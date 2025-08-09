Home Deportes Arsenal vs Athletic Bilbao Live Score: pretemporada amigable ahora cuando Saka se...

Arsenal vs Athletic Bilbao Live Score: pretemporada amigable ahora cuando Saka se suma a la primera meta de los Gyokees – Actualizaciones

By
Enrique Salazar
-
2
0
Arsenal vs Athletic Bilbao Live Score: pretemporada amigable ahora cuando Saka se suma a la primera meta de los Gyokees - Actualizaciones


Arsenal 1-0 Athletic Bilbao

36. Ahora el arsenal de Mikel Arteta está cocinando.

Arsenal 1-0 Athletic Bilbao

35. Viktor Gyokores Tiene su objetivo del Arsenal, y es un clásico juego central.

El atlético Bilbao pensó que habían hecho el trabajo duro al limpiar la esquina de Declan Rice, pero los Gunners mantuvieron viva la pelota en el lado derecho.

Martin Zubimendi se hizo cargo y se acurrucó sobre un excelente cruce de ancho para Gyokores.

Quitando su marcador, el delantero se levantó y se torció en una acción para desviar su cabezazo más allá de Unai Simon.

El primero de muchos? Los fieles del Arsenal creen que sí.

Arsenal 0-0 Athletic Bilbao

33. Inigo Lekue casi es el mejor objetivo propio que jamás hubieras visto.

Al intentar cortar la pelota de Martin Odegaard, el defensor corta enormemente a 25 yardas con un espacio libre que buce y gira y gira hacia el objetivo de Unai Simon.

Con el portero golpeado, los Emirates observan en cámara lenta …

… hasta que la pelota caiga del poste y detrás de una esquina.

Arsenal 0-0 Athletic Bilbao

31. Fútbol ordenado del Arsenal.

Martinelli hace incursiones a la izquierda y se desliza en Gyokores, y esta vez el delantero es excelente para sostener la pelota y volver a colocarla en el camino de Calafiori.

El italiano aprovecha la oportunidad por primera vez, solo para desviar su disparo en lo alto del poste lejano.

Arsenal 0-0 Athletic Bilbao

29. Declan arroz azota en una esquina insuficiente.

De hecho, hay tanto látigo e inswing que evade el área de penalización y aterriza detrás de la portería.



Fuente

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here