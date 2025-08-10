Cuatro comida para llevar de la primera mitad del campamento de otoño de UW Football

El sol ya se había puesto cuando el entrenador Jedd Fisch tuvo la oportunidad de hablar.

Su equipo está a la mitad del campamento de otoño. En tres semanas, UW abrirá su temporada de fútbol universitario 2025 bajo las luces en el estadio Husky contra Colorado State.

“Pensé que había algo de buena cita esta noche”, dijo Fisch, “tal como esperaría en un scrimmage como este”.

La novena práctica de Washington del campamento de otoño consistió en un prolongado scrimmage de 11 contra 11 el sábado en el estadio Husky bajo el sol fijo. Los Huskies completaron 22 unidades totales, por un total de alrededor de 120 jugadas totales e hicieron un extenso trabajo de equipos especiales.

Aquí hay cuatro conclusiones de la primera mitad del campamento de otoño de 2025 de Washington:

1. La línea ofensiva se establece

Durante la primera mitad del campamento de otoño, la mejor línea ofensiva de Washington ha sido consistente.

El Carver Willis de Kansas State de sexto año está arraigado con el tackle izquierdo después de jugar casi exclusivamente a la derecha para los Wildcats. A Willis se unió al centro junior Landen Hatchett, el guardia derecho de sexto año Geirean Hatchett, quien regresó a Washington después de una temporada en Oklahoma, y el tackle derecho junior Drew Azzopardi, quien comenzó los 13 juegos para los Huskies en 2024 después de transferirse del estado de San Diego, pero luchó con la transición de Mountain West a los Big Ten.

Entre los tacleadas de FBS que jugaron al menos 512 fotos en 2024, el grado de bloqueo de carrera 51.9 de Azzopardi de Pro Football Focus ocupó el número 224 de los 248 jugadores totales. Su calificación 45.9 de bloqueo de pases de PFF ocupó el número 222 según PFF.

“Hablamos de eso cuando pasamos por nuestros recortes de auto-cando de postemporada en el mes de enero”, dijo el entrenador de la línea ofensiva Michael Switzer. “No fue una reunión muy divertida. Y no fue muy emocionante para Drew. Pero Drew realmente lo tomó en serio y entendió que necesitaba mejorar muchas cosas”.

Switzer dijo que la flexibilidad de Azzopardi, el posicionamiento del cuerpo y la inteligencia del fútbol han aumentado drásticamente durante la temporada baja, y el entrenador de la línea ofensiva dijo que cree que el tackle derecho de 6 pies y 315 libras se ha puesto en posición para un rebote. Azzopardi también tuvo uno de los bloqueos más destacados del campamento de otoño, subiendo al segundo nivel y arrastrando a la defensiva de segundo año Leroy Bryant para despejar el camino para una carrera de touchdown de Jonah Coleman de 18 yardas.

Left Guard es el único lugar en la línea ofensiva con cualquier pregunta sobre quién comenzará. El estudiante de primer año de la camiseta roja, Paki Finau, que comenzó la pérdida de 35-34 de UW ante Louisville en el Sun Bowl, se ha ganado la mayoría de las repeticiones con el grupo superior. Finau, un antiguo prospecto de cuatro estrellas de 6-5 y 310 libras, obtuvo la calificación más alta de bloqueo de carrera de cualquier liniero ofensivo de UW de PFF durante el Sun Bowl, pero permitió tres presiones, dos apuros y un saco en protección de pases.

La competencia enfrentada de Finau de John Mills, un verdadero estudiante de primer año de 6-6 y 320 libras de San Francisco que ha tomado más instantáneas con la mejor línea ofensiva a medida que el campamento de otoño ha continuado. Fisch nunca ha rehuido interpretar a los verdaderos linieros ofensivos de primer año, en guardia, específicamente.

Fisch también tuvo la oportunidad de ver a Mills y Finau jugar juntos durante el scrimmage del sábado después de que Geirean Hatchett cayó con una aparente lesión en la rodilla derecha. Si bien Fisch dijo que esperaba que el guardia derecho de sexto año estuviera sano, principalmente dio instantáneas de guardia derecho a Finau y permitió a Mills más tiempo en la guardia izquierda con el grupo superior después de la lesión de Geirean Hatchett.

2. La batalla de receptor ancho permanece abierta

Después de la tercera práctica de Washington, el coordinador ofensivo de primer año, Jimmie Dougherty, nombró a los receptor abierto como la posición de la posición que más lo intrigó.

“Hay mucho talento en esa habitación”, dijo Dougherty el 1 de agosto. “¿La profundidad es.

Los Huskies tienen un grupo de receptor ancho en la segunda temporada de Fisch. Hablando el día antes de que comenzara el campamento de otoño, el entrenador de la UW dijo que esperaba establecerse en una rotación de cuatro jugadores una vez que comience la temporada.

Una de esas posiciones ya ha sido reclamada por el joven Denzel Boston, quien acumuló 63 atrapadas para 834 yardas y nueve touchdowns en 2024.

Hay varios candidatos para los puntos finales en la rotación de Fisch. El entrenador de la UW nombró al estudiante de segundo año Rashid Williams como una opción potencial después de que se desempeñó bien durante las prácticas de primavera. Junior Kevin Green Jr., el estudiante de segundo año Audric Harris y el senior Omari Evans, una transferencia de Penn State, también están en la competencia.

