Marineros para honrar a Ichiro con estatua en T-Mobile Park en 2026

La inducción de Ichiro en el Salón de la Fama del Béisbol Nacional en Cooperstown se inmortaliza con la cuarta estatua que se instalará en T-Mobile Park.

Los Marineros anunciaron el sábado por la noche que una estatua de Ichiro en su postura icónica de bateo en el plato se dará a conocer en algún momento durante la temporada 2026. El anuncio fue parte de la ceremonia de jubilación de número de Ichiro antes del partido de los Marineros contra los Rays de Tampa Bay.

“En 2026, honraremos al bateador más prolífico que nuestro juego haya visto: el hombre que tiene el récord de todos los tiempos en una temporada; el hombre que tiene más éxitos globales que cualquier otro jugador en la historia del béisbol”, dijo el presidente de los Marinos, John Stanton, como parte de sus comentarios durante la ceremonia. “El próximo año, para celebrar su papel internacional trascendente en el béisbol y su liderazgo de los Marineros de Seattle, construiremos una estatua de Ichiro”.

Ichiro será la cuarta persona en recibir una estatua alrededor del estadio, los cuatro miembros del Salón de la Fama. La estatua en el vestíbulo del campo de Dave Niehaus fue primero, seguida de estatuas fuera del estadio de Ken Griffey Jr. y Edgar Martínez.

No se proporcionaron detalles sobre dónde se instalará la estatua de Ichiro o una fecha esperada para cuándo se presentará. Los Marineros ya han anunciado que Randy Johnson tendrá una ceremonia para honrar su tiempo con el club y retirarse al No. 51 en su honor, el mismo número que usó Ichiro durante su carrera con los M.