El ranking de fútbol de la escuela secundaria superior de la pretemporada del Times

Los 25 mejores clasificaciones de fútbol de la escuela secundaria de la pretemporada del Times:

1. Mater Dei: Es muy posible que los monarcas puedan volver a ser invictos con su excepcional grupo receptor, líneas fuertes y el mejor jugador de dos vías Tomuhini Topui, un compromiso de la USC.

2. St. John Bosco: La experiencia en la defensa y la mejora del estudiante de segundo año QB Koa Malau’ulu será clave para que los Bravos se rompan y terminen en la cima.

3. Naranja Lutheran: Las fuertes líneas ofensivas y defensivas ayudarán a los lanceros a superar la inexperiencia en el quarterback.

4. Sierra Canyon: La defensa de Trailblazers será la mejor en el sur de California, dirigida por una profundidad impresionante en la línea y en la secundaria.

5. Corona Centennial: El entrenador Matt Logan ha programado tres oponentes consecutivos de la Trinity League en un intento de preparar al equipo para los playoffs de la División 1.

6. Misión Viejo: QB Luke Fahey, un compromiso del estado de Ohio, es el verdadero negocio y tendrá muchas armas para ayudar a los diablo a tener éxito.

7. Santa Margarita: Con buenos entrenadores, un juego de línea mejorado y un Trent Mosley saludable, los Eagles son capaces de dar un gran salto.

8. Gardena Serra: Es un desafío anual para que los Cavaliers se mantengan lo suficientemente saludables como para su inmenso talento para superar un horario de 14 juegos.

9. Servite: La línea ofensiva es sobresaliente, lo que ayudará a los Frailes a mantenerse competitivos en la dura Trinity League.

10. Newbury Park: El QB Brady Smigiel debe ganar química con un nuevo grupo de receptores, pero el talento está ahí para que los Panthers tengan otra gran temporada.

11. Catedral: Los Phantoms están listos para ascender a la prominencia detrás del mariscal de campo Jaden Jefferson.

12. JSERRA: El nuevo mariscal de campo Koa Smith-Mayall es mejor de lo que la gente piensa, y hay jugadores jóvenes listos para dar un paso adelante.

13. Vista Murrieta: El entrenador Casey Candaele confía en el mariscal de campo Bryson Beavers, un compromiso de Oregon.

14. Yorba Linda: El entrenador Jeff Bailey sigue siendo subestimado, pero los Mustangs siguen produciendo grandes victorias.

15. Edison: El mariscal de campo junior Sam Thomson recibió mucha experiencia en playoffs durante el campeonato estatal.

16. San Juan Hills: Una fuerte actuación de verano mostró que los jugadores de la posición de habilidad están listos, liderados por el mariscal de campo Timmy Herr.

17. Oaks Christian: Hay talento en toda la alineación, incluido el veloz corredor Deshonne Redeaux, que intentará mantenerse saludable.

18. Inglewood: Después de llegar a los playoffs de la División 1 la temporada pasada, los Sentinels siguen siendo los favoritos para ganar la Liga Tough Bay.

19. Chaparral: El mariscal de campo Dane Weber continúa progresando, haciendo que su equipo sea muy peligroso.

20. Corona del Mar: Los Sea Kings tienen retornados en posiciones clave, lo que los convierte en un posible contendiente del título de la Liga Bravo.

21. Damien: El mariscal de campo Isaiah Arriaza pasó por casi 3.000 yardas como junior, lo que permite que los espartanos se construyan a su alrededor.

22. Palos Verdes: Los campeones estatales defensores tienen el QB Junior Ryan Rakowski, CB Jalen Flowers y DB Cameron Hughes por un horario desafiante.

23. Downey: El mariscal de campo Oscar Ríos, un compromiso de Arizona, puede pasar, correr y liderar.

24. Sherman Oaks Notre Dame: Transfer QB Wyatt Brown se combinará con WR Luc Weaver para proporcionar a los Caballeros una explosividad ofensiva.

25. Oxnard Pacifica: Juniors Isaiah Phelps y Alijah Royster mostraron que los estudiantes de segundo año están listos para convertirse en estrellas.

Otros para ver: Los Alamitos, Long Beach Poly, Leuzinger, Long Beach Millikan, Tustin, Valencia, San Clemente.