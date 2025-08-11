Los Dodgers soplan el plomo, deja las bases cargadas y pierden ante los Azulejos

El domingo fue una de esas tardes del Dodger del Dodger del Dodger sin nubes en las que las banderas en el jardín central se agitaron perezosamente en la ligera brisa y el aire se sintió mucho más caliente de lo que dijo el termómetro.

La temperatura fue de 83 grados en el primer lanzamiento de la matiné, sin embargo, muchos fanáticos se apiñaron en las filas superiores de los niveles reservados y loge y se pararon en la cima de los pabellones de campo en busca de sombra de un sol implacable que se cernía directamente sobre la cabeza.

En cuanto a los Dodgers, estaban tan calientes como el clima hasta que la puerta del bullpen se abrió al comienzo de la octava entrada el domingo, con los relevistas Blake Treinen y Alex Vesia cediendo tres jonrones en solitario en el lapso de seis bateadores en una pérdida de 5-4 A los Toronto Blue Jays.

La carrera decisiva anotó cuando el segunda base Ernie Clement impulsó el primer lanzamiento de Vesia sobre el muro en el jardín izquierdo para este octavo jonrón de la temporada, arruinando otra espléndida salida del abridor Tyler Glasnow y un gran día ofensivo de Shohei Ohtani, quien fue la base cuatro veces antes de que el reliever Mason Mason Fluharty con las bases se cargue en Ninth en el Ninth en Ninth.

Mookie Betts seguido de una conexión a una fuerza, la segunda vez en tantas entradas, los Dodgers dejaron las bases cargadas. Los Dodgers tuvieron 10 hits y 13 caminatas en la tarde, pero fueron uno de 10 con corredores en posición de anotación, Stranding 16.

Aún más importante: la pérdida, combinada con la victoria de los Padres sobre los Medias Rojas de Boston en San Diego, cortó a los Dodgers ” Lidera en la Liga Nacional Oeste a dos juegos.

Los Blue Jays llegaron a Los Ángeles después de un barrido de tres juegos de los Rockies en Colorado en el que anotaron 45 carreras y tuvieron 63 hits. Contra los Dodgers, Toronto anotó solo tres veces y solo tuvo 17 hits entrando en la quinta entrada. Glasnow hizo su parte, dando dos carreras y cuatro hits a través de 5 2/3 entradas, ponchando a ocho. Fue su quinto comienzo estelar en seis salidas desde que regresó de un hombro inflamado el mes pasado y se fue con una ventaja de 3-2, la primera vez desde su primer inicio de temporada en marzo que dejó un juego con la oportunidad de una victoria.

Pero el bullpen no pudo sostenerlo, con Treinen dando a los jonrones consecutivos a Vladimir Guerrero Jr. y Addison Barger con uno en el octavo. Después de que los Dodgers regresaron para empatar el marcador en una caminata cargada de bases a Freddie Freeman en la parte inferior de la entrada, Vesia dio la ventaja justo en el noveno.

El lanzador de los Dodgers, Tyler Glasnow, entrega contra los Azulejos en la primera entrada el domingo. (Wally Skalij / Associated Press)

Glasnow, como lo ha hecho durante toda la temporada, merecía un mejor destino. Ha cedido más de dos carreras solo una vez en sus últimas nueve aperturas y ha cedido solo 20 hits en 34 2/3 entradas desde que regresó de la lista de lesionados. Sin embargo, tiene poco positivo que mostrar, con nueve de sus 11 comienzos terminando sin decisión a pesar de una efectividad de 3.06 y el promedio de bateo de .172 oponentes.

“Realmente me gusta la forma en que tiene las anteojeras, y nada lo está afectando”, dijo el manager de Dodger Dave Roberts antes del juego. “Decir que un jugador, específicamente Tyler, es imperturbable, es un gran cumplido, y creo que eso es algo en lo que ha trabajado porque se emociona.

“Hay cosas que a veces no puedes controlar, y su habilidad para encerrar, ha sido muy, muy impresionante”.

Glasnow tuvo un comienzo lento, obteniendo un out en su primer lanzamiento y luego perdiendo la zona de strike en cinco de sus próximos seis antes de Guerrero, que entró en la vida.

Pero cuando Glasnow salió para comenzar la segunda entrada, tenía una ventaja. Ohtani igualó el puntaje, alineando sus 23rd El comienzo de la carrera se encuentra con las gradas de campo derecho para dirigir su racha de bateo a nueve juegos, igualando su máximo de la temporada. Dos outs después, Freeman puso a los Dodgers al frente, cortando un lanzamiento de 0-2 sobre la pared en el centro izquierdo para sus 14th Homero de la temporada.

Glasnow, quien continuó luchando con su control, casi dio la ventaja de regreso, cargando las bases en dos caminatas intercaladas alrededor de un doble de Joey Loperfido. Pero después de una visita de montículo del entrenador de pitcheo Mark Prior, el diestro hizo que Nathan Lukes se metiera en una doble jugada que termina.

Eso permitió a los Dodgers extender su ventaja a 3-1 en la parte inferior de la segunda cuando Freeman caminó con las bases cargadas.

Glasnow no volvería a estar en problemas hasta el sexto, cuando Bo Bichette lideró con un sencillo y llegó a anotar en una llamarada de dos outs a la derecha por Ty Francia, reduciendo la ventaja a 3-2. Eso expulsó a Glasnow desde el montículo, sin aliento, la séptima entrada.

Los Dodgers perdieron la oportunidad de agregar a esa ventaja poco después de que Glasnow se fue cuando Ohtani fue expulsado al tercero en la parte delantera de un doble robo con dos en y dos y Freeman en el plato para terminar el sexto. Eso resultó costoso cuando Treinen, el cuarto relevista convocó para cerrar el juego, tosió en el liderazgo en los jonrones consecutivos.

Freeman no se le negaría su próxima oportunidad, atrayendo su segunda caminata cargada de bases del juego y la cuarta caminata de la entrada, en un campo de conteo completo para empatar el marcador con dos en el octavo.

Pero mientras los Dodgers cargarían las bases nuevamente el noveno, no obtendrían más.