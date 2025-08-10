Arabia Saudita Snooker Masters 2025 Resultados en vivo: Ronnie O’Sullivan y Judd Trump esperan cuando sale Szubarczyk de 14 años

‘Todavía obtengo el síndrome de impostor’ – Surety

La estrella de snooker Zak Sourety reveló que todavía sufre de síndrome de impostores a pesar de su creciente éxito en el deporte.

Surety, de 33 años, ha llegado a los titulares desde su carrera de semifinales en el World Open en febrero antes de vencer a Antoni Kowalski, Jack Lisowski y Ricky Walden en su debut en el crisol en abril.

El Essex Cueman ha recorrido un largo camino de ver el Campeonato Mundial de Snooker en casa en sus pantalones, como reveló anteriormente hace cuatro meses.

Pero a pesar de todas sus victorias recientes, la estrella de Basildon todavía lucha con la ansiedad y los pensamientos intrusivos, a pesar de que ha demostrado que pertenece a la misma categoría que el mejor.

Seguro contado Metro: “Todavía obtengo el síndrome de impostor en todo lo que hago. Me siento allí por la noche y pienso: ‘¿Realmente voy a hacer eso mañana?’

“Por ejemplo, conducir aquí [to the Championship League] ¿Y me he enviado un mensaje de texto a Neil Robertson preguntándome si me apetece un par de juegos la próxima semana?

“Su nombre aparece en mi teléfono. Estoy pensando: ‘¿Estás seguro de que tienes el número correcto?’

“Siento que todavía estoy … el síndrome de impostor todavía está allí todos los días, pero siento que soy más un jugador.

“Voy al club por la mañana, sé lo que estoy haciendo y estoy más feliz de la mesa.

“Eso es lo más importante, lejos de la mesa, porque había momentos en que ya no quería jugar.

“Pero ahora con mi novia, nos reímos por la noche, creo que nos reímos mucho más frío”.