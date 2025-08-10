La ex estrella de Man Utd Brandon Williams se puso a regresar al fútbol después de 14 meses con la medicina reservada

La ex estrella del Manchester United, Brandon Williams, se acerca a una transferencia a un club de campeonato mientras oferta para reconstruir su carrera.

Williams, de 24 años, ha estado sin club durante más de un año después del vencimiento de su contrato en Old Trafford.

2 Brandon Williams firmará para Hull después de que el equipo del campeonato ganó la búsqueda del joven de 24 años Crédito: editorial de Shutterstock

2 Williams ha estado sin un club durante un año después de la terminación de su contrato de hombre. Crédito: Kenny Ramsay

Pero ahora está en línea para unirse a Hull después de que los Tigres ganaron la búsqueda del Mancunian en medio del interés de los rivales en el segundo nivel y en el extranjero, según el Correo diario.

Un juicio con el club despertó interés después de que su forma y actitud dejaron al personal clave impresionado.

Y el informe agrega que Williams ahora tiene una medicina reservada en el East Yorkshire Club la próxima semana.

El respaldo completo se rompió en United a la edad de 19 años y pasó a hacer 51 apariciones para el club en todas las competiciones.

Sin embargo, el graduado de Carrington pasó los últimos dos años de su contrato de United en préstamo en Norwich e Ipswich antes de ser liberado para poner fin a una asociación de 16 años con los Red Devils.

Fuera del campo también fue perseguido por los problemas personales, incluso que se descubrió que había estado conduciendo erráticamente en el A34 cuando estrelló su Audi A3 en un accidente de Horror de 99 mph.

Williams evitó la cárcel por el incidente de 2023, que había llegado después de que lo atraparon con un globo en la boca, luego de una declaración de culpabilidad a conducir y conducir peligrosos sin un seguro de terceros.

Se le entregó una sentencia de 14 meses, suspendida por dos años y prohibió conducir durante tres años en mayo de este año en Chester Crown Court.

Williams habló con franqueza sobre su carrera al aparecer en el podcast Fozcast de Ben Foster, revelando cómo había luchado por levantarse de la cama en algunos de sus “días oscuros”.

Agregó en la chat de abril: “Ahora me duele ver fútbol porque solo quiero estar allí, solo quiero jugar.

La estrella de la ex hombre UTD desempleada, Brandon Williams

“Extraño estar en un equipo, extraño estar en el entrenador, creo que es esa cosa donde a veces se vuelve demasiado para alguien”.

Williams, quien ha representado a Inglaterra en el nivel U20 y U21 continuó: “Tal vez necesitaba ese descanso, solo tome todo para reiniciar”.

Si se ve afectado por cualquiera de los problemas planteados en este artículo, llame a los samaritanos de forma gratuita al 116123.