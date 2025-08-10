Alan Shearer predice la mesa final de la Premier League 2025/26 con Man Utd muy mejorado después de £ 207 millones de ondas de transferencia

Alan Shearer sabe una o dos cosas sobre cómo ganar la Premier League, y predijo qué equipo cree que tendrá en sus manos el trofeo esta temporada.

Shearer, de 54 años, es el máximo anotador de todos los tiempos de la liga y se convirtió en un campeón de la Premier League con Blackburn en 1994, ahora ha usado esa experiencia para tener una grieta en lo que los fanáticos pueden esperar este término.

6 Alan Shearer ha predicho cómo cree que la mesa de la Premier League se verá la próxima temporada Crédito: Getty

6 Liverpool está buscando retener el trofeo después de brizar al éxito el último término Crédito: Getty

Hablando con BetfairShearer ha predicho dónde terminará cada club prem Prem en la mesa, arrojando algunas sorpresas en el camino.

La leyenda de Inglaterra reconoce que el Liverpool mantendrá su corona como campeones después de su gran verano.

Los Rojos navegaron hasta el título la temporada pasada y después de traer a personajes como Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Jeremie Frimpong y Milos Kerkez, Shearer los ha respaldado para hacer lo mismo nuevamente.

Es una mala noticia para el Arsenal, ya que Shearer reconoce que extenderán un récord no deseado al convertirse en el primer equipo prem Prem en registrar cuatro acabados consecutivos en el segundo lugar, a pesar de la firma de Viktor Gyokeres.

No hay sorpresas para el resto de los cinco primeros, con Shearer respaldando una repetición de la temporada pasada con Man City en tercer lugar, Chelsea tomó cuarto y su amado Newcastle arrebatando el quinto lugar mientras equilibran el fútbol de la Liga de Campeones con la Premier League.

La primera gran sorpresa viene con la predicción del delantero de que el Manchester United disparará algunos Nueve lugares Después de su negocio de verano.

Shearer ha conseguido que el United termine en el sexto lugar después de que sus sombríos esfuerzos el último término los vio terminar en el puesto 15.

El 63 veces internacional de Inglaterra claramente piensa que el equipo de Ruben Amorim será un equipo transformado después de salpicar £ 207 millones en un ataque nuevo.

6 Shearer ha inclinado al Arsenal para no tener éxito una vez más Crédito: The Times

6 Man Utd ha sido respaldado para mejorar enormemente después de gastar £ 207 millones en Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko y Matheus Cunha Crédito: Getty

Las llegadas de Benjamin Sesko, Matheus Cunha y Bryan Mbeumo son suficientes para hacer que Shearer piense que United volverá al fútbol europeo.

Él cree que Tottenham también mejorará enormemente, lo que sugiere que subirán al octavo después de terminar 17º la temporada pasada bajo la guía de Thomas Frank.

Aunque la noticia de la ausencia a largo plazo de James Maddison a través de una lesión de LCA podría dañar sus posibilidades.

Abajo, hacia el fondo de la mesa, Shearer ha cubierto sus apuestas en Brentford evitando por poco la caída con un puesto 17 después de un gran verano de cambio en el G-Tech.

Las abejas perdieron al gerente Frank ante Tottenham, el hombre estrella Mbeumo a Man Utd y el Capitán Christian Norgaard ante el Arsenal.

El nuevo jefe Keith Andrews nunca ha logrado antes y las cosas podrían empeorar aún más para Brentford con Yoane Wissa aún presionando para una salida antes de que la ventana se apague.

Afortunadamente para el lado de Andrews, Shearer cree que los tres lados promocionados son demasiado débiles para sobrevivir, prediciendo que todos vuelven directamente al campeonato.

El partido del día Pundit ha predicho a Leeds para terminar 18º, Sunderland 19 y Burnley para apuntalar el resto de la mesa en el último lugar.

La Premier League regresará en menos de una semana después de un largo verano de anticipación.

El anfitrión del Liverpool Bournemouth en Anfield el viernes para elevar el telón de la nueva campaña.

6 El gerente de Brentford, Keith Andrews, tiene una tarea alta para mantener las abejas a flote Crédito: Getty