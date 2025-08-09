Resultados en vivo de los maestros de dardos australianos: Luke Littler se enfrenta a Bunting en la emocionante semifinal, Humphries encaladas

Aquí vienen
La primera final de la noche está en camino, ya que Luke Littler y Stephen Bunting son bienvenidos a esta multitud.
¡Los fanáticos ahora están completamente detrás de Luke Littler sin un favorito en casa para animar!
Las semifinales son Primero a siete patas.
Alineación semi final
No también Muchos habrán predicho esto como el Final Four.
- Stephen Bunting vs Luke Littler
- Chris Dobey vs Mike de Decker
Resultado: Luke Humphries 0-6 Mike de Decker
Extraordinario.
Aunque dije, después de haber escuchado a Luke Humphries antes del partido, ciertamente no respaldaría las probabilidades de 3/10 para el número uno del mundo.
¡Por otro lado, tampoco lo vi blanquear!
Tenía un dardo en D19 para una pago de 95 para evitar el bagel, pero eso falló.
De Decker lo castigó en su próxima visita y Humphries no podría haber salido del escenario más rápido si lo intentaba.
Excelente resultado para que De Decker establezca una semi final de Dobey-de Decker. ¿Quién hubiera pensado?
Mike de Decker blanquea Luke Humphries!
Luke Humphries 0-5 Mike de Decker*
Humphries casi está tocando aquí y sientes que si él pudiera irse, lo haría.
Sin embargo, esta es una pierna más larga, ya que De Decker necesita 15 dardos para dejar 32, con Humphries dejando 36 después del mismo lanzamiento de la cantidad.
De Decker lo saca y está al borde de una victoria masiva.
*Luke Humphries 0-4 Mike de Decker
Parece que Humphries preferiría estar en otro lugar que no sea en esa etapa.
Dicho eso, De Decker está jugando muy bien para que las humphries se sientan bajo el clima.
Un 180 para abrir la pierna para De Decker antes de una visita de 140 para ponerlo bien en la pierna.
Deja 76 cuando Humphries golpea un 140 para dejar 129 y el belga regresa por ello.