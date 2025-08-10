Home Deportes El ranking de fútbol de la escuela secundaria superior de la pretemporada...

El ranking de fútbol de la escuela secundaria superior de la pretemporada del Times

Enrique Salazar
El ranking de fútbol de la escuela secundaria superior de la pretemporada del Times


Los 25 mejores clasificaciones de fútbol de la escuela secundaria de la pretemporada del Times:

1. Mater Dei: Es muy posible que los monarcas puedan volver a ser invictos con su excepcional grupo receptor, líneas fuertes y el mejor jugador de dos vías Tomuhini Topui, un compromiso de la USC.

2. St. John Bosco: La experiencia en la defensa y la mejora del estudiante de segundo año QB Koa Malau’ulu será clave para que los Bravos se rompan y terminen en la cima.

3. Naranja Lutheran: Las fuertes líneas ofensivas y defensivas ayudarán a los lanceros a superar la inexperiencia en el quarterback.

4. Sierra Canyon: La defensa de Trailblazers será la mejor en el sur de California, dirigida por una profundidad impresionante en la línea y en la secundaria.

5. Corona Centennial: El entrenador Matt Logan ha programado tres oponentes consecutivos de la Trinity League en un intento de preparar al equipo para los playoffs de la División 1.

6. Misión Viejo: QB Luke Fahey, un compromiso del estado de Ohio, es el verdadero negocio y tendrá muchas armas para ayudar a los diablo a tener éxito.

7. Santa Margarita: Con buenos entrenadores, un juego de línea mejorado y un Trent Mosley saludable, los Eagles son capaces de dar un gran salto.

8. Gardena Serra: Es un desafío anual para que los Cavaliers se mantengan lo suficientemente saludables como para su inmenso talento para superar un horario de 14 juegos.

9. Servite: La línea ofensiva es sobresaliente, lo que ayudará a los Frailes a mantenerse competitivos en la dura Trinity League.

10. Newbury Park: El QB Brady Smigiel debe ganar química con un nuevo grupo de receptores, pero el talento está ahí para que los Panthers tengan otra gran temporada.

11. Catedral: Los Phantoms están listos para ascender a la prominencia detrás del mariscal de campo Jaden Jefferson.

12. JSERRA: El nuevo mariscal de campo Koa Smith-Mayall es mejor de lo que la gente piensa, y hay jugadores jóvenes listos para dar un paso adelante.

13. Vista Murrieta: El entrenador Casey Candaele confía en el mariscal de campo Bryson Beavers, un compromiso de Oregon.

14. Yorba Linda: El entrenador Jeff Bailey sigue siendo subestimado, pero los Mustangs siguen produciendo grandes victorias.

15. Edison: El mariscal de campo junior Sam Thomson recibió mucha experiencia en playoffs durante el campeonato estatal.

16. San Juan Hills: Una fuerte actuación de verano mostró que los jugadores de la posición de habilidad están listos, liderados por el mariscal de campo Timmy Herr.

17. Oaks Christian: Hay talento en toda la alineación, incluido el veloz corredor Deshonne Redeaux, que intentará mantenerse saludable.

18. Inglewood: Después de llegar a los playoffs de la División 1 la temporada pasada, los Sentinels siguen siendo los favoritos para ganar la Liga Tough Bay.

19. Chaparral: El mariscal de campo Dane Weber continúa progresando, haciendo que su equipo sea muy peligroso.

20. Corona del Mar: Los Sea Kings tienen retornados en posiciones clave, lo que los convierte en un posible contendiente del título de la Liga Bravo.

21. Damien: El mariscal de campo Isaiah Arriaza pasó por casi 3.000 yardas como junior, lo que permite que los espartanos se construyan a su alrededor.

22. Palos Verdes: Los campeones estatales defensores tienen el QB Junior Ryan Rakowski, CB Jalen Flowers y DB Cameron Hughes por un horario desafiante.

23. Downey: El mariscal de campo Oscar Ríos, un compromiso de Arizona, puede pasar, correr y liderar.

24. Sherman Oaks Notre Dame: Transfer QB Wyatt Brown se combinará con WR Luc Weaver para proporcionar a los Caballeros una explosividad ofensiva.

25. Oxnard Pacifica: Juniors Isaiah Phelps y Alijah Royster mostraron que los estudiantes de segundo año están listos para convertirse en estrellas.

Otros para ver: Los Alamitos, Long Beach Poly, Leuzinger, Long Beach Millikan, Tustin, Valencia, San Clemente.



