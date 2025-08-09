Clayton Kershaw Outluels Max Scherzer en la victoria de los Dodgers sobre los Blue Jays

Cada uno de ellos ha jugado 18 temporadas respectivas de grandes ligas. Se han combinado para casi 6.500 ponches y 436 victorias en su carrera. Cada uno tiene dos títulos de la Serie Mundial y tres premios Cy Young. Y un día, tendrán placas en Cooperstown, futuros miembros del Salón de la Fama de la primera pared que definieron su generación de lanzamientos.

Para Clayton Kershaw y Max Scherzer, no queda nada que demostrar.

Sin embargo, eso no significa que no quede nada para jugar.

Es por eso que, el viernes por la noche en el Dodger Stadium, en un duelo de lanzadores que vio a los dos veteranos giros en actuaciones antiguas, los dos íconos que han significado tanto para el pasado del deporte se encontraron en el centro de su presente:

Pitching para equipos de primer lugar. Permanecer efectivo a pesar de sus arsenales disminuidos. Y envuelto en lo que se sintió como un concurso fundamental que ingresó a la racha de la temporada de sus clubes.

“Siempre es divertido lanzar algo. He sido súper mimado aquí que, cada año, es justo lo que haces”, dijo Kershaw. “Sé que Scherz también ha sido así, muchas veces. Así que creo que eso es lo que nos hace mantener, o al menos lo que me hace seguir adelante. Estoy seguro de que Scherz es de la misma manera”.

En los Dodgers ‘ 5-1 Ganar Sobre Scherzer y los Toronto Blue Jays, fue Kershaw quien demostró ser una fracción mejor, dando solo una carrera a los dos de Scherzer en una noche en que ambos fueron seis entradas.

“Obviamente, lanzando contra Scherz, sabes que tendrás una batalla en tus manos”, dijo Kershaw después. “Tengo que jugar con él, tengo que competir contra él, básicamente todas nuestras carreras”.

De hecho, la primera vez que Kershaw y Scherzer se cruzaron en este mismo campo casi dos décadas antes. El 7 de septiembre de 2008, Kershaw completó para un futuro miembro del Salón de la Fama, Greg Maddux. Scherzer hizo lo mismo para otro, Randy Johnson, mientras jugaba para los Diamondbacks de Arizona.

“Vuelve a ese juego, estamos compitiendo todo el camino en ese entonces”, dijo Scherzer. “Es un pequeño momento genial aquí, donde lo estamos enganchando unos a otros, separando el uno al otro nuevamente”.

En ese momento, ninguno podría haber previsto lo que quedó adelante en sus carreras (incluido un breve período como compañeros de equipo con los Dodgers durante su fallida defensa del título en 2021).

El lanzador de los Dodgers, Clayton Kershaw, entrega en la primera entrada el viernes contra los Azulejos en el Dodger Stadium. (Gina Ferazzi / Los Angeles Times)

Y mirando hacia atrás, nunca podrían haber imaginado encontrarse a sí mismos, junto con su compañero lanzador futuro del Salón de la Fama y miembro de 3.000 miembros Justin Verlander, en una clase exclusiva de lanzadores que definen ERA.

“No sé si es nuestro último año”, bromeó Kershaw, “pero [we’re] Hacia el final, seguro.

Si bien eso puede ser cierto, ambos lanzadores han seguido con noches como el viernes en mente.

Para Kershaw, esta es la primera vez desde 2020, está entrando en el tramo de la temporada sin ninguna preocupación de lesiones obvias, un alivio bienvenido después de ser dejado de lado para la carrera de la Serie Mundial del año pasado.

“Por eso regresó”, dijo el manager Dave Roberts. “Ser parte de una carrera de banderines”.

Scherzer, mientras tanto, ahora está más de un mes de una lesión en el pulgar de principios de temporada, que regresa justo a tiempo para ayudar a los Blue Jays (68-49) a impulsar una sorpresa de la Liga Americana de la Liga Americana.

