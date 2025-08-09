Consejos de carreras de caballos: ‘Ella tiene un perfil progresivo’ – Templegate’s Big Sunday Nap corre en Haydock

Las selecciones de Templegate el domingo están a continuación.

Lorna B (5.45 Haydock, siesta)

Ella tiene un perfil progresivo y aún no ha probado la derrota en handicaps este verano. Lo que la hace destacar a este nivel es sus cualidades de lucha en un final. La handicapper sigue poniendo más plomo en la silla de montar y sigue encontrando ese poco más. Es probable que sea la misma historia hoy y puede obtener una merecida paliza de sombrero bajo Dale Swift.

Grandioso (5.15 Haydock, NB)

Parece un precio sabroso dado que era De vuelta a su mejor tiempo, es efectivo en 5F y se ve bien atraído para lograr sus tácticas favoritas de frontal. Este es un desafío más difícil que la última vez, pero es un velocista en forma.

Hilltop (4.30 Leicester, agudos)

Ganó muy bien en Lingfield la última vez y parece abierta a la mejora para los Kublers. Esa fue una carrera de aprendices, por lo que el handicapper ha dejado su huella sola y será peligrosa en este paso hasta una milla.

Consejos de Templegate

Wolverhampton

2.37 MI HARRY HARRY

Los trajes de viaje consistentes, desafortunados la última vez, pueden tomar esto en AW.

3.07 muchas estrellas

Intérprete C&D probado, una forma fuerte antes de este término, clase Edge hoy.

3.37 galleta marina

Debut prometedor, mejorará para la cuenta Run, Right Trip to Open Cuenta.

4.07 sin Burlington

Formas como si 1M4F ideal, excusas la última vez, marca justa aquí.

4.37 Eliza Bennet

Volver a formar el último corredor prominente, Tapeta Suits, puede dictar y anotar.

5.07 corre con él

El ganador inaugural, no expuesto en el viaje, una fuerte forma estable, puede recuperarse.

Leicester

2.00 Quadrillion

Juddmonte Filly, un debut prometedor, esperaba progresar bruscamente con la experiencia hoy.

2.30 Naughty Niall

El reciente ganador de Yarmouth, bien dibujado, debería obtener un viaje ideal de acecho aquí.

3.00 Joycean Way

Placer consistente, desafortunado última carrera, bien arraigado si se repite el esfuerzo de Windsor.

3.30 Lincoln Rockstar

Ha funcionado bien aquí antes, la caída de la clase y la reserva de Tudhope aumenta los reclamos.

4.00 Medio soberano

Ganar la potra, valor para el tipo extra de la última vez, el tipo no expuesto y progresivo.

4.30 Hilltop (agudos)

Ganador reciente de Lingfield, impenalizado, no expuesto en el viaje, entrenador en forma fuerte.

5.00 Estilo americano

De manera consistente en carreras más fuertes, caídas en el grado, se adapta al sesgo prominente de corredores aquí.

Heno

3.45 Nacido en el regla

Probado en el viaje, útil en la mejor forma, el final fuerte la última vez sugiere listo para atacar.

4.15 Vlad

Ganador del juego la última vez, le gusta este viaje y tiene más por venir.

4.45 Pretty Danielle

Fuerte acabado cuando el tercero en Windsor, abierto a un progreso significativo sobre 6F.

5.15 Grandlad (NB)

Volver a la forma máxima ganadora la última vez, efectiva a 5F, puede dictar a partir de un buen sorteo.

5.45 Lorna B (siesta)

La potra progresiva, tres victorias de cuatro en este término, duro y se mantiene bien a 7F.

6.15 Leadenhall

Ha ganado muy bien durante el curso y la distancia y corrió bien la última vez.

6.45 cadena de perlas

Tipo no expuesto, buena victoria sobre este viaje la última vez, más por venir.

