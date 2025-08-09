Bonney Lake/Sumner avanza a la Serie Mundial de Béisbol de la Liga Pequeña

Landon Teafoe jonronó y condujo tres carreras cuando Bonney Lake/Sumner venció a Beaverton, Oregon, 6-1 en el juego de campeonato de la región noroeste en San Bernardino, California, el viernes por la noche para llegar a la Serie Mundial de Béisbol de la Liga Pequeña.

Sawyer Breed agregó un doble y dos carreras impulsadas para Bonney Lake/Sumner, que superó a sus oponentes 43-12 en tres juegos en el regional.

Gavin Heacex y Andrew Madsen se combinaron para permitir solo tres hits totales en el montículo para Bonney Lake/Sumner.

La Serie Mundial de Béisbol de la Liga Pequeña comienza el miércoles en Williamsport, Pensilvania, y contará con 10 equipos de los Estados Unidos y 10 equipos internacionales.

Menores

• Luke Raley Fui 2 por 4 con una carrera anotada en su primer juego en una tarea de rehabilitación para los Marineros, y los Tacoma Rainiers vencieron a los Reno Aces por 7-0 visitantes.

Harry Ford Golpea un doble de dos carreras en la parte inferior de la tercera, Rhylan Thomas agregó un sencillo RBI en el cuarto y Austin Shenton Golpee un doble de limpieza de bases y tres carreras en la parte inferior de la quinta entrada para los Rainiers (63-49).

• Luis Suisbel Golpeó a su 19º jonrón de la temporada, pero el Everett Aquasox perdió ante los Visiting Tri-City Dust Devils 9-4.

Suisbel terminó con dos hits, Freuddy Batista fue 2 por 4 con un jonrón, y Milkar Pérez Se agregó dos hits para el AquaSox (52-54).