“Estoy aquí para ganar”, dijo Scherzer. “Este pica”.

Durante las seis entradas de Kershaw, el zurdo de 37 años navegó por el tráfico y el daño limitado. Renunció a siete hits (su segunda mayor temporada) y no pudo registrar un out en ninguno de sus cuatro turnos al bate contra un zurdo (“Tengo que descubrirlo”, se lamentó).

Sin embargo, mantuvo a Toronto a una sola carrera con la ayuda de cuatro ponches y tres juegos dobles cruciales, ninguno más grande que la línea de bases Betts Betts se enrojeció en el campocorto con uno en el segundo, luego volteó a la bolsa en el segundo para duplicar un corredor.

Mookie Betts celebra con su compañero de equipo Teoscar Hernández (37) después de golpear un jonrón de dos carreras para los Dodgers en la quinta entrada el viernes. (Gina Ferazzi / Los Angeles Times)

“Mookie haciendo ese doble juego en el segundo tipo de realmente me puso en marcha”, dijo Kershaw, quien ahora tiene un promedio de 3.14 carreras ganadas en 14 inicios esta temporada. “La segunda entrada podría haberse salido de control”.

Mientras tanto, Scherzer, de 41 años, vio lo que había sido una noche sin goles destrozada por dos columpios en el quinto. Primero, Shohei Ohtani golpeó un doble de regla de dos outs sobre la pared a la derecha. Luego, Betts arrojó un jonrón de dos carreras y dos carreras en un control deslizante de primer lanzamiento colgante, parte de una noche de dos hits y tres carreras impulsadas que, después de una sequía de 0 por 22 de su carrera a principios de esta semana, ahora lo tiene seis por sus puestos de 10.

“Es mucho más seguro ahora”, dijo Betts. “Veremos cómo va el mañana. Disfruté hoy. Pero tengo que girar la página”.

Los Dodgers (67-49) finalmente se alejaron tarde, anotando tres veces contra el bullpen de los Azulejos en el séptimo.

Pero al final de la noche, la atención aún giraba en torno a Kershaw y Scherzer, quienes se conocieron luego en el refugio de la casa de los Dodgers para intercambiar camisetas y posar el brazo de brazo por una foto.

Competidores.

Amigos.

Leyendas de nuestro juego. Max Scherzer y Clayton Kershaw intercambiaron camisetas después de su histórica reunión en el montículo. pic.twitter.com/fs0lhlhqpz – Toronto Blue Jays (@BlueJays) 9 de agosto de 2025

“Han estado luchando durante mucho, mucho tiempo”, dijo Betts. “Es realmente bueno verlos seguir adelante. Solo una bendición para ser parte de algo así”.

Cuánto tiempo más veterano seguirá jugando más allá de esta temporada sigue sin estar claro.

Aunque Kershaw está sano, su bola rápida continúa sentada por debajo de 90 mph, lo que lo obligó a inclinarse más en su deslizamiento deslizante, una bola curva característica y un divisor y sumidero cada vez más frecuente.

Scherzer todavía puede tocar 96 mph – “No parece que haya envejecido en absoluto”, bromeó Kershaw, pero también ha realizado solo 18 aperturas en total en sus últimas dos temporadas.

Y, como Kershaw agregó juguetonamente: “Es mucho mayor que yo. Es, como, 41”.

Por ahora, sin embargo, ambos están desempeñando papeles importantes para los contendientes. Ambos siguen siendo efectivos a pesar del fuerte kilometraje en sus brazos. Y si el viernes fue la última vez que coinciden en las mayores (los Dodgers tienen 4-1 en tales concursos, incluidos los playoffs), entregó una canción fascinante, nostálgica y apropiada de Swan.

“Ambos son obviamente grandes competidores”, dijo Roberts. “No sé si vas a ver este de nuevo”.