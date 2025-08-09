Arsenal vs Athletic Bilbao Live Score: pretemporada amigable ahora cuando Saka se suma a la primera meta de los Gyokees – Actualizaciones

Arsenal 1-0 Athletic Bilbao

35. Viktor Gyokores Tiene su objetivo del Arsenal, y es un clásico juego central.

El atlético Bilbao pensó que habían hecho el trabajo duro al limpiar la esquina de Declan Rice, pero los Gunners mantuvieron viva la pelota en el lado derecho.

Martin Zubimendi se hizo cargo y se acurrucó sobre un excelente cruce de ancho para Gyokores.

Quitando su marcador, el delantero se levantó y se torció en una acción para desviar su cabezazo más allá de Unai Simon.

El primero de muchos? Los fieles del Arsenal creen que sí.