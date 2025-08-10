Es posible que una nueva generación no recuerde a las parejas nativas de Seattle Fred como el golfista del Salón de la Fama de Ultracool que ganó el Masters de 1992.

Podrían recordarlo como el tipo que aparentemente no pudo comer suficiente Jubileo de Blueberry en “Happy Gilmore 2”, que salió el mes pasado en Netflix.

“¿No es tan salvaje?” Las parejas dijeron durante un descanso del juego en el Boeing Classic. “Recibí 10 o 12 mensajes de texto de padres que conozco muy bien que tienen hijos de 8, 10 y 12 años. Los niños a los 10 años, no están viendo la película, pero ven clips de ella, y todos se ríen”.

En la película, Pareja está sentada en una mesa con Happy Gilmore, interpretado por Adam Sandler, y el verdadero Jack Nicklaus, Lee Trevino y Nick Faldo. Todos llevan chaquetas de oro como ganadores anteriores del Campeonato Ficcional Tour (obviamente estampado después de la cena anual de campeones en el Masters).

Las parejas dicen: “Oye, feliz. ¿Vas a terminar ese Jubileo de Blueberry?”

A lo que feliz responde: “Oh Dios, Fred, ¿estás siendo el postre de todos?” antes de pasarlo a él.

Más adelante en la escena, un camarero, interpretado por el ala cerrada de Kansas City Chiefs, Travis Kelce, le pregunta a las parejas si le gustaría otro jubileo de arándanos.

“Tal vez. Sí”, responde las parejas.

La escena termina con parejas de pie, comiendo otro bocado del postre.

Las parejas dijeron que tardó unas cuatro horas en filmar toda la escena.

“Comí alrededor de 15 a 18 (Jubileos de arándanos)”, dijo Couples, quien también tenía un par de otras líneas. “Entonces, después de descubrirlo con el ángulo de la cámara, seguí girándolo, y no tomaría una nueva. No sabía lo que estaba haciendo. Pero tenía que comer, luego hablar con (los demás en la mesa) y luego comer”.

Las parejas dijeron que después de un par de horas de filmación, un trabajador en el set le dijo: “Sabes, puedes escupirlo en tu servilleta si quieres”.

“Dije: ‘No, eso es demasiado vergonzoso’. Bueno, dice: “Los actores reales hacen eso todo el tiempo. Le dije: ‘Bueno, no soy un actor’ “.

Tal vez no, pero Shane Ryan, califica los cameos de los 22 golfistas en la película para Digestión de golfpone parejas cerca de la parte superior.

Ryan escribió: “Con algunos tonos muy insinuantes, Fred Parejas cumple un papel que nadie solicitó, pero que necesitamos desesperadamente: un bicho raro que intenta comer los postres de Jubileo de Azones de otras personas. La forma en que le pide el postres de Happy lo hará que lo hará una calidad perversa, y eso es gracias a su famosa característica natural de su famosa naturaleza perturbadora. De alguna manera igualmente atractivo, y no creo que deje de pensar en ello durante días “.

Las parejas dijeron que también ha sido un éxito con su hijastro, Hunter Hannemann, un jugador de voleibol que será un estudiante de último año en la escuela secundaria y los amigos de Hannemann.

“Todos les encanta”, dijo las parejas. “Probablemente son 20 jugadores de voleibol, y simplemente están sorprendidos. ‘Tu padrastro está en esa película'”.

Las parejas dijeron que era “más que divertido”, participando en la película.

“Fue una maravilla”, dijo.

Si Sandler decide hacer un “Happy Gilmore 3”, las parejas han dejado en claro que está disponible.

“Puedo ser un basura, puedo cultivar mi cabello largo y gris”, dijeron las parejas a la gira de Champions. “Puedo hacer muchas cosas además del Jubileo de Blueberry”.