Harris atrapó tres pases el sábado para 31 yardas y un touchdown. Evans agregó cuatro atrapadas para 33 yardas y un puntaje, mientras que Green tuvo una captura para 14 yardas. Rashid Williams se tambaleó en seis atrapadas para 55 yardas.

Luego, ahí están los comodines. Los estudiantes de primer año Raiden Vines Bright, Chris Lawson y Dezmen Roebuck también han causado grandes impresiones, especialmente con Boston Limited durante las primeras ocho prácticas a medida que continúa recuperándose de una cirugía de limpieza fuera de temporada.

Roebuck tuvo cinco atrapadas para 28 yardas y atrajo la interferencia de pase defensivo en el senior Tacario Davis en una situación de tercera y larga. Lawson agregó cuatro recepciones para 38 yardas. Roebuck y Rashid Williams lideraron al equipo con ocho objetivos totales el sábado. Evans y Lawson tenían cada uno siete.

Fisch, Dougherty y el entrenador de receptores abiertos Kevin Cummings han girado continuamente qué receptores anchos obtienen instantáneas con la ofensiva superior durante el campamento de otoño. Rashid Williams y Vines Bright, que juegan principalmente en el papel de Boston, obtuvieron la carrera más consistente con el grupo superior, mientras que Green, Evans y Harris han pasado tiempo con la ofensiva superior en el receptor de tragamonedas.

Sin embargo, Vines-Bright ha perdido la mayoría de las últimas dos prácticas, mientras que Lawson finalmente regresó de una lesión el viernes después de estar limitado para las primeras siete prácticas. Roebuck, un receptor de 5-11 y 175 libras, ha sido el mayor benefactor de las lesiones, incluso recibiendo algunas instantáneas con la ofensiva superior como receptor externo. Ha sido la mayor sorpresa del campamento de otoño, y Fisch dijo que Roebuck es uno de los varios estudiantes de primer año que no pueden no caminar este año.

“Estoy emocionado por cierto (Roebuck) está jugando”, dijo Fisch el 4 de agosto. “Dez atrapa la pelota maravillosamente. Solo tenemos que recordarle que en el fútbol universitario, es un juego físico”.

3. Demond Williams Jr. al timón

En su primer campamento de otoño como el titular indiscutible del equipo, Demond Williams Jr. ha jugado una marca controlada de fútbol.

Si bien se ha permitido a los mariscales de campo más jóvenes lanzar tiros profundos en sus repeticiones limitadas, Williams ha operado principalmente en las distancias medias y cortas como pasador. También se compromete a quedarse en el bolsillo por más tiempo, en lugar de tratar de luchar.

Dougherty dijo que la confianza de Williams en el sistema ha sido evidente al principio del campamento, y Fisch agregó que ha visto la madurez de fútbol del estudiante de segundo año mejorar ahora que tiene una temporada en su haber.

Williams terminó el scrimmage del sábado 19 por 32 pases para 201 yardas aéreas y cuatro touchdowns. Evans era su objetivo favorito de la zona de anotación, transportando en dos puntajes: un pase de diapositiva de acción de juego de 4 yardas y una excavación de 25 yardas en el medio. Harris y Coleman atraparon touchdowns de 14 yardas de Williams, quienes también agregaron 19 yardas por tierra total en tres intentos.

“Realmente ha crecido desde el juego de tazón”, dijo Fisch el sábado. “Había un método para ponerlo en 10 jugadas en cada juego. Fue para tratar de ayudar ahora. Para prepararlo por ahora. Para prepararlo para ser quien creemos que es. Y con eso, queríamos darle esta oportunidad de sentirse cómodo”.

4. Un nuevo retador en Nickel

Al ingresar al campamento de otoño, la competencia en Nickel parecía estrictamente entre dos jugadores: Dyson McCutcheon de quinto año y estudiante de primer año Rahshawn Clark.

McCutcheon, un defensivo de 5-11 y 182 libras del imperio interior del sur de California, estaba saliendo de su mejor temporada como Husky. Hizo 14 tacleadas y defendió dos pases mientras jugaba en 12 juegos durante la temporada 2024. McCutcheon entregó solo seis atrapadas en 13 objetivos para 56 yardas y solo se perdió un tackle en 2024 según PFF.

Clark pareció emerger como el principal retador de McCutcheon durante la primavera. El defensivo de 6 pies y 195 libras de Garfield High lideró al equipo en prácticas de intercepciones, y Fisch lo llamó uno de los MVP de la primavera.

Pero otro jugador se ha convertido en el favorito para comenzar en Nickel. Bryant, un defensivo de segundo año de 6 pies y 185 libras de Fairfield, California, ha sido el primer níquel en el campo desde que se mudó a la posición unos días en el campamento de otoño.

Bryant todavía está aprendiendo el puesto. Fisch dijo que Nickel tiene responsabilidades significativamente diferentes en la defensa de carrera que los esquineros externos, donde Bryant ha jugado exclusivamente antes del campamento de otoño, y tiene que saber cómo operar en el espacio de manera diferente.

Pero generalmente ha tenido un buen desempeño a pesar de aprender la posición sobre la marcha. Bryant explotó una pantalla de receptor ancho a Evans para una pérdida de 1 yarda durante el scrimmage del sábado, y pudo haber arrancado la pelota para un balón suelto, aunque la jugada estaba muerta. Fisch nombró a Bryant, junto con los esquineros senior Davis y Efesios Prysock como algunos de los destacados del scrimmage del sábado.

“Pensé que los tres tipos aparecieron y tuvieron un buen día”, dijo Fisch.