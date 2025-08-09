Seattle Storm Fall to Las Vegas Aces a pesar de la gran noche para Dominique Malonga

El centro novato Dominique Malonga fue un punto brillante en una pérdida desgarradora para la tormenta el viernes por la noche.

La tormenta cayó ante el anfitrión Las Vegas Aces 90-86 frente a una multitud vendida de 10,415 en Michelob Ultra Arena, marcando su cuarto regreso consecutivo fallido y la racha perdedora más larga esta temporada.

Como se está convirtiendo en un hábito, Seattle tuvo que pisar el gas en el último cuarto. El equipo redujo su déficit a 71-70 dos minutos en el último cuarto con la bandeja de conducción de Malonga, la culminación de la carrera de 24-6 de la tormenta que comenzó con tres minutos restantes en el tercer cuarto.

La tormenta lo ató del tiro libre de Malonga, 75-75, por primera vez desde el primer cuarto.

La joven de 19 años, la selección general número 2 en el draft de 2025, dominó con 22 puntos en su carrera y su segundo doble doble de carrera con 12 rebotes saliendo de la banca.

“(Malonga) ha estado en tendencia al alza durante un tiempo y solo jugando más allá de su edad y experiencia en este momento”, dijo el alero de Storm Gabby Williams después del juego. “Ella es una gran razón por la que podemos permanecer en este tipo de juegos, y solo mejorará desde aquí”.

La tormenta entró el viernes en un hoyo de tres juegos y buscaba gatear, mientras que los ACES subieron en lo alto de una racha ganadora de dos juegos, después de haber ganado cuatro de los últimos cinco.

La tormenta (16-15) cayó al séptimo lugar en la clasificación con la derrota ante Las Vegas (17-14).

El delantero Ezi Magbegor, el incondicional defensivo de la tormenta, salió de moda ofensivamente. Ella fue 3 por 3 por ocho puntos en los primeros cinco minutos del primer cuarto, incluyendo 2 por 2 en triples. Su producción en cinco minutos equiparó su producción de puntos totales durante la derrota del martes ante el Lynx y casi igualó sus puntos por promedio de juego esta temporada (8.4).

El guardia All-Star, Brittney Sykes, a quien la tormenta adquirió en un intercambio con los Mystics de Washington el martes, salió de la banca en el cuarto minuto como sustituto del guardia Erica Wheeler.

Sykes, quien le dijo a los periodistas el viernes por la mañana que le pidió a los místicos un intercambio, luchó por encontrar su lugar en su debut con Seattle. Ella estuvo 0 por 4 en el primer cuarto y fue 1 de 6 a mitad de la mitad del segundo trimestre.

Seattle perdió 23-17 en el segundo cuarto, después de una carrera de 5-0 por los Ases para finalizar el primer período.

Los ACE extendieron su ventaja a 47-36 entrando en el medio tiempo, después de anotar 14 puntos en la pintura en comparación con los cuatro de la tormenta durante el segundo cuarto.

Las Vegas también fue disciplinada con sus disparos, disparando 48.6% desde el campo y un 50% más allá del arco en la primera mitad. Por el contrario, Seattle disparó 38.2% desde el campo y 28.6% de tres.

El guardia estrella de Storm Skylar Diggins contribuyó con cinco asistencias durante la mitad, pero no pudo encontrar la red. Tomó y se perdió solo dos tiros, ambos triples. Los Ases mantuvieron el otro tirador estrella de la tormenta, Nneka Ogwumike, a solo ocho puntos en 3 de 4 disparos antes del medio tiempo.

Diggins y Ogwumike lideraron la tormenta con 24 y 25 puntos, respectivamente, en el último juego del equipo contra los Aces, una victoria de 90-83 el 20 de junio.

El centro de Las Vegas, A’ja Wilson, corrió círculos alrededor de la defensa de la tormenta. El tres veces MVP de la WNBA y la cumpleañera fueron 8 de 16 con 18 puntos en la primera mitad.

Seattle limpió su juego en el tercer cuarto, superando a Las Vegas 27-24 y reduciendo su déficit a 71-63 con una carrera de 6-3 para terminar el período. La tormenta mejoró su disparo, yendo 46.2% desde el campo y 33.3% desde más allá del arco.

Williams y Malonga se separaron de las embragues defensivas de los Ases, con el taller de nueve y ocho puntos, respectivamente, en el tercer cuarto. Pasaron para la tormenta, ya que tanto Ogwumike como Diggins se mantuvieron sin puntaje en el tercero.

Malonga continuó brillando, anotando 10 puntos en el último cuarto, mientras mantiene a Wilson a solo cinco.

“La confianza viene con más y más repeticiones, y estoy obteniendo más y más repeticiones”, dijo Malonga. “El entrenador confía más y más … así que cuando pise la cancha, solo sé que puedo traerlo, y trato de hacer lo simple, hacer lo que soy bueno: terminar con la pintura, rebotar la pelota y (configurar) una buena pantalla, y hacer esas cosas realmente bien”.

“(Malonga) también está trabajando más que nadie en este momento”, agregó Williams. “Ella es la primera en el gimnasio y la última en irse. Está aquí en los días libres, y realmente está empezando a mostrarse”.

Wilson terminó con 29 puntos, una cuenta adecuada para su 29 cumpleaños, mientras que el guardia de ACES Jackie Young agregó 26.

Wheeler terminó con 16 puntos y dos asistencias para la tormenta, mientras que Sykes mejoró su juego en la segunda mitad para 14 puntos totales en 5 de 14 disparos, seis asistencias y dos rebotes.

“Con una práctica en su haber, la explosividad del borde, su capacidad para meterse en la pintura y la línea de tiros libres, continuará mejorando”, dijo la entrenadora de tormenta Noelle Quinn sobre Sykes. “También puede iniciar que nos ofensen … recogió nuestras cosas con bastante rapidez, y continuará ayudándonos enormemente”.

Williams también tuvo 14 puntos, mientras contó cuatro asistencias y tres rebotes. La tercera asistencia de Williams marcó su carrera 500.

Ogwumike terminó con 12 puntos, y Diggins quedó sin puntaje por primera vez esta temporada.

“(Diggins) está recibiendo diferentes coberturas con los mejores defensores perimetrales de otros equipos”, dijo Quinn. “Ella todavía (tenía) seis asistencias y una rotación. Todavía estoy encontrando formas de tratar de impactar el juego. Es una competidora y será mejor”.

La tormenta continúa su viaje por carretera, dirigiéndose a Los Ángeles para enfrentar las chispas el domingo. Seattle recientemente luchó contra Los Ángeles en dos períodos de tiempo extra el 1 de agosto, el primer juego de doble tiempo de la liga esta temporada. El intento de regreso de la tormenta falló, perdiendo 108-106 en Climate Pledge Arena.

“(Tenemos que continuar) centrándonos en las cosas que fueron positivas hoy”, dijo Quinn en el futuro. “Los minutos (de Malonga) fueron positivos. 30 puntos en la pintura en la segunda mitad para lograrlo hasta 38 y eventualmente ganar esa batalla. Estar abajo 19 y luchar para convertirlo en un juego de una posesión. Continuando en las cosas que hemos estado haciendo en un alto nivel. Vamos a superar el jorobado. Ahora, tenemos las piezas que sentimos que nos puede lograr allí”.

Puntaje