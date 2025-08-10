Mariscal de campo de la UCLA Nico iamaleava deslumbra en el campamento de entrenamiento

Es posible que sea posible mantener a Nico Iamaleava en secreto, las sesiones de visualización de medios en el campamento de entrenamiento de fútbol de UCLA más corta que la vida útil de una burbuja de jabón, han surgido varias tendencias.

La transferencia de Tennessee, sin duda, tiene un brazo fuerte. Cada pase se lanza con propósito y generalmente en el objetivo.

El Wiry de 6 pies 6 pulgadas y 215 libras de estudiante de segundo año tiene un lanzamiento rápido. Cuando enfrentó una gran presión durante el único período de equipo abierto a los periodistas el sábado por la tarde, Iamaleaava completó de manera inteligente y rápidamente un pase corto cuando no había mejores opciones disponibles.

El chico puede improvisar. Escaneando la defensa para una debilidad, Iamaleava corrió por el medio para un touchdown, tomando la decisión correcta sobre lo que parecía ser una jugada de opción de pase de ejecución.

Todo esto muestra exactamente por qué su llegada podría haber alterado tan drásticamente la trayectoria del equipo.

“Él sigue cumpliendo con las expectativas todos los días”, receptor abierto Mikey Matthews dicho. “Es un muy buen líder, y simplemente nos empuja todos los días como una ofensa”.

El entrenador Deshaun Foster dijo que una de las cosas que le ha impresionado sobre su nuevo quarterback es su determinación de ganar, incluso durante períodos competitivos que involucran batallas individuales.

“Puedes ver su jugo en marcha”, dijo Foster, “y, ya sabes, asustando un poco con algunos de los muchachos en defensa que él conoce”.

Si las cosas hubieran ido de manera diferente, Matthews podría haberse asociado con Iamaleava en Tennessee. A diferencia de UCLA, que luchó por identificar el mejor talento de la escuela secundaria bajo el entrenador Chip Kelly, los voluntarios ofrecieron a Matthews una beca fuera de Mission Viejo High. Una conexión estricta entre Iamaleava y Matthews se había formado a través de siete contra siete torneos y juegos de secundaria.

“Ya habíamos construido esa conexión justo de antemano”, dijo Matthews, una transferencia de California que publicó máximos de carrera con 32 atrapadas para 272 yardas y un touchdown la temporada pasada. “Entonces, cuando supe que vendría aquí, era como una bendición, simplemente feliz de tenerlo aquí y saber que me va a dar esa roca cada vez y saber que va a lanzar esa pelota. Así que fue genial tenerlo aquí”.

Matthews tiene una xbox en su habitación de hotel y un nuevo compañero de cuarto en la defensiva Brett Barry, “Ese es mi Dawg ahora”, dijo Matthews, para aprender. Hay tantas posibilidades para mantener al receptor abierto ocupado hasta altas horas de la noche.

Su principal prioridad es la inactividad. Todo lo que quiere hacer cuando su reunión final del día termine alrededor de las 9:30 pm es ver qué tan rápido puede ponerse en la cama antes de despertarse para la próxima reunión.

“Una vez que termine con las reuniones”, dijo Matthews, “me estoy cepillando los dientes y me voy a dormir. Estoy cansado”.

Sería fácil para la fatiga establecer a medida que los Bruins se acercan a la última semana de campamento de entrenamiento en Costa Mesa. Un horario lleno de prácticas, reuniones y recuperación, sin mencionar eventos de vinculación como un día de playa y karaoke, ha dejado a los jugadores hundidos profundamente en sus camas de hotel.

Pero hay una ventaja en tanto fútbol para los jugadores que abrazan cada X y O. Matthews dijo que los receptores abiertos se quedaban después de cada práctica para atrapar al menos 100 pases de una máquina de lanzamiento de pelota.

“Todos amamos el fútbol”, dijo Matthews, “así que no es como si nos quejemos, y mientras estamos haciendo esto, mientras hacemos eso, son todos encerrados, con la cabeza hacia abajo y todos estamos moliendo”.

Cuando los Bruins se acercaron a la última semana del campo de entrenamiento, Foster dijo que quería saber quién había comprendido completamente los matices de la forma en que el equipo quería dirigir las cosas.

“¿Quién conoce realmente el libro de jugadas dentro y fuera, ¿sabes?” Foster dijo. “Vamos a poner a los entrenadores y comencemos a entrar en más rimas y cosas así”.

El apoyador Jalen Woods dijo que una práctica de la tarde del sábado que abarca casi 2½ horas podría haber sido el campamento más largo, solo parte de los esfuerzos de Foster para simular un ambiente similar al juego con tres semanas antes de la apertura de la temporada contra Utah el 30 de agosto en el Rose Bowl.

“Siento que estemos listos para un juego”, dijo Woods, “como, necesitamos estas prácticas largas”.

La unión también ha tenido sus ventajas. Foster identificó al liniero defensivo de primer año Robert James III, quien será marginado indefinidamente por una lesión en la parte inferior del cuerpo, como el mejor cantante del equipo. Los jugadores también han realizado otras solicitudes improvisadas en un esfuerzo por vincularse.

“Es beneficioso que hagamos cosas como parodias, y cosas así, como hacer cosas divertidas aquí y allá para mostrar la personalidad de todos en el equipo”, dijo Woods. “Solo un lado que no vemos, como en el campo de fútbol. Por lo tanto, es básicamente como conocer a tus compañeros de equipo, y siento que va a pagar dividendos a largo plazo, tratando de impulsar un campeonato”.

Etc.

La clave de seguridad Lawrence sufrió una aparente lesión en la pierna derecha al principio de la sesión de práctica y tuvo que ser ayudado al campo y al área de los entrenadores. … Foster dijo que los linieros ofensivos Courtland Ford y Reuben Unije, que estaban limitados en prácticas a principios de semana, manejaban “un poco de desgaste”. El liniero ofensivo Yutaka Mahe, recuperándose de una lesión en la parte inferior del cuerpo, está programado para regresar pronto, dijo Foster. … Hasta el viernes, los nuevos campos de práctica de UCLA en el campus siguieron siendo una gran pila de tierra. Foster dijo que el equipo tenía muchas opciones, incluido Drake Stadium y los campos intramuros, si los nuevos campos de práctica no se completaron cuando los jugadores regresaron al campus el próximo fin de semana. … Wyatt Mosier, un apoyador de segundo año de camiseta roja, ha sido galardonada con el número 36 de Nick Pasquale como un homenaje a la capacidad de Mosier para encarnar el espíritu del receptor abierto tardío. Foster dijo que quería “alguien que iba a venir aquí y dejar todo en el campo, y esa es la forma en que Wyatt practica”. … Como un gesto de agradecimiento de UCLA en respuesta a incendios forestales recientes, los primeros en responder pueden obtener boletos de $ 4.73 para el abridor de la temporada.