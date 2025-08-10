El esfuerzo de 10k de Blake Snell resalta a los Dodgers Blowout of Blue Jays

Tomó hasta agosto, pero la brillante rotación inicial que los Dodgers imaginaron en el entrenamiento de primavera se están enfocando en una excursión a la vez, por cinco, incluso seis, diferentes lanzadores.

Prometiendo no volver a visitar la situación que sufrieron la última postemporada, cuando solo dos titulares verdaderos y un bullpen apilado de alguna manera parcharon suficientes entradas para ganar una Serie Mundial, los Dodgers agregaron dos veces ganador del premio Cy Young Blake Snell a una rotación que ya contaba con cuatro posibles ases y varios otros candidatos que surgieron lesiones o ascendiendo de las ligas menores.

Snell se quejó de la inflamación del hombro el 2 de abril después de su segundo inicio y se tomó su dulce tiempo recuperándose, cuatro meses, para ser precisos. Pero si su actuación contra los Toronto Blue Jays el sábado por la noche en el Dodger Stadium es una indicación justa, la espera valió la pena.

Snell ponchó a 10 en cinco entradas sin puntaje de un 9-1 Victoria de los DodgersEstando a la altura del apodo de “Snellzilla” que le robó a su hermano mayor como un niño descarado de 11 años y todavía usa como su Mango de Instagram.

En dos aperturas desde que salieron de la lista lesionada, el zurdo en el primer año de un contrato de cinco años y $ 182 millones tiene 18 ponches en 10 entradas. Y él cree que lo mejor está por venir.

“Hay algunas cosas que quiero hacer en mi próximo inicio que me entusiasme”, dijo Snell. “Yo todavía [have] Mucho trabajo por hacer. Puedo ser mejor. Estoy tratando de encontrar un ritmo, tratando de resolverlo. Fue solo mi segundo comienzo “.

Obtuvo el apoyo de la ofensiva de los Dodgers, que fue alimentado por la pelota larga temprano. Max Muncy Belted un jonrón de dos carreras y de campo opuesto en la cuarta entrada y Shohei ohtani Absolutamente aplastó su 40ª bola larga de la temporada 417 pies hasta el centro muerto en el quinto. Marcó la cuarta vez en las últimas cinco temporadas que Ohtani ha golpeado al menos 40 jonrones.

La estrella de los Dodgers, Shohei Ohtani, golpea su 40º jonrón de la temporada el sábado contra los Azulejos. (Gina Ferazzi / Los Angeles Times)

Un rally de seis carreras una entrada más tarde guardó el juego. Dos bateadores y dos caminatas pusieron la mesa, y Dalton Rushing y Mookie Betts entregaron singles de dos carreras sin ninguno. Andy Pages condujo en los últimos dos con un doble de dos outs, su segundo éxito de la entrada.

La victoria fue la segunda seguida contra Toronto (68-50), que permanece en primer lugar en la Liga Americana East. La serie concluye el domingo con otro titular formidable – Tyler Glasnow -Tomando el montículo para los Dodgers (68-49).

Glasnow tomó un camino similar si menos pronunciado que Snell esta temporada, subió a la lista de lesionados antes de finales de abril y no regresó hasta el 9 de julio. Ha cedido solo una carrera en cuatro de sus cinco aperturas desde que regresó y recientemente fue siete entradas fuertes contra los Cardenales de San Luis.

Está claro que Snell y Glasnow están saludables, sus brazos tan frescos y viven como se esperaría que salga del entrenamiento de primavera. Lo mismo es cierto para Ohtani y Clayton Kershawdos futuros miembros del Salón de la Fama cuyas recuperaciones de lesiones también fueron metódicas y sin prisas. Ambos están lanzando bien.

Y así es Yoshinobu Yamamotoel único abridor cuya salud no le ha costado tiempo libre. Ha realizado 22 aperturas, yendo 10-7 con un promedio de 2.51 carreras ganadas y lidera a titulares de la Liga Nacional con ocho salidas sin goles.

“Así es como esperábamos que se desarrollara hasta todas las noches, ves lo probable [starting pitchers] y tener la oportunidad de prevenir las carreras “, ayuda al gerente de los Dodgers Dave Roberts.” Y miras la alineación y ves que tienes la oportunidad de anotar carreras. Entonces vas a jugar “.

Los Dodgers emplean a un sexto titular para dar a Ohtani y Yamamoto de cinco a siete días libres entre aperturas. El trabajo perteneció a Dustin May hasta que fue cambiado a los Medias Rojas en la fecha límite, creando una oportunidad para Emmet Sheehanque fue impresionante en más de 60 entradas como novato en 2023, pero tuvo una cirugía de Tommy John en mayo de 2024.

Max Muncy, a la derecha, celebra con Freddie Freeman después de golpear un jonrón de dos carreras en la cuarta entrada el sábado. (Gina Ferazzi / Los Angeles Times)

Sheehan ha lanzado bien, publicando una efectividad de 3.00 en 30 entradas, dando a los Dodgers un lujo que no han disfrutado en la memoria reciente: trotar a un lanzador titular todas las noches que puede evitar carreras en las entradas intermedias.

“Estoy bastante contento”, dijo Roberts. “Miras a los entrantes y el próximo tipo intentará superar al próximo tipo y así es como construyes impulso”.

Eso deja al bullpen para terminar el trabajo, y las lesiones y la inconsistencia continúan acumulando el cuerpo de ayuda. Roberts dijo que la ayuda está en camino, con varios relevistas clave en la reparación. Si regresan tan efectivos como los titulares, el lanzamiento podría ser una fuerza de los Dodgers que ingresa a la postemporada.

“Honestamente, en este momento, ver a todos, es mucho mejor de lo que pensé que íbamos a ser”, dijo Snell. “Este personal está apilado”.