Chargers vs. Saints: Trey Lance entre cinco jugadores para ver

La lesión ha afectado a los Chargers con fuerza en el campo de entrenamiento.

Desde contratiempos menores que dejan de lado a Mekhi Becton y Ladd McConkey para múltiples prácticas, hasta lo severo, con la fecha de regreso de Najee Harris, sigue siendo un misterio y Rashawn Slater para la temporada.

Por precaución, el entrenador Jim Harbaugh dijo una vez más, los titulares veteranos no jugarán el domingo contra los Saints de Nueva Orleans en el estadio Sofi.

Para novatos como Keandre Lambert-Smith y Nikko Reed, es una oportunidad para aprovechar la promesa que mostraron en los debuts de pretemporada de la semana pasada.

Será la primera comparación directa entre Taylor Heinicke y Trey Lance, quienes están en una inesperada batalla de mariscal de campo suplente.

Y Trey Pipkins III recibirá repeticiones muy necesarias en el tackle derecho a medida que la línea ofensiva se reenvía.

Batalla en el mariscal de campo suplente

El mariscal de campo de los Chargers, Taylor Heinicke (8) se entrega al corredor Gus Edwards durante un juego contra los Pittsburgh Steelers el 22 de septiembre. (Matt Freed / Associated Press)

Después de rebotar alrededor de tres equipos en cinco temporadas, Lance mostró destellos de por qué fue una vez una selección general número 3.

Su fuerte desempeño en el juego del Salón de la Fama, 120 yardas y dos touchdowns, le valió la confianza del cuerpo técnico para competir por el lugar de mariscal de campo de respaldo junto con Heinicke.

“Es un tipo que es realmente diligente con su preparación”, dijo el coordinador ofensivo Greg Roman. “Definitivamente se dio bien … solo se gana confianza en esta liga en el campo, y debería tener confianza”.

La temporada pasada, Heinicke se desempeñó como el principal respaldo detrás de Justin Herbert, uniéndose a los Chargers de los Atlanta Falcons para una selección de séptima ronda, un movimiento concertado para agregar profundidad después de la competencia de mariscal de campo de respaldo medio del año pasado.

Aunque Heinicke, quien volvió a firmar en la temporada baja, parece tener una ventaja, Lance tendrá la oportunidad durante la pretemporada de demostrar que puede ser una copia de seguridad capaz. Los Chargers planean jugar a Heinicke durante las dos primeras series el domingo, su debut de pretemporada, antes de que Lance se haga cargo del resto del juego.

Keandre Lambert-Smith subiendo

El receptor de los Chargers, Keandre Lambert-Smith, atrapa un pase durante un juego de pretemporada contra los Detroit Lions el 31 de julio en Canton, Ohio. (Kirk Irwin / Associated Press)

A medida que se desarrolla el campamento de entrenamiento, los Chargers pueden haber desenterrado un diamante en bruto con la selección de quinta ronda Keandre Lambert-Smith, el 21º receptor abierto seleccionado en el draft.

Roman se entusiasmó con el tipo de cuerpo de Lambert-Smith, la velocidad, los movimientos suaves y el instinto para rastrear la pelota. Esos rasgos han llevado rápidamente a la química con Herbert, lo que resulta en más objetivos con cada práctica.

A pesar de dibujar solo dos objetivos en su debut de pretemporada, aprovechó al máximo ellos, transportando en una recepción de 28 yardas y convirtiendo una inclinación de 15 yardas en un touchdown.

“No es solo un tipo de pony de un solo truco, por el campo, realmente me ha impresionado”, dijo Roman. “Ha mejorado mucho con su ruta en funcionamiento. Todavía hay un largo camino por recorrer, pero está en esa trayectoria”.

El movimiento de Trey Pipkins III hacia el tackle derecho

Los Chargers Tackle Trey Pipkins III se alinearon para bloquear contra los Raiders de Las Vegas el 5 de enero. (Abbie Parr / Associated Press)

Con Joe Alt deslizándose en el punto de aparejo izquierdo, Pipkins se mueve hacia un papel inicial en el lado opuesto después de entrar en el campamento como un tackle columpio, preparándose para un escenario que nadie, incluido Pipkins, esperaba ver.

Harbaugh expresó su confianza en el veterano, que comenzó el primer partido de pretemporada en el tackle izquierdo y ahora cambiará al tackle derecho, diciendo: “Realmente es uno de nuestros mejores tipos”.

Durante su carrera, Pipkins ha registrado poco más de 3.000 instantáneas y ha comenzado 41 juegos en Tackle, un movimiento con el que se siente cómodo.

“Su mejor posición es el tackle, y ese movimiento se hizo antes de esta temporada baja”, agregó Harbaugh. “Tengo toda la confianza en el mundo en Trey”.

El impulso de Caleb Murphy

El apoyador de los Chargers, Caleb Murphy, corre después del balón durante un juego de pretemporada contra los Detroit Lions el jueves en Canton, Ohio. (Kirk Irwin / Associated Press)

Desde el inicio de esta pretemporada, la influencia de Murphy ha sido inmediata.

Un equipo especial que intentaba ganar instantáneas defensivas, Murphy corrió el campo en la primera jugada y forzó un balón suelto, estableciendo a los Chargers en posición de anotación. En defensa, mostró su habilidad de arranque de pases, terminando con tres tacleadas, incluida una para una pérdida.

En su segundo campamento de entrenamiento con el equipo, el ex agente libre no reclutado se está volviendo cómodo en el esquema defensivo, según el coordinador defensivo Jesse Minter.

Minter dice que la “Arrow está apuntando” para Murphy en una habitación competitiva que también cuenta con la selección de la cuarta ronda Kyle Kennard y el jugador de segundo año Tre’mon Morris-Brash, todos compitiendo por el lugar corredor de cuarto borde.

Batalla de Nikko Reed

El esquinero de los Chargers, Nikko Reed, devuelve una intercepción durante un juego de pretemporada contra los Detroit Lions el 31 de julio en Canton, Ohio. (Kirk Irwin / Associated Press)

Con los esquineros que regresan Tarheeb todavía, Cam Hart y Ja’sir Taylor, además de adiciones de agente libre Donte Jackson y Benjamin St-Juste, las probabilidades son escasas para que un novato no reclutado se divida en la rotación.

Pero Nikko Reed, el ex pato de Oregon que ha pasado de ser desconocido virtual a hacer jugadas de alta cobertura de alto impacto casi a diario, está tratando de superar las probabilidades. Su ejecución se ha traducido de la práctica a un juego de pretemporada, con una selección de cerca de 60 yardas la semana pasada.

“Definitivamente tiene una habilidad especial para hacer ese tipo de jugadas”, dijo Minter.

Minter ahora quiere ver si Reed puede “dar el siguiente paso” y ser ese jugador constantemente: “Hacer eso en la práctica, hacerlo en un par de juegos más”.