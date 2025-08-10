Consejos de carreras de caballos: ‘Pace fuerte para adaptarse’ – La siesta de 15-2 de Templegate está en forma espectacular

Templegate toma las carreras del lunes que buscan comenzar la semana con una explosión.

Jefe Mankato (7.10 Windsor, siesta)

El velocista de Jack Channon ha estado en Great Nick, ganando muy bien en Chepstow hace dos aperturas antes de un desafortunado tercero detrás de un par de rivales de hoy sobre C&D la última vez. Fue revisado en su carrera antes de intervenir tarde para el tercer lugar. Ahora tiene 4 lb mejor con el ganador, Badri, y debería tener un ritmo fuerte al que apuntar.

John L Sullivan (3.00 Ayr, NB)

Aplicó el ojo cuando el tercero detrás del viaje de Jannas de reabroión en una milla en esta pista la última vez. Viajó como el ganador pero se quedó sin gasolina tarde. Puede girar las mesas sobre este viaje más corto.

Sea the Wonder (5.22 Kempton, agudos)

Corrió decepcionantemente en Newbury, pero fue en una carrera mucho más fuerte que esta. Ella ganó bien en su debut en Chelmsford y será más feliz en todo clima.

Fondos Dwindling (4.35 Ayr)

Se ve bien para el Lucky 15. Ha estado en racha, ganando sobre C&D y en Hamilton, y todavía mira por delante de su marca.

Consejos de Templegate

Ayr

1.30 agradecimiento especial

2.00 impensable

2.30 Mantenme estable

3.00 John L Sullivan (NB)

3.30 noches brillantes

4.00 Soy Spartacus

4.35 Fondos Dwindling

Kempton

2.45 Reino Isambard

3.15 bintshuaa

3.45 Hoe Benham

4.17 Héroe implacable

4.52 Princesa Rascal

5.22 Sea the Wonder (agudos)

Windsor

5.40 pariente

6.10 Gwen John

6.40 Jimmy Mark

7.10 Jefe Mankato (NAP)

7.40 Just Queen High

8.10 Kranjcar

