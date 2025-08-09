Arsenal vs Athletic Bilbao Live Score: pretemporada amigable ahora cuando Saka se suma a la primera meta de los Gyokees – Actualizaciones

Arsenal 1-0 Athletic Bilbao
36. Ahora el arsenal de Mikel Arteta está cocinando.
35. Viktor Gyokores Tiene su objetivo del Arsenal, y es un clásico juego central.
El atlético Bilbao pensó que habían hecho el trabajo duro al limpiar la esquina de Declan Rice, pero los Gunners mantuvieron viva la pelota en el lado derecho.
Martin Zubimendi se hizo cargo y se acurrucó sobre un excelente cruce de ancho para Gyokores.
Quitando su marcador, el delantero se levantó y se torció en una acción para desviar su cabezazo más allá de Unai Simon.
El primero de muchos? Los fieles del Arsenal creen que sí.
Arsenal 0-0 Athletic Bilbao
33. Inigo Lekue casi es el mejor objetivo propio que jamás hubieras visto.
Al intentar cortar la pelota de Martin Odegaard, el defensor corta enormemente a 25 yardas con un espacio libre que buce y gira y gira hacia el objetivo de Unai Simon.
Con el portero golpeado, los Emirates observan en cámara lenta …
… hasta que la pelota caiga del poste y detrás de una esquina.
Arsenal 0-0 Athletic Bilbao
31. Fútbol ordenado del Arsenal.
Martinelli hace incursiones a la izquierda y se desliza en Gyokores, y esta vez el delantero es excelente para sostener la pelota y volver a colocarla en el camino de Calafiori.
El italiano aprovecha la oportunidad por primera vez, solo para desviar su disparo en lo alto del poste lejano.
Arsenal 0-0 Athletic Bilbao
29. Declan arroz azota en una esquina insuficiente.
De hecho, hay tanto látigo e inswing que evade el área de penalización y aterriza detrás de la portería.