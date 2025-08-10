Julio Rodríguez Homers de los Marineros dos veces, Cal Raleigh Clubs No. 44 en victoria sobre los rayos

La hierba que rodeaba el montículo estaba llena de íconos de los marineros antes de que se lanzara un solo lanzamiento. Los jugadores que pasan por una palabra o apodo singular. Júnior. Felix. La gran unidad. Hueso. Edgar.

Y cuando todos terminaron de fisiar otro ícono de un nombre como parte del número de jubilación para Ichiro, los dos jugadores en la lista actual con mayor probabilidad de unirse algún día a ese Panteón de Excelencia de Marineros, se sumaron a lo que ya era una memorable noche de agosto en T-Mobile Park.

Cal Raleigh y Julio Rodríguez May algún día se encuentran sentados en ese mismo medio círculo alrededor del montículo que se honra a alguien más. O tal vez es uno de ellos. Así que parecía apropiado en esta noche que serían los que tomarían el centro de atención en el campo.

Rodríguez jonronó en sus dos primeras apariciones en el plato y Raleigh agregó a su ventaja de las grandes ligas con sus 44th Homer levantó a los Marineros a una victoria por 7-4 sobre los Rays de Tampa Bay el sábado por la noche antes de una multitud vendida de 45,249.

“Fue perfecto. Definitivamente antes del juego en mi cabeza pensé ‘Tenemos que obtener esto (ganar) para Ichi'”, dijo Rodríguez. “Fue una noche muy especial. Definitivamente tenemos que salir con una explosión y poder ir así, la energía al comienzo del juego fue inigualable. El jonrón de Cal también. Definitivamente fue una noche increíble”.

Los M mejoraron a 8-1 en su granja de 10 juegos con la posibilidad de un segundo barrido consecutivo en el final del domingo contra los Rays. Ganaron su sexto consecutivo para que coincidan con un alto y lo más importante continuaron recortando el déficit detrás de Houston en el West AL.

Los M entrarán en el domingo medio juego de los Astros y con algo de ayuda de los Yankees podrían salir de la ciudad para un viaje por carretera de nueve juegos en primer lugar el domingo por la noche.

“Simplemente muestra la calidad de nuestro equipo, que podemos vencerlo de muchas maneras diferentes y tenemos los medios para hacerlo”, dijo Rodríguez. “Al final del día, eso es todo lo que importa”.

Después de ver la jubilación número de Ichiro desde el paso superior del banquillo con una gran sonrisa, Rodríguez marcó la pauta inmediatamente. Llevó a Joe Boyle, que llevó a Joe Boyle de Tampa Bay, al jardín central con un disparo de 436 pies y dos carreras, solo tres bateadores en la parte inferior de la primera entrada, girando alrededor de una bola rápida de 99.3 mph que quedaba en el medio del plato.

Raleigh hizo casi las mismas dos entradas después.

Un día después de golpear un jonrón de tres carreras ganador del juego en la octava entrada, Raleigh siguió con otro tiro de tres carreras, esta vez en el bullpen de los Marineros en el jardín izquierdo y atrapado en el sombrero del bullpen Catcher Fleming Báez. Su 44th Homero de esta temporada mágica llegó en una bola rápida de 99.6 mph de Boyle, el lanzamiento más rápido que Raleigh ha jonado en su carrera.

“Eso es muy bueno golpear cuando puedes conducir una pelota de otra manera”, dijo el gerente de M, Dan Wilson. “Tienes que hacer muchas cosas bien con tu swing, y fue un gran AB, un gran swing y un gran resultado para nosotros”.

Raleigh apenas tuvo la oportunidad de celebrar el tridente de jonrones de M y no había llegado al otro extremo del refugio para celebrar antes de que Rodríguez redujera las bases por segunda vez. La unidad de línea tuvo un tiempo de colgar de tres segundos y alcanzó un vértice de solo 39 pies, pero después de ser ampollado a una velocidad de salida de 113.4 mph no necesitaba mucha altura para despejar la cerca del campo izquierdo.

Fue el segundo juego de varios homeros de la temporada para Rodríguez y sexto en su carrera.

Desde el 11 de julio, cuando Rodríguez comenzó un aluvión de jonrón de tres días en Detroit, ningún jugador en el béisbol ha golpeado a más jonrones. Solo Kyle Schwarber de Filadelfia ha emparejado a Rodríguez con 12 jonrones durante ese lapso, ya que la tan esperada ola de calor de verano del jardinero central de M parece haber llegado.

En los 25 juegos durante ese lapso, Rodríguez tiene una línea de corte de .286/.330/.667/.997. Si bien su promedio general de bateo para la temporada solo ha subido ligeramente durante el tramo, su OPS aumenta más de 60 puntos.

“Cuando encuentra el barril, es un cohete en alguna parte”, dijo Wilson.

Cole Young anotó en un lanzamiento salvaje en el sexto después de una excelente base de Baserunning de primera a tercera en el brote de Randy Arazarena al jardín central que cayó, y las M tuvieron un trabajo productivo en el plato desde gran parte de la alineación.

Young caminó cuatro veces. JP Crawford tuvo una apariencia de placa de 17 lanzamientos que terminó en un lindout suave, pero coincidió con la aparición de placa más larga en la historia de M que dató de 1988. Josh Naylor se duplicó dos veces a su regreso a la alineación después de sentarse un día debido a un dolor de hombro.

Teniendo en cuenta el ruido hecho en el plato, Logan Evans estaba a punto de producir una de sus mejores actuaciones desde que se unió a la rotación a mediados de junio antes de que Junior Caminero golpeó en la sexta entrada.

Evans fue levantado con uno en el sexto después de caminar a Yandy Díaz y entregar un sencillo a Josh Lowe. Caleb Ferguson fue traído para enfrentar al joven Slugger y estaba adelante en el Conde 0-2.

Una bola rápida elevada en medio del plato no era donde Ferguson quería que su lanzamiento 0-2 y Caminero lo depositó a 419 pies hasta el jardín central para sus 32Dakota del Norte homero.

El jonrón puso un amortiguador en la línea de estadísticas final de Evans, ya que fue etiquetado para tres carreras ganadas, caminó tres y ponchó a cuatro. Pero fuera del jonrón solitario de Brandon Lowe en la primera entrada, Evans hizo lo que las M necesitaban, lanzando al sexto.

Cuando Evans salió del montículo, se tomó un momento para disfrutar completamente del entorno donde tuvo la oportunidad de lanzar esta noche donde se honró un ícono de la franquicia ante una multitud vendida.

Un momento genial para un novato.

“Es una de las cosas más geniales que he hecho”, dijo Evans. “Tengo que decirle felicitaciones antes de salir en la primera entrada, y él me deseó suerte. Y yo pensé: ‘Guau, es Ichiro allí y esta es su noche’. Así que quería honrarlo y honrar a toda la organización y la ciudad “.

Puntaje