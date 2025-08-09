Narbonne comienza a reconstruir después de éxodo de jugadores, entrenadores

Doug Bledsoe ha hecho las rondas como entrenador de fútbol de la escuela secundaria. Ha sido entrenador en jefe en North Hollywood, Dorsey, Pasadena y University. Él dice que su último puesto de entrenador será el último hasta que su nieto de 3 años llegue a la escuela secundaria.

Va a ser el más desafiante, tratar de reconstruir un programa de Narbonne que una vez más tuvo un éxodo de jugadores y entrenadores después de que las violaciones de las reglas hicieron que la sección de la ciudad imponga una prohibición de playoffs de tres años y haga que el programa abandone el título de su ciudad. Esto también sucedió en 2019 y el equipo cayó a 2-9 durante un año de transición similar en 2021.

Bledsoe insiste, “los Narbonne Gauchos no están muertos”.

Tiene cuatro jugadores de la liga que regresan, incluidos King’leon Sheard, un ala defensiva que tuvo dos capturas en la final de la División de Abierta de la Sección de la Ciudad de la Ciudad de la temporada pasada ganada por los Gauchos. Eligieron quedarse a pesar de que no habrá playoffs cuando termine la temporada regular de 10 juegos.

“Les encanta la escuela”, dijo Bledsoe. “Les contamos lo que podíamos hacer por ellos”.

Hay alrededor de 30 jugadores universitarios. Bledsoe confía en que él y su personal pueden preparar a sus muchos nuevos jugadores universitarios para la temporada que se avecina. Jugar 10 juegos será mejor que los ocho juegos jugados la temporada pasada cuando los entrenadores de la Liga Marina boicotearon jugando a los Gauchos, lo que resultó en la pérdida de cuatro juegos.

Un nuevo entrenador y un nuevo director le dan a los Gauchos la oportunidad de comenzar de nuevo. La dura penalización impuesta también podría reducirse con un buen comportamiento. Una señal del cambio dramático en un año es que los Gauchos tuvieron 27 transferencias en el programa de fútbol hace un año. Actualmente no hay ninguno en el portal de transferencia de la sección de la ciudad para esta temporada.

El mariscal de campo titular será el armador de baloncesto Quamare Meadows, quien fue el mariscal de campo JV hace dos temporadas, pero no jugó la temporada pasada.

Narbonne abre en la carretera contra Los Osos el 22 de agosto. Jugará su primer juego de liga en dos temporadas contra el subcampeón San Pedro el 3 de octubre.