Un jugador de billar de 14 años aseguró la primera victoria de su carrera profesional en el primer día de los Maestros de Arabia Saudita.

Y en el otro extremo de la escala de edad, Ken Doherty ganó la Batalla de los Oldies Baize mientras eliminaba a Jimmy White del torneo Jeddah.

2 Michal Szubarczyk ha asegurado la primera victoria de su carrera profesional de billar Crédito: Instagram @Szubisnooker

2 Ken Doherty ganó la batalla de los veteranos mientras noqueaba a Jimmy White Crédito: Getty

El adolescente polaco Michal Szubarczyk alcanzó descansos consecutivos de 68 y 56 mientras celebraba una victoria 4-2 sobre el aficionado inglés Ryan Davies.

Es un hito profesional, uno que recordará para siempre, dado que solo recibió su tarjeta de gira de dos años al comienzo de esta temporada.

En la segunda ronda de la nación del desierto, Szubarczyk jugará el sábado de Bulcsu Revesz de Hungarian World World World.

Y el ganador de ese choque se enfrentará a Essex Cueist Stuart Bingham, quien fue campeón del mundo hace 10 años.

El Europa del Este, cuyo mayor descanso oficial es 126, tomó por asalto el Campeonato de Europa de 2025 en Turquía, ganando los eventos menores de 16 años y menores de 18 años antes de llegar a la final del evento de edad abierta.

Mark Williams, el tres veces campeón mundial, vio ese torneo en vivo y dijo que Szubarczyk fue “uno de los mejores niños de 14 años que he visto en mi vida”.

La leyenda del Sporting Welsh agregó: “Él está allí con Ronnie O’Sullivan a esa edad.

“Tal vez no tan bueno, pero no muy lejos. Cada vez que lo veía, estaba golpeando en los años 80, 90, 100. Era aterrador”.

En abril, papá Kamil le dijo a Sunsport que su hijo modeló su juego en el siete veces campeón mundial O’Sullivan.

Kamil dijo: “Una de las habilidades especiales de Michal es su habilidad para jugar con la audiencia y las cámaras.

“Los adolescentes normales están tensos y estresados. Está más motivado.

“Le encanta jugar cuando tiene una audiencia, por lo que sé que cualquier cosa puede suceder durante este torneo.

“Desde la primera vez que Michał vio a Snooker en la televisión, su héroe era Ronnie. También fue mi ídolo. Esto no ha cambiado.

“Y para los dos cada vez que Ronnie fue eliminado de un torneo, dejamos de verlo.

“Ese hombre jugó un papel clave en la creación del estilo de juego de Michal. Mike estaba fascinado por la ofensiva Ronnie jugó todos sus juegos. Pero quiere ser algo más que ofensivo.

“Ronnie todavía está motivando a Michal para que sea mejor y mejor”.

El viernes por la noche en el reino, dos veteranos del deporte tomaron el Baize, aunque decepcionantemente solo unas pocas personas se molestaron en ver desde las gradas en los Green Halls.

El ex campeón mundial Doherty, de 55 años, se enfrentó a White, de 63 años, y prevaleció 4-1, llegando a un descanso de 96 en el cuadro dos.

Habían reavivado una rivalidad que comenzó en 1991 y los vieron luchar en el Campeonato Mundial y los Masters.

El dúo, que tiene una edad combinada de 118 años, no está cerca de ellos en estos días, pero es encomiable y muestra su amor genuino por el deporte que continúan practicando profesionalmente.

Doherty, que ahora interpreta a los Letonia Zizins Artemijs en la segunda ronda el sábado por la noche, ahora ha ganado 17 de sus 30 reuniones.

Los jugadores de élite como Ronnie O’Sullivan, Judd Trump y Kyren Wilson ingresarán a la competencia, que tiene un premio superior de £ 500,000, en la quinta ronda el martes.