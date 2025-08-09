Temporada abierta de los Lakers en casa contra los Warriors

Los fanáticos de los Lakers y la NBA en general tendrán una visión rápida de dos de las grandes grandes de la liga cuando LeBron James y los Lakers abran la temporada regular contra Stephen Curry y los Golden State Warriors el 21 de octubre en Crypto.com Arena, las personas que no están autorizadas para hablar públicamente sobre el asunto le dijeron a The Times el viernes.

El juego será televisado a nivel nacional en NBC y les dará a los fanáticos de los Lakers la oportunidad de ver el cuerpo nuevo y recortado de Luka Doncic.

Según esas personas, los Lakers jugarán a los Houston Rockets y recientemente adquirieron Kevin Durant el día de Navidad en casa, uno de los cinco juegos en las vacaciones. Eso les dará a los fanáticos otra oportunidad de ver a las superestrellas veteranas de la liga volver a hacerlo.

La NBA lanzará el horario completo pronto.

Los Lakers comenzarán el campamento de entrenamiento el 29 de septiembre y jugarán seis juegos de pretemporada.

El primer juego de pretemporada es contra los Suns en Acrisure Arena en Palm Springs el 3 de octubre. El resto del juego de pretemporada es: en Golden State el 5 de octubre; contra los guerreros en Crypto.com Arena el 12 de octubre; contra los Suns en Phoenix el 14 de octubre; contra los Dallas Mavericks en T-Mobile Arena en Las Vegas el 15 de octubre; contra los reyes de Sacramento en casa el 17 de octubre.