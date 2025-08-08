Consejos de carreras de caballos: “Parece listo para este paso en clase” – La gran siesta del sábado de Templegate corre en Haydock

Las selecciones de Templegate en un sábado ocupado están a continuación.

Respalde un caballo haciendo clic en sus probabilidades.

Royal Dubai (3.00 Haydock, siesta)

Royal Dubai obtuvo una acogedora victoria en Newbury la última vez y se ve lista para esta compañía más fuerte. Disfrutaba cada patio de este viaje allí y tiene forma sólida colocada en un nivel alto.

Topteam (3.55 Ascot, NB)

Topteam se ha convertido en el mejor caballo desde que avanzó en el viaje y adoptó tácticas positivas y la forma en que luchó para anotar en Thirsk la última vez sugirió que aún hay más en el casillero.

Encaje veneciano (3.40 newmarket, agudos)

Venetian Lace puede sellar su clase en una dulce solera abierta. La potra entrenada en Charlie Johnston corrió un Blinder en el superlativo aquí el mes pasado, haciendo la carrera antes de pasear por la pista en las etapas finales. Esa fue una señal de verdor y debería haber aprendido mucho de la carrera.

