los auriculares. Todos en el personal, todos están contribuyendo. Jugar llamadas rápidamente. Solo todas las cosas que vimos en la práctica estaban allí, y hay algunas cosas que vamos a regresar, recalibrar y aprender y mejorar. Pero el primer comienzo sólido. Siempre persigue las cosas, que es lo que aprecias de él”.

Cuando los Seahawks tenían su línea O inicial en el juego, menos el tackle izquierdo lesionado Charles Cross y el centro Olu Oluwatimi, llamaron a ocho carreras diseñadas y 11 jugadas de pases (Lock terminó luchando en uno, para 2 yardas).

Kubiak llamó al juego desde la barrera, pero MacDonald dijo que aún podría decidir llamar a los juegos durante la temporada regular desde el stand, donde Grubb trabajó el año pasado.

MacDonald reveló después del juego que el coordinador defensivo Aden Durde llamó las jugadas defensivas. Eso es algo que MacDonald maneja durante la temporada regular

Notas