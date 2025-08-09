Jim Harbaugh: Perder Rashawn Slater por la temporada ‘como un golpe de intestino’

Un día después de perder la piedra angular de su línea ofensiva, el estado de ánimo alrededor de la instalación de entrenamiento de los Chargers se mantuvo igual: sombrío.

“Es como un intestino en el plexo solar, te saca el viento”, dijo el entrenador Jim Harbaugh. “Realmente no tengo las palabras o puedo pensar en nada más. Hombre, solo siéntete mal”.

Fue el primer día de avanzar con una línea ofensiva nueva después de aprender a Rashawn Slater rompió su tendón rotuliano, una lesión que requerirá que se someta a una cirugía de fin de temporada.

Incluso con la necesidad de avanzar, Slater permaneció en la mente de todos. Harbaugh dijo que estaba seguro de que Slater superaría el revés.

“También sé cómo atacará la rehabilitación y el tren, y volverá”, dijo Harbaugh. “No esta temporada, pero sé que volverá”.

Para Joe Alt, la otra mitad de uno de los mejores dúos de tackle ofensivo en la NFL, fue difícil aceptar que el hombre que lo guió durante su temporada de novato el año pasado no jugaría en 2025.

“Estoy rezando por él”, dijo Alt. “Sé lo que va a hacer. Sé que se va a recuperar y lo atacará y volverá mejor que nunca”.

La mentalidad en la sala de la línea ofensiva ha cambiado con Slater Out. Están decididos a mantenerse enfocados en honrarlo a través de su juego.

“Somos hermanos”, dijo Alt. “Sí, uno se cayó, y el objetivo es jugar, así como cinco, y la única forma en que podemos hacerlo es avanzar y jugar lo mejor que podamos, para hacer lo que él quisiera que hagamos”.

Trey Pipkins III, quien ha pasado a un papel inicial potencial en el tackle derecho debido a la lesión, dijo que habló con Slater, cuyos “espíritus son tan buenos como pueden ser”, y agregó que Slater estaba “bromeando un poco”.

La ausencia de Slater presenta una oportunidad para Pipkins, quien se encuentra en el último año de su contrato y regresa a un puesto que jugó durante sus primeras cinco temporadas antes de un breve cambio a la guardia la temporada pasada.

Si bien Harbaugh dijo que no se establece nada, Pipkins, que comenzó en el tackle derecho tanto en 2022 como en 2023, obtendrá el primer vistazo al lugar. Jamaree Salyerquien Harbaugh elogió por una fuerte actuación en todo el campamento, también podría desafiar para el papel inicial.

Por ahora, la línea ofensiva consiste en ALT moviéndose hacia el tackle izquierdo, Zion Johnson en el guardia derecho, Bradley Bozeman en el centro, Mekhi Becton en el guardia izquierdo y Pipkins en el tackle derecho, según Harbaugh.

Con la pérdida de profundidad en la línea ofensiva, el equipo planea explorar el mercado de agentes libres y espera traer jugadores para entrenamientos el sábado antes del partido de pretemporada contra los New Orleans Saints el domingo.

El estado de Najee Harris sigue sin estar claro

No está claro una línea de tiempo de retorno potencial para el corredor Najee Harris, quien ha estado en la lista de lesiones/enfermedades que no son de fútbol desde un incidente de fuegos artificiales del 4 de julio.

Harris comenzó a caminar vueltas en la práctica el 2 de agosto, con un casco con visera y tacos, pero aún no ha progresado aún más en su recuperación. Harbaugh se mantuvo vago sobre cuándo Harris podría practicar o jugar para los Chargers.

Cuando se le preguntó si Harris estaría listo para la apertura de la temporada de Chargers contra los Jefes de Kansas City en Brasil, que el agente de Harris, Doug Hendrickson, dijo que espera, Harbaugh respondió: “Hay una posibilidad”.

Al igual que con la mayoría de las actualizaciones de lesiones de los jugadores, Harbaugh diferió su falta de experiencia médica cuando se le preguntó si la lesión todavía era “superficial”, como se informó por primera vez, o algo más grave.

Hace dos días, Harris publicó una foto en Snapchat mostrando su ojo izquierdo completamente cerrado, subtitulado: “Nosotros en eso”.

“No lo comento al respecto porque no soy médico”, dijo Harbaugh. “Tampoco soy el agente del Sr. Harris. Estoy hablando de lo que sé, ¿y puede abrir su ojo? Sí. He mirado a su ojo”.